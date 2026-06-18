Pablo Longueira: “Si la UDI no vuelve a recuperar su espíritu fundacional, le va a ocurrir lo mismo que a la DC, el PPD y los radicales”

El regreso de uno de los “coroneles”. En enero de este año, Pablo Longueira, exministro y exsenador volvió a la UDI, partido que ayudó a fundar. Tras ser absuelto del caso SQM, no solo busca que otras 10 mil personas retornen, sino también presidir nuevamente la colectividad. En entrevista con el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, entrevistado por Rodrigo Álvarez y Eugenia Fernández, detalló los porqués de su apuesta.

Competirá en la interna la UDI. ¿Es una reivindicación de su historia, una apuesta política, nostalgia?

Ninguna de las anteriores. Es solamente cumplir con lo que yo estimo mi deber (...), volver a contribuir. Mi objetivo es tratar de que haya dos o tres gobiernos de la coalición del 62% (del plebiscito del 4 de septiembre de 2022). A eso vuelvo. Paralelamente, obviamente que la UDI tiene que cumplir un rol importante en la construcción de esta coalición.

¿La directiva no está asegurando que haya una coalición y una prolongación del gobierno?

No voy a discutir por los medios de comunicación una elección interna. Para mí es de la esencia competir. Parte de los problemas de la UDI es que ya se están arreglando las listas y por eso no salen ni siquiera elegidos. Para mí hay una ética democrática básica que es competir. Si hay una lista habrá una lista y no se compite, pero uno tiene que competir. La legitimidad democrática nace en que tú estés dispuesto a competir y si alguien quiere levantar una lista tiene el legítimo derecho a hacerlo. Y si quieren dos, tres también. Las bases y los militantes decidirán.

Sobre la coalición que menciona, ¿es desde y hasta dónde?

Los que tuvieron el 62%. He hablado con gente Amarillos, de Demócratas, toda la gente que estuvo.

¿Ha conversado con gente de republicanos que por estar usted en la presidencia volvería a la UDI?

Algunos, pero no es mi objetivo (...). Mi objetivo es que los que no están militando, vuelvan. Estamos en cerca de mil que han retornado y estoy en una campaña para que vuelvan 10.000.

¿Hoy es irrelevante la UDI?

No sé si la palabra irrelevante es la correcta.

Pero perdió influencia.

Obviamente que perdió influencia. Es la primera vez en nuestra historia que no sacamos ningún senador en la elección pasada, esa es la mejor demostración.

Cuando se estaba instalando el gobierno, dijo en este programa que varios ministros iban a ser “yogures con fecha de vencimiento”. Da la impresión de que tenía razón.

Cuando uno usa un término así es porque quiere provocar algo. Hay mucha gente que obviamente se molesta de que yo haya criticado en su minuto y después ahora veo todos los chats y dicen ‘Pablo tenía la razón’. Me da lo mismo tenerla o no (...). No soy opositor a los gobiernos, soy opositor a las malas ideas y a las malas políticas públicas. Si la hace mi gobierno, las critico, y si la hace el otro, también. Cuando vi la instalación era evidente que iba a ocurrir lo que ocurrió. Hice esa expresión para que mejoraran el diseño, desde una perspectiva constructiva, no por ser un crítico (...). Me alegra enormemente que se hicieron los ajustes con mucha rapidez. Demos vuelta a la página, todos a trabajar porque para que haya dos o tres gobiernos primero éste tiene que ser exitoso.

¿Cree que republicanos aprendió a convivir con Chile Vamos o sigue en la idea de que desaparezcan?

Más que desaparezca... La UDI (si va a desaparecer) va a desaparecer por la UDI. La UDI no desaparece por sus adversarios. Nos mataron a Jaime Guzmán, nos mataron a Simón Yévenes. La UDI la destruye la UDI. Los partidos no los destruyen los adversarios, los destruyen las culturas internas y las malas prácticas. La UDI es un partido que si no vuelve a recuperar su espíritu fundacional le va a ocurrir lo mismo que a la DC, el PPD y los radicales, porque los partidos, cuando nacen en coyunturas históricas es muy difícil mantenerlos fundacionales en el tiempo. Es el desafío que tiene la UDI de hoy.

Le pregunto porque en campaña usted estuvo en una reunión con Alejandro Irarrázaval, hoy jefe del Segundo Piso, en que les dijo que para ellos ganar, ustedes tenían que desaparecer.

Está bien informada La Tercera (se ríe). Efectivamente ocurrió ese desayuno en enero del año pasado. Evelyn (Matthei) estaba según las encuestas de Presidenta. Llegamos y al Ale -porque todos estos son del inventario de la UDI y le decimos ‘el Ale’- le digo ‘que bueno que tengamos este desayuno para tender puentes’ (...) y el Ale me dice ‘no Pablo, si el objetivo nuestro no es ganar, es que ustedes desaparezcan’. Yo le digo, ‘pero si yo desaparecí hace 12 años, no estoy en la política’. (Me responde), “que Chile Vamos desaparezca. Mientras no desaparezca no vamos a ordenar la derecha’. ¡Imagínate! Si nunca ordenas la derecha, es imposible.

¿Qué opinión tiene de Jorge Alessandri?

Extraordinaria.

¿Hay posibilidad de una lista unitaria?

Siempre va a existir, pero no unitaria. Yo no acepto listas unitarias, de consenso. Una lista de los que tienen que estar y dónde tienen que estar, sí.

¿Está dispuesto a eso?

Sí, obvio.

¿Es una lista integrada?

No, es una lista dónde tienen que estar y quiénes tienen que estar para fortalecer la UDI. Esa es la conversación.

¿Se ve en esa lista con Alessandri?

Por cierto, ¿cómo no me voy a ver?

¿Y dónde ve a Alessandri?

Donde él quiera.

¿Pero usted quiere ser presidente?

Pero si no quiero ser presidente, quiero que la UDI vuelva a ser lo que era. ¿Dónde tengo que estar yo? Me da lo mismo, ¿Qué importa el cargo? Los cargos los hacen las personas. No necesito un cargo para contribuir a que la UDI vuelva a ser lo que fue.

Le cambio la pregunta. ¿Integraría esa lista siendo Alessandri el presidente?

Pero no tengo ningún problema.

Volviendo a la coalición. Hablaba de que estén todos, pero libertarios hoy es una “oposición amigable”.

No existe la oposición amigable. Se lo dije a Johannes Kaiser un día que me lo encontré (...). Hay una cosa que está clara. Si a este gobierno le va mal, está clara la alternativa. No es Johannes Kaiser, no es alguien de derecha. Si me dijeras hoy día, después de lo que hizo en la Cámara de Diputados, creo que está en segunda vuelta Franco Parisi. En la derecha, si no haces esta coalición, y en tres años más van tres candidatos, va a pasar Franco Paris a la segunda vuelta.