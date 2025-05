Senadora Núñez propone prisión para quienes filtren información en causas investigadas por Fiscalía

La senadora Paulina Núñez (RN), y presidenta de la comisión de Constitución del Senado, abordó las investigaciones a autoridades y la filtración de información de las causas, proponiendo una sanción para quienes realicen esta acción.

Fue en conversación con CNN Chile, que la parlamentaria habló sobre la propuesta que será discutida el lunes 26 de mayo en la comisión que preside.

“La sanción tiene que ser ejemplificadora y tiene que ser de prisión. Cuando alguien accede y filtra información que está siendo investigada , ya sea parte del Ministerio Público o un interviniente, debe enfrentarse a una sanción penal ”, señaló Núñez.

La senadora aseguró que en la propuesta firmada por los cinco parlamentarios que integran la comisión “no hay ninguna ideología”. “Todos estamos muy conscientes que lo que buscamos es precisamente proteger los hechos investigados y todo el proceso”, indicó.

Junto con ello, Núñez señaló que “aunque exista una figura como un fiscal ad hoc, igual pueden acceder a la información. Por eso creemos que el foco debe estar en la sanción ”. Esto en relación al acceso que tienen partes intervinientes en las causas investigadas.

“Valoro muchísimo”

La presidenta de la comisión de Constitución también se refirió al compromiso de Jorge Alessandri (UDI) -su homólogo en la Cámara de Diputados- de tramitar la reforma al sistema político.

El proyecto se encuentra actualmente en trámite en la instancia que preside la parlamentaria de Renovación Nacional, y ha sido blanco de críticas por parte de los diputados.

Ante ello, la senadora señaló que “lo primero que quiero decir es que yo valoro muchísimo que el presidente de la comisión de Constitución de la Cámara haya entregado esta señal tan clar a, tan concreta, tan directa, porque no lo habíamos escuchado del expresidente de la comisión e incluso del presidente de la corporación”.

“Creo que no estamos para medias tintas. En esto no se puede actuar ni con la calculadora en mano , ni creyendo que eventualmente como mi partido va a desaparecer o como yo eventualmente que voy en reelección tengo pocas posibilidades, mejor no me conviene, no. Aquí estamos hablando de un sistema político, de un sistema electoral que fortalece a la democracia ”, aseveró.

Núñez fue enfática al apuntar que el proyecto nació de un acuerdo transversal entre partidos de distinta posición política y llamó a que se analice debido a que tienen que “hacerle frente al fraccionamiento que existe en el Congreso”.