“Siguiendo su ejemplo”: Boric menciona a Allende en discurso el mismo día en que declaró en caso de fallida compra de casa del expresidente

La jornada de este viernes, el Presidente Gabriel Boric encabezó la presentación de los Fondos del Royalty Minero 2025.

En la actividad, que tuvo lugar en la plaza de Catemu, el Mandatario entregó un breve discurso para valorar la iniciativa y recordar lo mucho “que tuvieron que pelear” para sacarla adelante.

“El Royalty lo tuvimos que pelear, fue difícil. Es importante no olvidarnos de donde venimos, y por eso vamos a seguir con esas convicciones, dando esas peleas”, dijo.

“Hubo algunos que se opusieron, decían que esto va a frenar la inversión en Chile, pero tuvimos la mayor cifra de inversión extranjera en Chile. Me acuerdo que algunos grandes empresarios, no todos, no hay que meter a todos el mismo saco, pero el presidente de la Sonami de ese entonces, de la Sociedad Nacional de Minería, decía que esto era una pésima idea y logramos sacarlo adelante finalmente y hoy día vamos a distribuir más de 218 mil millones de pesos, que van a llegar a el 90 % de las comunas del país”, defendió.

La mención a Salvador Allende

Fuera de eso, en medio de su alocución, mencionó al expresidente Salvador Allende. El nombre de quien fue el líder de la Unidad Popular no pasó desapercibido y fue recibido con aplausos por el público presente.

La mención de Allende se da en el mismo día en que el Presidente Boric declaró -por cerca de una hora- como imputado en el caso de la fallida compra de la propiedad del exjefe de Estado.

“Vecinos y vecinas estamos acá, porque estoy muy convencido de que yo soy su empleado. Muchas veces al Presidente de la República o a los políticos se les ve como una suerte de altar, lejos, en otra parte, pero nosotros nos debemos a ustedes”, dijo el Mandatario.

“Siguiendo su ejemplo, lo tengo ahí en mi oficina, al padre de la senadora Allende, Salvador. Un abrazo grande compañera Isabel. Quiero que sepan que yo me acuesto y me levanto pensando en cómo hacemos eso, cómo le mejoramos la calidad de vida a los chilenos y chilenas”, añadió.