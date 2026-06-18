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    Política

    Senado define a sucesor de Raúl Guzmán en la secretaría de la corporación en tensa sesión

    Luis Rojas y Andrés Salas fueron electos en la secretaría y prosecretaría del Senado, respectivamente. En la sesión de sala hubo un duro debate sobre el procedimiento avalado por la presidenta del Senado Paulina Núñez.

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones
    Mesa del Senado. Foto: Senado. Claudio Cavalieri

    Este miércoles la Sala del Senado definió después de tres meses quién reemplazará a Raúl Guzmán en la secretaría de la Cámara Alta. El exfiscal dejó el cargo el 10 de marzo lo que desató una fuerte tensión entre los senadores que apoyaban su permanencia en el cargo y quienes apostaban a un recambio.

    Tras el largo concurso en el participó también la exministra de la Segpres Macarena Lobos, cuya postulación quedó en carrera este martes, los senadores aprobaron por 45 votos la nominación Luis Rojas, actual prosecretario de la Cámara de Diputados, en el estratégico cargo.

    También por 44 votos a favor se determinó que Andrés Salas asuma la prosecretaría de la Corporación. En esta votación se abstuvieron las senadoras Claudia Pascual (PC) y Yasna Provoste (DC). Ambas senadoras manifestaron de esa forma su distancia con Salas, ya que había sido un hombre de confianza de Guzmán en el manejo administrativo y financiero de la institución.

    Previamente, la agrupación de abogados del Senado también emitió una declaración cuestionando que Salas no tuviera un título como jurista.

    Además, la sesión estuvo marcada por severos cuestionamientos de representantes del Comité Unido -DC, PC, FA FRVS e independientes- hacia la presidenta del Senado Paulina Núñez (RN), quien impuso que se votara la ratificación de Salas como prosecretario, a modo de compensación a quienes preferían el retorno de Guzmán.

    Quien abrió los fuegos fue la senadora Claudia Pascual (PC), subjefa del Comité Unido -DC, PC, FA FRVS e independientes- quien reprochó dos aspectos del procedimiento de la elección.

    Por un lado, la senadora cuestionó que la comisión de Régimen Interno fue convocada con menos de 4 horas de anticipación, tal como dicta el reglamento el Senado.

    Por otro lado, Pascual recriminó que dicho espacio legislativo no llevó a cabo la entrevista a los candidatos que, entre todos los postulantes, terminaron en el primer y segundo lugar de la tabla.

    Sin embargo, una de las arremetidas más duras fue de Provoste (DC).

    Dirigiéndose directamente a Núñez, afirmó: “Juntar en esta votación, a insistencia de algunos, la votación del prosecretario, creo que no favorece al proceso mismo, dado que esto había sido una decisión que se había tomado por la Comisión de Régimen, incluso antes que usted llegara de presidenta del Senado”.

    Siguiendo con su alocución, Provoste aseguró: “No tengo en lo personal y en lo profesional ningún comentario respecto de las actuaciones de don Andrés (Salas, electo prosecretario), pero sí lo que creo que ocurrió en el día de ayer en la Comisión de Régimen Interno respecto del nombramiento del Secretario es ya un modus operandi”.

    “Mientras el Senado se da normas y procedimientos para poder procesarlos necesarios acuerdos políticos, lejos de las instancias formales, en una cocina oscura, algunos se reúnen para lograr objetivos privados, lejos del debate público”, continuó Provoste.

    “Eso, en mi opinión, Presidenta, degrada la institucionalidad y daña de modo irreparable las confianzas políticas”, agregó Provoste.

    Valparaiso, 5 de noviembre 2025 Yasna Provoste durante la comision de Educacion en el Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Ante la arremetida de Provoste, la timonel de la Cámara Alta encontró una aliada en la oposición, pues la senadora Loreto Carvajal (PPD) aprovechó su intervención para blindar a Núñez.

    “Cuando se trata de pedir respeto creo que debe haber una reciprocidad y nuestros senadores, y especialmente senadoras, no podemos sentirnos. Ni en la más mínima expresión, con la altanería de venir a interpretar un gesto, sobre todo si se trata de nuestra presidenta”.

    Y añadió: “La presidenta del Senado representa a todos los que estamos acá y merece nuestro máximo respeto. Así que, presidenta, yo quiero manifestarle aquello porque como mujer también me siento en el derecho de advertir que no seamos más capaces de tener careta en este Senado”.

    22/07/2024 COMISION MINERIA, EN LA FOTO, LORETO CARVAJAL MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    A pesar del respaldo que encontró en la senadora PPD, Núñez siguió recibiendo las embestidas de las representantes del Comité Unido.

    La metodología de Nuñez también fue apoyada por Juan Luis Castro (PS), cuyo comité era el principal impulsor para que Guzmán regresara a la secretaría. “Se tomó una decisión para ser viable y posible que tuviera mayoría de 2/3 quien fuera elegido. Y esto requiere esfuerzos. Puede que ninguno de los hoy día esté en la nómina para prosecretario haya sido el que tuvimos al principio (…) y yo valoro la conducta de la mesa, que buscó hasta el último minuto un acuerdo que puede no dejar satisfechos a todos los que tenían algún candidato propio, pero finalmente es la institución la que prevalece”.

    “No se puede denostar cuando se pierde y simplemente congratularse cuando se gana. No”, insistió.

    La última intervención en el debate fue de Beatriz Sánchez (FA). “No sé si el Senado es mucho mejor que la Cámara en la forma en que se ha realizado toda esta elección de secretario. Creo que ha sido atropellada, no ha sido tan transparente, y eso, la verdad, me preocupa”, dijo.

    La presidenta del Senado no intervino en la sesión.

    Más sobre:PolíticaSenadoPaulina NúñezComité Unido

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