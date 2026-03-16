SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Senadores de oposición se reúnen con ministros García y Quiroz en medio de choque por el plan de reconstrucción de Kast

    La posibilidad de limitar la gratuidad en la educación y fortalecer el cobro del CAE, incluidas en las medidas anunciadas por el gobierno, generó una dura arremetida en la oposición. Desde el PC incluso se abren a acudir al Tribunal Constitucional. En ese clima, José García citó un encuentro con los senadores del sector.

    Por 
    Cristóbal Fuentes
     
    Pedro Rosas
    MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    El sábado por la tarde, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García, llamó personalmente a los jefes de comité del Senado de los partidos de la oposición. Los invitó a una reunión que tendrá lugar este lunes en La Moneda, a las 16:00 horas, que también será encabezada por el titular de Hacienda, Jorge Quiroz.

    A la cita llegarán los senadores Juan Luis Castro (Partido Socialista), Loreto Carvajal (Partido Por la Democracia). También están considerados Diego Ibáñez (Frente Amplio), Yasna Provoste (Democracia Cristiana) y Claudia Pascual (Partido Comunista). Según se les adelantó a algunos de ellos, en la reunión se abordará la situación fiscal.

    Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El encuentro se desarrollará en medio del primer duelo entre el oficialismo y la oposición detonado en el Congreso, a raíz del plan de reconstrucción nacional anunciado el sábado por el gobierno de José Antonio Kast. Dentro del paquete de medidas se menciona ajustes a la gratuidad en la educación superior y fortalecer mecanismos de cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE).

    Se espera que la iniciativa -que considera más de 40 medidas en materia económica, fiscal, seguridad, entre otras- sea ingresada al Congreso durante la primera semana de abril. Si bien aún está en proceso de redacción, estaría definido que ingrese como un solo proyecto de ley. Esto, explican desde el gobierno, al tratarse de un texto principalmente que quedará bajo el control del Ministerio de Hacienda.

    Al respecto, en entrevista con Mesa Central de Canal 13, Quiroz afirmó que “aquí hay un sentido de urgencia, estas son medidas que tenemos que implementar lo más rápidamente posible y, por lo tanto, estamos pensando en el diseño de un solo proyecto“.

    Así, explicó el ministro, la iniciativa “es más o menos como la ley que dictó el ministro (Mario) Marcel el año 2024, si mal no recuerdo, de simplificación regulatoria, en que igual tocó cuerpos legales distintos. No es la primera vez que ocurre”.

    Jorge Quiroz, ministro de Hacienda.

    De forma transversal, desde el Partido Comunista (PC) hasta la Democracia Cristiana (DC), la oposición rechazó el plan anunciado por el gobierno de Kast. En especial, comentan, porque consideran que implica un retroceso en derechos sociales. En este caso, en educación.

    Algunos dirigentes ya comienzan a evaluar opciones. Por ejemplo, el diputado socialista y otrora líder estudiantil César Valenzuela, adelantó que “si el anuncio es bajar impuestos a los más ricos y disminuir la cobertura de beneficios sociales, no estoy de acuerdo. Para ser serio en este debate, es necesario estudiar los temas en profundidad. Para ello me reuniré con especialistas en materia tributaria”.

    18 DICIEMBRE 2025 RETRATO AL DIPUTADO ELECTO CÉSAR VALENZUELA, EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    La bancada PPD e independientes hará lo suyo. Este martes, los diputados pretenden juntarse con el exministro de Economía (y Energía) de Gabriel Boric, Álvaro García, y abordar con él el plan impulsado por el gobierno de Kast.

    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    “Las medidas anunciadas son desconcertantes (...). Tenemos que organizarnos para hacer pedagogía y que el gobierno entienda que la mejor inversión de un país es la educación. Restringir la gratuidad es arruinar el futuro de Chile, y el fortalecimiento del CAE es un combo en el ojo de la clase media (...) Ya estamos empezando a estudiar las consecuencias de lo planteado”, dijo el diputado Jaime Araya, de esa última bancada.

    Por su parte, la diputada Daniela Serrano, del PC, dijo que “el anuncio de proyecto de ley del gobierno no es un plan de reconstrucción nacional, es una reforma tributaria encubierta, que tiene grandes beneficiados: los más ricos de este país”.

    “Mientras a los y las estudiantes se les amenaza con despojarlos de la gratuidad, nosotros y nosotras nos vamos a mantener en el Congreso para defender aquellas conquistas que el pueblo de Chile ya conquistó. De ser necesario, vamos a acudir al Tribunal Constitucional si el gobierno sigue prosperando con esta idea”, agregó Serrano.

    8 AGOSTO 2023 RETRATO AL DIPUTADO DANIELA SERRANO EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE DEDVI MISSENE

    La jefa de bancada del Frente Amplio (FA), Lorena Fries, afirmó que “es necesario que este gobierno, cuando dé los titulares de las iniciativas que piensa llevar a cabo, dé el detalle también si quiere tener una oposición constructiva. Nos vamos a dar el tiempo para analizar cada una de ellas con nuestros expertos y también con los centros de pensamiento de nuestro sector. Una vez que hayamos hecho eso, le vamos a informar a la ciudadanía qué es lo que pensamos de cada una de ellas y los cursos de acción”.

    Quiroz y el ministro García, explican fuentes del gobierno, serán figuras clave en la tramitación de la iniciativa que considera cinco ejes: reconstrucción de la zonas afectadas por los incendios, reactivación económica, reconstrucción institucional, orden fiscal, y seguridad y combate al crimen.

    La apuesta es que el proyecto pueda salir en los primeros 90 días de gobierno. Por lo mismo, se definió que sea bajo un solo texto, con el objetivo de acelerar su discusión. Por lo pronto, una de las decisiones que aún está en discusión es la cámara del Congreso por la que se ingresará la iniciativa, algo que -adelantan- se debería definir esta semana después de las conversaciones con los jefes de bancada y partidos.

    Se espera que el proyecto sea abordado durante el comité político de este lunes, programado para las 9:30 horas, en el que participarán los ministros de Interior, Secretaría General de la Presidencia, Hacienda, Secretaría General de Gobierno, Desarrollo Social y Seguridad Pública. A las 11 horas, en tanto, parte de la iniciativa también se debería revisar en el comité político ampliado con los jefes de partido y al que también llegarán los jefes de bancada del sector.

    Más sobre:PolíticaJosé Antonio KastPresidente KastLa MonedaJorge QuirozJosé GarcíaOposición

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast pone en marcha el “Plan Escudo Fronterizo” en Chacalluta con inicio de construcción de zanjas

    Conan O’Brien se ríe de la polémica de Timothée Chalamet con el ballet y la ópera

    Elecciones municipales en Francia: coalición de izquierda se impone en primera vuelta en París y buscará consolidar ventaja en el balotaje

    Organización de Lollapalooza y la polémica de Candelabro: “Jamás vamos a coartarle la libertad de expresión a un artista”

    Premios Oscar 2026: sigue el minuto a minuto de la ceremonia

    Streaming y cines: dónde ver las nominadas a los Premios Oscar 2026

    Lo más leído

    1.
    “Que lea el informe que él mismo escribió”: Ministro Quiroz le responde a Grau por cifras de la caja fiscal

    “Que lea el informe que él mismo escribió”: Ministro Quiroz le responde a Grau por cifras de la caja fiscal

    2.
    Plan de Reconstrucción Nacional: Kast anuncia su proyecto eje con foco en reactivación económica y advierte “medidas impopulares”

    Plan de Reconstrucción Nacional: Kast anuncia su proyecto eje con foco en reactivación económica y advierte “medidas impopulares”

    3.
    Cómo opera el “corazón” del gobierno de Kast

    Cómo opera el “corazón” del gobierno de Kast

    4.
    Criteria: Presidente Kast inicia su gobierno con un 46% de aprobación, mientras que un 30% lo desaprueba

    Criteria: Presidente Kast inicia su gobierno con un 46% de aprobación, mientras que un 30% lo desaprueba

    5.
    Ajustes a la gratuidad, tasa corporativa y más: los ejes contemplados en el proyecto de “Reconstrucción Nacional” de Kast

    Ajustes a la gratuidad, tasa corporativa y más: los ejes contemplados en el proyecto de “Reconstrucción Nacional” de Kast

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La historia secreta de revista Fibra
    paula

    La historia secreta de revista Fibra

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Qué son las hernias inguinales, cuáles son sus síntomas y cuándo es urgente una intervención quirúrgica

    Qué son las hernias inguinales, cuáles son sus síntomas y cuándo es urgente una intervención quirúrgica

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Servicios

    Sistema frontal en el sur deja afectación a viviendas, cortes de rutas y más de 31 mil clientes sin luz

    Sistema frontal en el sur deja afectación a viviendas, cortes de rutas y más de 31 mil clientes sin luz

    Para este lunes: pronostican tormentas eléctricas en cinco regiones del centro-sur

    Para este lunes: pronostican tormentas eléctricas en cinco regiones del centro-sur

    DMC emite alerta para este lunes por posible formación de nubes convectivas con características tornádicas en Los Ríos y Los Lagos

    DMC emite alerta para este lunes por posible formación de nubes convectivas con características tornádicas en Los Ríos y Los Lagos

    Senadores de oposición se reúnen con ministros García y Quiroz en medio de choque por el plan de reconstrucción de Kast
    Chile

    Senadores de oposición se reúnen con ministros García y Quiroz en medio de choque por el plan de reconstrucción de Kast

    Kast pone en marcha el “Plan Escudo Fronterizo” en Chacalluta con inicio de construcción de zanjas

    Presidente Kast viaja a Arica para inspeccionar obras del Plan Escudo Fronterizo en su primer lunes de gobierno

    Fiscalía descubre contrato por US$5 millones a cambio del apoyo de Milei a la criptomoneda $Libra
    Negocios

    Fiscalía descubre contrato por US$5 millones a cambio del apoyo de Milei a la criptomoneda $Libra

    Quiroz anuncia oficio para reducción de gasto en ministerios por US$4.000 millones

    Del pitch al micrófono: por qué algunos emprendedores están lanzando su propio podcastp

    Por qué tus audífonos podrían aumentar el riesgo de infecciones (y cómo evitarlo)
    Tendencias

    Por qué tus audífonos podrían aumentar el riesgo de infecciones (y cómo evitarlo)

    Estas zapatillas futuristas no son para correr pero parece que uno volara en ellas

    Quién es Estefany Rodríguez, la periodista que fue detenida por el ICE en EE.UU., donde cubría migración

    Limache se hace fuerte y le pone presión a Colo Colo: es puntero de la Liga de Primera tras golear a Cobresal
    El Deportivo

    Limache se hace fuerte y le pone presión a Colo Colo: es puntero de la Liga de Primera tras golear a Cobresal

    Su primer título de 2026: Jannik Sinner vence a Daniil Medvedev en una apretada final y se corona en Indian Wells

    Christian Garin, Tomás Barrios y Nicolás Jarry conocen a sus rivales en la qualy del Masters 1000 de Miami

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Conan O’Brien se ríe de la polémica de Timothée Chalamet con el ballet y la ópera
    Cultura y entretención

    Conan O’Brien se ríe de la polémica de Timothée Chalamet con el ballet y la ópera

    Organización de Lollapalooza y la polémica de Candelabro: “Jamás vamos a coartarle la libertad de expresión a un artista”

    Premios Oscar 2026: sigue el minuto a minuto de la ceremonia

    Elecciones municipales en Francia: coalición de izquierda se impone en primera vuelta en París y buscará consolidar ventaja en el balotaje
    Mundo

    Elecciones municipales en Francia: coalición de izquierda se impone en primera vuelta en París y buscará consolidar ventaja en el balotaje

    Israel informa bombardeos contra más de 200 objetivos en Irán en las últimas 24 horas

    Ejército israelí anuncia la reapertura “limitada” del paso de Rafah para este miércoles

    Datos Paula: Meli Meló, la nueva propuesta culinaria que llega al MUT
    Paula

    Datos Paula: Meli Meló, la nueva propuesta culinaria que llega al MUT

    Del test positivo al diagnóstico de endometriosis: crónica de un aborto en shock

    La historia secreta de revista Fibra