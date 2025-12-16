“Sin atajos y con mano firme”: Boric destaca operativo para desbaratar red de corrupción en cárceles

El Presidente Gabriel Boric destacó el operativo realizado este martes por Gendarmería, llevado a cabo en múltiples recintos penitenciarios del país con el fin de desbaratar una red de corrupción para el ingreso de productos ilegales destinados a los reos.

El Mandatario se refirió a la operación mientras encabezaba la entrega de viviendas del proyecto “Comunidad Santa Olga” de Quilicura.

“Quiero destacar un importante operativo que realizamos esta madrugada en distintos recintos penitenciarios del país, porque es un operativo que lleva mucho tiempo de preparación y coordinación entre diferentes instituciones del Estado, empujado por nuestro gobierno en conjunto con la Fiscalía, con la PDI, con Gendarmería de Chile”, dijo.

El Jefe de Estado apuntó que la intervención en las cárceles ”se llevó a cabo para desbaratar una red de tráfico de drogas, de cohecho, lavado de dinero, soborno y asociación ilícita".

El operativo fue monitoreado desde la madrugada por los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, y de Seguridad Pública, Luis Cordero, desde el cuartel general de la PDI.

“Cuando la pega se hace bien, cuando la pega se hace con gestión, sin atajos, y se hace con seriedad, rigurosidad y con cooperación conjunta de los diferentes organismos, el combate al delito es efectivo. Con inteligencia, sin atajos y con mano firme”, remarcó.

A eso agregó que “la existencia de esta red es de la mayor gravedad y la capacidad de reacción de nuestras instituciones para investigar y llevar adelante una operación de esta envergadura es algo que como país nos debe enorgullecer”.

En la operación resultaron detenidas 66 personas, entre ellos 44 funcionarios de Gendarmería.

“Habían funcionarios que habían caído en redes de corrupción, pero yo quiero destacar, creo que es importante que la comunidad lo sepa que esta operación se hizo con Gendarmería. La misma Gendarmería de Chile atacó y apresó a los elementos que habían caído en corrupción”, dijo Boric.

Y luego añadió: “Es una señal muy fuerte para todas las instituciones, para todos los poderes del Estado, porque donde haya un corrupto hay muchos más honestos, donde haya un corrupto hay muchos más que confían en que el Estado va a cumplir su labor y por lo tanto a quienes caigan, a quienes se tienten por estas redes de corrupción sepan que no les va a ir bien, que los vamos a encontrar, que los vamos a juzgar y que finalmente las instituciones prevalecerán como hoy día lo hace Gendarmería de Chile”.

Respaldo a Montes por Plan Habitacional

En su alocución, Boric además respaldó la labor del ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS).

“Yo le quiero agradecer en especial al ministro Carlos Montes, porque sin su empuje, sin su porfía, sin su resiliencia, el Plan de Emergencia Habitacional que ya lleva más de un 91% de cumplimiento, no habría podido salir adelante. A ti, ministro, a todos tus equipos, a la gente de los servicios regionales, de verdad, mi respeto. Yo admiro tu trayectoria y tu trabajo”, enfatizó.

Las palabras del Mandatario al secretario de Estado se dan luego de las duras críticas de Jeannette Jara (PC) durante su cruzada presidencial, en la que cuestionó la reconstrucción por el megaincendio de la Región de Valparaíso.

El Jefe de Estado, además, señaló que “hay que hacerse cargo de diferentes dimensiones de la crisis de vivienda a nivel nacional. Cada realidad tiene diferentes soluciones y quiero que sepan que desde el gobierno lo hemos abordado con responsabilidad, con sentido de urgencia, con sentido de realidad y trabajando con todas las instituciones para poder sacar esto adelante. No hay atajos”.