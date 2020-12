Sichel arma equipo de campaña y espera sumar a dirigentes de Chile Vamos

Varias reuniones ha tenido el ya declarado precandidato presidencial Sebastián Sichel luego de dejar, con un pie forzado, la presidencia de BancoEstado. Así, el también exministro -quien aspira a participar como independiente en la primarias de Chile Vamos- ha sostenido varios encuentros con su equipo más cercano para definir la estructura de lo que será su equipo de campaña de cara a la definición presidencial oficialista.

Sichel está preparando el lanzamiento de este hito, donde dará a conocer a los integrantes de ese equipo y, según su entorno, la apuesta es hacerlo durante la primera quincena de enero, ya sea el 14 o el 15 de ese mes, en un lugar aún por definir.

Entre las decisiones que ya tomó el exministro están que el ex DC y ex Ciudadanos Juan José Santa Cruz será su coordinador político; mientras que entre los encargados del equipo programático estarán también la ex DC Mariana Aylwin, Esteban Jadresic y Ricardo Escobar. Todos viejos conocidos con los que ha transitado parte importante de sus aventuras políticas.

La estructura también contempla a un encargado de sumar voluntarios: Jorge Tuñon, quien a través de la plataforma web “sumamos” espera ir generando una red de adherentes a Sichel.

El expresidente del BancoEstado, además, según las mismas fuentes, ya tiene casi zanjado el cargo de jefe de prensa y de campaña. Ambos serán roles que serán desempeñados por mujeres.

Las mismas fuentes aseguraron que Sichel ha conversado con la sobrina del exministro del Interior Andrés Chadwick, María Irene Chadwick, quien fue directora de Programación en el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Según el entorno del expresidente del Banco Estado están en conversaciones para ver si se suma a su campaña.

Las ideas fuerza de la campaña también han comenzado a tomar forma en el equipo de Sichel. En el equipo programático habrá al menos seis pilares estratégicos: “que el Estado haga la pega”; aumentar la base de la economía a través del emprendimiento; innovación y renovación de las personas que se incorporan a la política; “gobernar es priorizar”, con el objetivo de poner el acento en infancia, adultos mayores y pobreza. Asimismo, habrá un área enfocada en la economía circular y otra abocada a la cultura.

Sichel, además, espera ir sumando a su equipo a dirigentes de Chile Vamos. El más público apoyo que tiene hasta ahora es del diputado RN Tomás Fuentes -con quien se reunirá este martes- que espera que se sume al área política. En esa cita, que será a las 11.00, también asistirá el senador Francisco Chahuán -quien busca ser proclamado como abanderado presidencial por RN (ver secundaria)- para que haya un “fair play” y una consolidación de un eje “de centro”.

Los consejos de Chadwick

Conversaron antes y después de la publicación de la última encuesta Cadem que publicó LT Domingo que proyectó escenarios en los que ganaba Sichel en la primaria de Chile Vamos. El expresidente del Banco Estado mantiene una relación cercana y fluida con el exministro del Interior Andrés Chadwick a quien se acercó hace unos años atrás debido a que hicieron clases juntos en la Universidad San Sebastián, entidad a la que se reintegraría.

De acuerdo a las mismas fuentes, ambos comentaron el sondeo de opinión y conversan todas las semanas y Chadwick “lo aconseja” en distintos ámbitos, sobre todo, dicen, sobre la “exposición mediática”.

En la UDI, de hecho, algunos transmiten que Chadwick estaría respaldando la candidatura de Sichel, sin embargo, en el entorno del expresidente de Banco Estado transmiten que se trata de una “relación de amistad” y que el extitular del Interior no ha participado en reuniones relativas a la campaña.