    Senador Felipe Kast por candidatura de Michelle Bachelet a la ONU: “Yo espero que la definición sea apoyarla”

    Sin embargo, el parlamentario tildó que la forma en que anunciaron a formalización de la postulación de la expresidenta fue un "error bastante infantil".

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    PAUL PLAZA

    El senador y miembro de la comisión de Relaciones Exteriores, Felipe Kast (Evópoli), señaló que él apoya la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

    En conversación con Mesa Central, el parlamentario fue consultado respecto a la polémica que se ha formado en torno a la formalización que realizó el gobierno del Presidente Gabriel Boric de la candidatura de Bachelet.

    “Sí la apoyo. Creo que Michelle Bachelet, más allá de las diferencias políticas que uno pueda tener con ella, es una mujer que ha demostrado que es una demócrata, que, bueno, estuvo a cargo de la Comisión, como Comisionada de Derechos Humanos, condenó con mucha fuerza la violación a los derechos humanos en Venezuela, es una mujer que ha sido dos veces también Presidenta de Chile”, destacó Kast.

    Yo creo que tenemos que, ojalá, apoyarla para que efectivamente esta candidatura que ha sido anunciada por el gobierno pueda avanzar”, comentó el parlamentario.

    Sin embargo, sí precisó que la forma en que se dio la situación de la formalización de la candidatura no fue la correcta. “Creo que el gobierno cometió un error bastante infantil en anunciarla de esta manera. En lugar de buscar consensos, de lograr que esto sea efectivamente una política apoyada transversalmente, creo que el Presidente Boric optó por adelantarla o hacerla de esta manera, quizás como estrategia política de alinear a su propio sector”, indicó.

    El senador explicó que esto parecía una “estrategia” del gobierno para hacerle un gesto a su sector, y que se debió conversar con el presidente electo José Antonio Kast. Asimismo, mencionó que espera que este último, en su definición al asumir, sea apoyarla.

