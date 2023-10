Senador Alejandro Kusanovic (Ind.-RN): “Estoy muy tentado de votar ‘En contra’, porque estamos resolviendo el problema equivocado”

Hace unos días, el senador de Magallanes Alejandro Kusanovic (Ind.-RN) visitó a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI). Allí coincidió con la jefa comunal en que es un error que Chile Vamos se abandere tempranamente con el “A Favor”.

A contrapelo con su propia coalición, el parlamentario dice que está tentado a votar “En contra” en el plebiscito del próximo 17 de diciembre, porque cree que el proceso constituyente solo es un tema que interesa a la clase política.

¿Cuál es su diagnóstico del proceso constituyente?

Yo lo que creo es que estamos resolviendo el problema equivocado. Porque esto fue una cortina de humo generada después del movimiento del 18 de octubre, donde la clase política tradicional se vio cuestionada por lo que se había hecho en los últimos 35 años. A mi modo de ver, los poderes económicos y políticos se coludieron haciendo cambios que eran contra la gente, esto fue generando un movimiento en la clase media de malestar. Cuando todos los cambios de las jubilaciones se hacen a favor de las AFP y contra los ahorrantes, cuando faltan médicos en Chile y la educación no funciona, la gente se empieza a molestar. Acá hubo un movimiento social el 18 de octubre que era contra el sistema, no contra la Constitución.

¿Fue un error abrir un proceso constituyente?

No sé si fue un error, fue la cortina de humo que inventó la clase política para salvarse de la situación. Por eso digo que estamos resolviendo el problema equivocado. No estamos resolviendo el problema de la gente con la Constitución, estamos resolviendo el problema de la clase política y de la elite. ¿Qué hemos resuelto en los últimos cuatro años del tema de jubilación? ¿De vivienda? ¿De salud? Hemos perdido tiempo y la gente se sigue molestando. A lo mejor esta Constitución puede terminar siendo mucho mejor que la que tenemos. ¿Pero es lo que quiere la gente?

¿Usted se inclina a votar por el “En contra”?

Yo estoy un poco molesto y voté en contra de este proceso, porque encuentro que nos hemos perdido. Estamos solucionando el problema que no es el que la gente quiere que resolvamos. Estoy muy tentado de votar “En contra” por la molestia que tengo, estamos resolviendo el problema equivocado. Pero lo voy a analizar cuando termine el proceso. Pero está claro que este no es el problema de la gente.

El senador Alejandro Kusanovic (Ind.-RN). FOTO: DEDVI MISSENE

Pero esta es una Constitución que en contenido tiene muchas de las ideas de la derecha.

La voy a observar y estudiar y ver en qué termina. Pero encuentro que han mezclado muchas cosas. Me molesta mucho que no sea el problema que hay que resolver. Estamos resolviendo el problema de un cierto grupo de personas, pero no de la gente. Hay cosas que son atractivas, pero la Constitución que tenemos hoy día no es mala. Hay temas que me gustan, como la inexpropiabilidad de las pensiones, pero yo voy más allá.

¿Usted dice que hay que radicar las discusiones en el Congreso Nacional?

Toda la clase política tenemos que aceptar que se han cometido errores, injusticias y abusos y que hay que corregirlos. Si esto no se hace, va a haber una explosión mucho más grande que la del 18 de octubre.

¿Entonces, su inclinación a votar “En contra” es más que nada una protesta al proceso constituyente más que al contenido?

Por supuesto, porque estamos resolviendo el problema equivocado. En todo caso, hay que ver si es mejor o no la Constitución que se está haciendo que la actual. Pero ese es un problema que no le interesa a la gente, la gente quiere que le resuelvan los problemas reales.

¿Pero y qué pasa con el contenido que le gusta a su sector? Defensoría para las víctimas, libertad de elección en salud, los temas valóricos.

Pero la pregunta es, ¿estamos solucionando el problema de la gente? ¿O estamos resolviendo nuestros problemas?