    “Si se le falta el respeto una candidata a la Presidencia, ¿qué queda para otra mujer?“: Jara refuerza cuestionamientos a Kast

    "Creo que hay ciertos límites que en política no se tienen que cruzar, y sería bueno que alguien a lo mejor le preguntara por qué se atreve a tener ese trato con una mujer candidata", planteó.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Santiago, 2 de diciembre 2025. La candidata presidencial Jeannette Jara, se reune con dirigentes y organizaciones de empresas de menor tamano y cooperativas. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Ad portas del segundo debate presidencial entre los dos candidatos a la Presidencia, Jeannette Jara, la abanderada del oficialismo y la Democracia Cristiana, reforzó sus interpelaciones a su contendor de la oposición, José Antonio Kast y adelantó que en el espacio radial de mañana no admitirá “faltas de respeto” de su parte.

    Y es que durante el primer debate antes de la segunda vuelta, que fue organizado por el Hogar de Cristo, ambos tuvieron múltiples cruces no sólo políticos sino que también de forma. Uno en particular se dio cuando discutían sobre el acceso al agua en las zonas rurales. En ese momento, la candidata cuestionó que su adversario criticara al gobierno y lo acusó de no generar propuestas, intervención que fue calificada por Kast como “un corte comercial”, en alusión al rol de exministra de Jara. “¿Cuál sería el corte comercial? ¿No te parece un poco irrespetuoso tu trato?”, respondió Jara, quien intensificó las interpelaciones hacia el programa de Kast y su rol como exdiputado durante ese debate.

    Este martes, luego de una actividad que Jara tuvo con cooperativas y pequeñas empresas para darles a conocer sus políticas de apoyo financiero, fue consultada sobre si mantendrá un tono confrontacional en el debate organizado por la Asociación de Radiodifusoras de Chile que será transmitido mañana. “Yo voy a hacer lo que siempre he hecho, proponer ciertas soluciones al país, no infundir el miedo ni el odio entre chilenos, pero también, y no sé si se referirá a eso, al tono confrontacional, si el candidato me falta el respeto, como lo hizo la otra vez, no lo voy a admitir".

    “No por mí, porque si se le falta una candidata a la Presidencia, entonces, ¿qué queda para otra mujer? Y a mí me llama la atención que los medios me pregunten a mí si soy confrontacional, y lo quiero decir también (...) yo creo que es bueno también que se le pregunte a él, realmente, porque si una candidata a la Presidencia es tratada así, ¿qué puede esperar cualquier mujer de Chile? O, por ejemplo, la prensa (...) No voy a aguantar que me falte el respeto, porque ¿sabe qué pasa? Es que no es un tema personal para mí, es un tema que tiene que ver con mi calidad como candidata a la Presidencia. Creo que hay ciertos límites que en política no se tienen que cruzar, y sería bueno que alguien a lo mejor le preguntara (a Kast) por qué se atreve a tener ese trato con una mujer candidata a la Presidencia", cuestionó.

    Luego cuando se le consultó por el planteamiento de uno de sus voceros, Francisco Vidal, sobre privilegiar un tono propositivo en lugar de uno de confrontación, Jara respondió que “no son las opiniones, fue la opinión en una entrevista que se ha preguntado todos los días esta semana. O sea, francamente, porque ya como me lo preguntaron hoy día, ayer, antes de ayer, antes de antes de ayer, desde que lo dijo, y es una opinión que se dio, quiero ser bien precisa. Pero lo de fondo es que nosotros siempre estamos proponiendo cosas. A mí me gustaría ahora, ojalá que saliera esta propuesta del alivio al bolsillo. Sería bueno. Ahí están las propuestas”.

    Adicionalmente, cuestionó los vínculos de José Antonio Kast con Miguel Krassnoff, agente de la DINA condenado a más de mil años de prisión por crímenes de lesa humanidad, tema que fue abordado en su franja presidencial: “Es muy complejo cuando el candidato Kasr dice que se ha reunido con Krassnoff y que no cree todas las cosas que se dicen de él. Y encuentro que es complejo porque para ser presidente de gobierno y de Estado en Chile hay que respetar el Estado de Derecho. Y de Krassnoff no es que se digan cosas, es que hay fallos judiciales que así lo condenaron a más de mil años de condena. Entonces realmente creo que es un peligro”.

