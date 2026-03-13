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    “Sería una grave señal de impunidad”: oposición cuestiona anuncio de Kast de indultos a uniformados condenados del 18-O

    Parlamentarios opositores de la ambas cámaras del Congreso criticaron el uso de la facultad presidencial que beneficiaría a carabineros y militares. “Es una facultad que hasta el día de hoy tiene el Presidente de la República y yo la voy a utilizar”, dijo el Mandatario.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Presidente José Antonio Kast. Foto: Mario Tellez. MARIO TELLEZ

    Una ola de críticas de la oposición generó el anuncio del Presidente José Antonio Kast sobre usar la facultad presidencial de los indultos para beneficiar a uniformados condenados por causas de derechos humanos en el marco del estallido social del 2019.

    El Mandatario dijo en diálogo con Canal 13 que “Chile vivió un momento de violencia extrema que terminó con algunas personas indemnizadas por daños físicos y otras personas presas porque cumplieron con su deber mandatado por el Estado. Hay una apreciación distinta a veces en temas judiciales, pero que son revisables”.

    Y luego reivindicó su prerrogativa exclusiva: “La facultad de indulto es una facultad que hasta el día de hoy tiene el Presidente de la República y yo la voy a utilizar”.

    En horas de la mañana de este viernes, de hecho, surgió el trascendido de que el capitán del Ejército José Santiago Faúndez Sepúlveda sería la primera persona indultada por el Jefe de Estado.

    Mediante sus redes sociales, el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, cuestionó: “Indultos que propone Kast podrían alcanzar al excapitán del Ejército José Faúndez, condenado por el asesinato de Romario Veloz. La patria no se defiende matando a civiles ni cegando a Fabiola Campillai o Gustavo Gatica. Liberar a sus autores sería una grave señal de impunidad”.

    Senadora Fabiola Campillai. Foto: Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    La también senadora Fabiola Campillai (Ind.), en tanto, a través de un video apuntó que “una vez más ha quedado en evidencia que Kast y su gobierno han llegado con una agenda pro-delincuentes. Mucho habla el Ejecutivo sobre el gobierno de emergencia, pero lo único que ha hecho estos primeros días es apoyar la liberación de criminales. Y hoy vuelve a hacerlo con el tema del indulto. Ya hay información que el primer indultado del gobierno de Kast va a ser el capitán del Ejército, condenado a 15 años de cárcel por dar la orden de disparar y que provocó la muerte de Romario Veloz y dejó con graves lesiones a Rolando Robledo y César Véliz”.

    “Exigimos al Presidente de la República y el ministro de Justicia, respetar la ley de la justicia y las decisiones de los tribunales. Presidente, acá hay personas que quedaron ciegas porque las atacaron cuando iban al trabajo, como en mi caso. En nombre de las familias y de todas las víctimas de violencia institucional, pedimos que se respete el Estado de Derecho y los derechos humanos. Cumplir funciones de seguridad no significa dispararle en el rostro a alguien. Eso es un crimen y la justicia así lo dictaminó. Presidente, dejemos que la justicia se cumpla, porque eso también es dar seguridad”, agregó.

    Jaime Mulet, diputado FRVS. Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El diputado Jaime Mulet (FRVS), por su parte, señaló que se trata de “una mala noticia” y expuso que las condenas han sido dictadas “por tribunales ordinarios, en ambiente de democracia (...) De manera que son sentencias absolutamente válidas e incuestionables”.

    “Entiendo que esta es una facultad del Presidente de la República, tal como la usó el Presidente Boric. Creo que no es idóneo en un contexto donde el principal eje de campaña del Presidente Kast fue precisamente el tema de disminuir la delincuencia”, destacó.

    Andrea Parra Sauterel, diputada PPD.

    La diputada PPD, Andrea Parra, planteó que “me parece una provocación que a pocos días de asumir el presidente Kast esté anunciando indultos a uniformados condenados en el estallido social. Eso no es urgente ni prioritario en el supuesto gobierno de emergencia. ¿En qué beneficia esta medida a los chilenos? Sin duda, en nada”.

    Más sobre:IndultosJosé Antonio KastEstallido social18-ODaniel NúñezFabiola CampillaiJaime Mulet

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