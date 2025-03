Tohá respalda a Jara ante críticas de Matthei: “La he visto haciendo las tareas propias del cargo”

La candidata presidencial del Partido por la Democracia, Carolina Tohá, defendió el despliegue de la ministra del Trabajo, Jeannete Jara (PC), ante las críticas lideradas por su contrincante en la carrera a La Moneda, Evelyn Matthei (UDI), quien acusó a la militante comunista de ocupar su despliegue por la reforma de pensiones como campaña para su eventual candidatura.

En medio de un punto de prensa sobre los resultados del Censo, la exministra señaló: “Hay debate siempre en política, pero quiero decir dos cosas: yo no he visto a la ministra Jara hacer nada alejado de lo que son sus deberes como ministra. La he visto haciendo las tareas propias del cargo y he visto en algunas de esas críticas un tono despectivo, que al menos yo no promuevo en política, ni voy a ocupar con los demás competidores”.

En la senda de los definiciones presidenciales, Tohá también abordó las declaraciones de Alberto Undurraga que apuntan a que los postulantes que representen una continuidad sobre el gobierno del Presidente Gabriel Boric corren con desventaja.

“No las comparto, porque todas las personas que nos presentamos en la política venimos con historias y venimos con propuestas de futuro. Personalmente, estoy orgullosa de las historias de las que he sido parte, a diferencia de otros actores que se avergüenzan de algunas de sus historias. En segundo lugar, voy a jugar en una campaña presidencial por ofrecer un futuro, no por replicar las historias. Así que no comparto esa postura, pero es válida”, zanjó.

En esa línea, la candidata agradeció el apoyo de una decena de figuras ligadas al Partido Socialista, aunque de todas formas manifestó su cautela con los plazos de la tienda y un eventual apoyo transversal a su candidatura : “Vamos a ir paso a paso, yo respeto los plazos y las dinámicas propias de los partidos para tomar su definición, así que no vamos a forzar nada, pero la tomo con mucha gratitud y es un estímulo para lo que estamos haciendo”.

Las críticas a los presidenciales de derecha

La abanderada del PPD envió un mensaje a las candidatruras de oposición que han planteado la idea de reducir los gastos fiscales, entre ellos, Matthei, Johannes Kaiser y José Antonio Kast.

Ante estas propuestas, planteó: “Es simplemente es imposible de lograrse sin sacrificar el bienestar de la población, sin debilitar la progresión que esperan las personas de mejorar la calidad de la salud y sin revertir lo que se logró con la reforma previsional”.

“Cualquier persona seria sabe que el mejor esfuerzo que podemos hacer en materia fiscal es mejorar la calidad del gasto, hacerlo más eficiente, hacer más productivo en el sector público, innovar en la gestión, pero la idea de que vamos a reducir el gasto público es totalmente incompatible con lo que nos muestran estos datos (del Censo), estructuralmente es incompatible. Que se haga descansar las expectativas de los chilenos de que la economía crezca más en una reducción de impuestos y en una rebaja del gasto fiscal es simplemente condenar al país a que no va a haber mayor crecimiento”, agregó.