Senadora Sánchez embiste contra gobierno de Kast por cobro del CAE y acusa ofensiva “extorsiva” para que deudores paguen

La senadora Beatriz Sánchez (FA) endureció el tono en contra del gobierno del Presidente José Antonio Kast por el cobro del Crédito con Aval del Estado que está haciendo efectivo la Tesorería General de la República, que según deudores ha vaciado sus cuentas corrientes.

En diálogo con radio Agricultura, la legisladora por El Maule cuestionó la manera en que se está aplicando el cobro y deslizó que tiene tintes de un mecanismo de amedrentamiento.

“No entiendo muy bien si echaron a todos en un mismo saco, si es un mecanismo de amedrentamiento para algo, que me parece feroz, muy brutal. Porque el fondo es, lo que ha dicho la ministra o lo que ha dicho el propio Presidente Kast, que la gente pague, puede ser una propuesta o una forma distinta de llegar a las distintas personas que deben”, dijo.

Sánchez recordó que en el gobierno del exmandatario Gabriel Boric se presentó un proyecto para poner fin a CAE y que “fue la misma derecha que rechazó la idea de entrar a legislar. Nadie decía que era el proyecto perfecto, pero por lo menos se hacía cargo de dos cosas que yo creo que son fundamentales: la primera es que el Estado ha perdido 9 billones de pesos con el CAE, y segundo, se hacía cargo también de un proceso de pago que cuidaba más a las personas”.

Y luego reforzó: “La derecha en ese momento, que hoy día gobierna, se negó a siquiera a discutir el tema. Entonces, que hoy día tengan una ofensiva de esta naturaleza, como una forma extorsiva para que la gente pague, me parece muy brutal”.

La senadora frenteamplista fue más allá en su crítica, apuntó al anterior alza de los combustibles y cuestionó que en el proyecto de Reconstrucción Nacional se busque una rebaja del impuesto corporativo, que -dijo- beneficia a los superricos.

“Yo veo a un Estado hoy día, administrado por el gobierno de José Antonio Kast, muy, muy obsesionado con apuntar a los estudiantes o a la gente que estudió en la universidad, a apuntar muy al ciudadano común, pasándole cuentas reiteradamente. Primero fue con las bencinas, que se pasó la cuenta totalmente”, remarcó.

Sobre dicha alza, puso como ejemplo al sector agrícola de la región a la que representa: “El traspaso de ese costo de la bencina les ha provocado un aumento en los insumos. Y por lo que vemos en El Maule, no ha habido ningún acercamiento de la autoridad para aliviar esta situación. Es terrible, porque El Maule le dio una votación alta a José Antonio Kast, y hoy día les da la espalda”.

En concreto, la congresista de oposición criticó que “este gobierno está permanentemente pasándole el costo alto a las personas. Sin embargo, estamos tramitando un proyecto de ley que al 1% más rico de Chile le dice a usted no le voy a aplicar los impuestos, a usted le voy a bajar los impuestos”.