“Se van a terminar arrepintiendo”: la advertencia de Kast por eventual recorte presupuestario en seguridad

La directora de Presupuestos, Javiera Martínez y el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, ya notificaron a los ministros y subsecretarios los recortes preliminares del Presupuesto del siguiente año.

Estos ajustes se centrarían eventualmente en las gobernaciones y en materia de seguridad, y es que desde el Ejecutivo y en Hacienda refuerzan que se trata de una propuesta exploratoria y que nada está dicho mientras no se tramite la ley en el Congreso.

Bajo este marco, en un actividad realizada en su comando, el candidato presidencial de republicanos y del Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, hizo una advertencia.

“La discusión del presupuesto recién comienza. Ellos tienen que hacer todas las presentaciones a la Cámara de Diputados. Claramente nosotros no disminuiríamos y por el contrario, aumentaríamos todo tipo de presupuestos para temas de seguridad, temas de fiscalización, al crimen organizado, al narcotráfico, para cerrar las fronteras como corresponde”, comenzó señalando.

“Por lo tanto, si van a hacer algún descuento en eso, se van a terminar arrepintiendo . Igual que ya se tuvieron que arrepentir en algún descuento que hizo el exministro Marcel, que claramente afectó la seguridad, y a pesar de lo que nos dice el ministro Cordero, en Chile estamos en una emergencia”, advirtió.

“No estamos en una situación normal, y eso requiere toda la ocupación y todos los recursos porque tenemos una emergencia en temas de seguridad, tenemos una emergencia en temas de desempleo y tenemos una emergencia en temas sociales como educación, salud y vivienda”, agregó.