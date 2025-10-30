Senado realizará el 10 de noviembre sesión para decidir sobre acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa

Tras la aprobación de la admisibilidad en la Cámara de Diputados, el Senado fijó para el lunes 10 de noviembre la sesión en que se pronunciarán sobre la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa.

La Sala de la Cámara Alta sesionará en dos bloques esa jornada, de 10.00 a 13.00 y desde las 14.00 hasta total despacho.

Ulloa esquivó la destitución en la Corte Suprema ante cuestionamientos por sus contactos con el abogado Luis Hermosilla, por lo que el oficialismo impulsó el juicio político contra el magistrado.

En un libelo de tres capítulos, responsabilizan al juez del tribunal de alzada de incurrir en un “notable abandono de deberes”, por traspasar al penalista información sobre acuerdos y votaciones de las cortes, además de intervenir en nombramientos judiciales y no inhabilitarse en causas en las que tenía cercanía con los intervinientes.

En la antesala de la votación en la Cámara de Diputados, en entrevista en La Tercera, Ulloa manifestó sus cuestionamiento a este proceso.

“Fui imprudente, cometí errores, pero ya fui sancionado y no corresponde que me vuelvan a condenar”, afirmó.

El magistrado se vio envuelto en el llamado caso Audio al conocerse, en un par de publicaciones de Ciper y The Clinic transcripciones de mensajes que intercambió con el exasesor del Ministerio del Interior.

En el marco de un proceso disciplinario en la Corte Suprema, el martes 30 de septiembre, el Pleno del máximo tribunal determinó mantener a Ulloa en su cargo ya que no se alcanzó el cuórum de mayoría que exige la remoción.