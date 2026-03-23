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    Política

    Senadora Balladares desdramatiza críticas de figuras de RN al Ejecutivo: “Queremos ser colaboradores del gobierno”

    La secretaria general del partido oficialista recalcó que foco es ayudar a la administración de José Antonio Kast y que la idea es "coordinar de la mejor manera posible" el trabajo.

    Por 
    José Navarrete
     
    Rocío Latorre
    JAVIER SALVO/ATON CHILE

    La senadora y secretaria general de Renovación Nacional (RN), Andrea Balladares, le bajó el perfil a la idea de “fuego amigo” surgida ante los cuestionamientos expresados por figuras de su partido a acciones de la administración del Presidente José Antonio Kast.

    El diputado Diego Schalper, en entrevista en Canal 13 el fin de semana, instó al Ejecutivo a ordenar y fortalecer la comunicación, mientras la presidenta del Senado, Paulina Núñez, advirtió en entrevista con The Clinic que “colaborar con el gobierno no es sinónimo de seguirle el amén en todo”.

    A su llegada a la reunión de comité político ampliado de este lunes en La Moneda, Balladares fue consultada por esos dichos.

    “Nosotros desde Renovación Nacional lo que hemos planteado es que queremos ser colaboradores del gobierno del Presidente Kast, queremos que le vaya bien y obviamente todo nuestro trabajo y todas las acciones de nuestros parlamentarios están en foco de ayudar a que al gobierno le vaya bien”, afirmó.

    Balladares recalcó que ese es el “espíritu” y el “ánimo” en la tienda de Antonio Varas.

    “Lo pudimos ver en las distintas votaciones de la semana pasada en el Congreso y esperamos que hoy día tanto en el Comité Político como en el trabajo que vamos a hacer nos podamos coordinar de la mejor manera posible. Siempre con el ánimo de que al gobierno le vaya bien”, insistió.

    Más sobre:GobiernoRNAndrea Balladares

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