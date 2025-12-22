Senador Flores ante riesgo de expulsión de Frei de la DC: “Si el TS avanza, habrá un nuevo quiebre dentro del partido”

El senador Iván Flores, de la Democracia Cristiana(DC), advirtió que existirá un nuevo “quiebre” en el partido que milita si el Tribunal Supremo (TS) decide una posible expulsión del expresidente de Chile, Eduardo Frei, de la colectividad tras su reunión con José Antonio Kast cuando era candidato.

En conversación con radio Pauta, el parlamentario fue tajante al señalar que “ si el Tribunal Supremo avanza, la verdad es que eso va a ser un nuevo quiebre dentro del partido. Un nuevo quiebre, con nuevas fugas de militantes. Entonces, yo la verdad es que no entiendo lo que pretenden”.

“Yo la verdad es que no entiendo lo que pretenden. Si no le gustó (reunión con Kast), bueno, una conversación, una amonestación, un reclamo puede ser. Pero de ahí a iniciar un proceso para expulsar”, planteó el senador, cabe recordar que el expresidente se encuentra con su militancia suspendida.

Dentro de ello, cuestionó la legitimidad del Tribunal Supremo, indicando que “si uno empieza a escarbar un poquitito (sic) más dentro del Tribunal Supremo, le guste o no, la verdad es que tendrían que dar un par de explicaciones respecto de las actividades de algunos de sus miembros”.

Esto referido a que uno de sus integrantes es muy “cercano” a lo que era el comando de Jeannette Jara. Flores explicó que “en eso, bueno, vayamos aclarando las cosas. Actuamos como juez, como juez dentro de un tribunal, o actuamos como representante de la molestia que ocurrió en un sector de la candidatura ”.

“Es un elemento más en la discusión que debería tomarse cuando se pretende enjuiciar a un expresidente de la República”, planteó y añadió que “más que aquello, es un referente político en el interior del partido. Entonces, lo único que se hace es tensionar más a la Democracia Cristiana”.