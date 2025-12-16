SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “Sin atajos y con mano firme”: Boric destaca operativo para desbaratar red de corrupción en cárceles

    En el operativo al que hizo mención el Mandatario se detuvo a 44 gendarmes, que estaban coludidos con civiles para el ingreso de elementos prohibidos a los recintos penitenciarios.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Presidente Gabriel Boric.

    El Presidente Gabriel Boric destacó el operativo realizado este martes por Gendarmería, llevado a cabo en múltiples recintos penitenciarios del país con el fin de desbaratar una red de corrupción para el ingreso de productos ilegales destinados a los reos.

    El Mandatario se refirió a la operación mientras encabezaba la entrega de viviendas del proyecto “Comunidad Santa Olga” de Quilicura.

    “Quiero destacar un importante operativo que realizamos esta madrugada en distintos recintos penitenciarios del país, porque es un operativo que lleva mucho tiempo de preparación y coordinación entre diferentes instituciones del Estado, empujado por nuestro gobierno en conjunto con la Fiscalía, con la PDI, con Gendarmería de Chile”, dijo.

    El Jefe de Estado apuntó que la intervención en las cárceles ”se llevó a cabo para desbaratar una red de tráfico de drogas, de cohecho, lavado de dinero, soborno y asociación ilícita".

    El operativo fue monitoreado desde la madrugada por los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, y de Seguridad Pública, Luis Cordero, desde el cuartel general de la PDI.

    “Cuando la pega se hace bien, cuando la pega se hace con gestión, sin atajos, y se hace con seriedad, rigurosidad y con cooperación conjunta de los diferentes organismos, el combate al delito es efectivo. Con inteligencia, sin atajos y con mano firme”, remarcó.

    A eso agregó que “la existencia de esta red es de la mayor gravedad y la capacidad de reacción de nuestras instituciones para investigar y llevar adelante una operación de esta envergadura es algo que como país nos debe enorgullecer”.

    En la operación resultaron detenidas 66 personas, entre ellos 44 funcionarios de Gendarmería.

    “Habían funcionarios que habían caído en redes de corrupción, pero yo quiero destacar, creo que es importante que la comunidad lo sepa que esta operación se hizo con Gendarmería. La misma Gendarmería de Chile atacó y apresó a los elementos que habían caído en corrupción”, dijo Boric.

    Y luego añadió: “Es una señal muy fuerte para todas las instituciones, para todos los poderes del Estado, porque donde haya un corrupto hay muchos más honestos, donde haya un corrupto hay muchos más que confían en que el Estado va a cumplir su labor y por lo tanto a quienes caigan, a quienes se tienten por estas redes de corrupción sepan que no les va a ir bien, que los vamos a encontrar, que los vamos a juzgar y que finalmente las instituciones prevalecerán como hoy día lo hace Gendarmería de Chile”.

    Respaldo a Montes por Plan Habitacional

    En su alocución, Boric además respaldó la labor del ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS).

    “Yo le quiero agradecer en especial al ministro Carlos Montes, porque sin su empuje, sin su porfía, sin su resiliencia, el Plan de Emergencia Habitacional que ya lleva más de un 91% de cumplimiento, no habría podido salir adelante. A ti, ministro, a todos tus equipos, a la gente de los servicios regionales, de verdad, mi respeto. Yo admiro tu trayectoria y tu trabajo”, enfatizó.

    Las palabras del Mandatario al secretario de Estado se dan luego de las duras críticas de Jeannette Jara (PC) durante su cruzada presidencial, en la que cuestionó la reconstrucción por el megaincendio de la Región de Valparaíso.

    El Jefe de Estado, además, señaló que “hay que hacerse cargo de diferentes dimensiones de la crisis de vivienda a nivel nacional. Cada realidad tiene diferentes soluciones y quiero que sepan que desde el gobierno lo hemos abordado con responsabilidad, con sentido de urgencia, con sentido de realidad y trabajando con todas las instituciones para poder sacar esto adelante. No hay atajos”.

    Más sobre:Gabriel BoricGendarmeríaSeguridadCárceles

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte deja sin efecto concurso de interinato en el Conservador de Santiago mientras entra en vigencia nueva ley

    Desbordes apunta a “crear una coalición mucho más amplia” y señala que “Chile Vamos ya cumplió su ciclo”

    José Toro (PPD) insta a crear una alianza amplia de la centroizquierda para ser oposición al futuro gobierno de Kast

    Arranca venta de entradas para Iron Maiden en Chile en el Estadio Nacional: mira los precios

    José Antonio Kast llega a Argentina para sostener reuniones con Daza y luego con Javier Milei

    Desalojo en toma El Trébol de Maipú moviliza a más de 140 carabineros y se proyecta que dure entre cuatro y cinco días

    Lo más leído

    1.
    Excanciller Muñoz llama a futuro gobierno a apoyar postulación de Bachelet a la ONU

    Excanciller Muñoz llama a futuro gobierno a apoyar postulación de Bachelet a la ONU

    2.
    FA acoraza a Boric ante la arremetida del Socialismo Democrático por culparlo a él de la derrota

    FA acoraza a Boric ante la arremetida del Socialismo Democrático por culparlo a él de la derrota

    3.
    José Antonio Kast supera a Gabriel Boric y se convierte en el Presidente electo con más votos en la historia de Chile

    José Antonio Kast supera a Gabriel Boric y se convierte en el Presidente electo con más votos en la historia de Chile

    4.
    “Vamos a sorprender”: Carter afirma que el gobierno de Kast no será una “caricatura” de “reaccionarios” y “ultras”

    “Vamos a sorprender”: Carter afirma que el gobierno de Kast no será una “caricatura” de “reaccionarios” y “ultras”

    5.
    Los detalles del viaje de José Antonio Kast a Buenos Aires para reunirse con Javier Milei

    Los detalles del viaje de José Antonio Kast a Buenos Aires para reunirse con Javier Milei

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Servicios

    Comienza la preventa de entradas para Iron Maiden en Chile: estos son los precios

    Comienza la preventa de entradas para Iron Maiden en Chile: estos son los precios

    Rating del lunes 15 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 15 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Caravana Navideña Coca Cola en La Florida: este es el recorrido y horario

    Caravana Navideña Coca Cola en La Florida: este es el recorrido y horario

    Corte deja sin efecto concurso de interinato en el Conservador de Santiago mientras entra en vigencia nueva ley
    Chile

    Corte deja sin efecto concurso de interinato en el Conservador de Santiago mientras entra en vigencia nueva ley

    Desbordes apunta a “crear una coalición mucho más amplia” y señala que “Chile Vamos ya cumplió su ciclo”

    “Sin atajos y con mano firme”: Boric destaca operativo para desbaratar red de corrupción en cárceles

    Felipe Briones vende salmonera Pesquera Yadrán a firma japonesa en operación valorada en US$133 millones
    Negocios

    Felipe Briones vende salmonera Pesquera Yadrán a firma japonesa en operación valorada en US$133 millones

    El dólar cae a la espera de las señales de Estados Unidos y el Banco Central

    Sonda anuncia venta de Klap, empresa de medios de pago donde también tiene propiedad el exdirector del SII, a Itaú

    ¿Podría la “supergripe” H3N2 llegar a Chile? Esto dice un médico infectólogo
    Tendencias

    ¿Podría la “supergripe” H3N2 llegar a Chile? Esto dice un médico infectólogo

    Los presuntos vínculos de los sospechosos del tiroteo en Sydney con el grupo extremista ISIS

    Cómo fueron los nuevos ataques de EEUU contra tres embarcaciones en el Pacífico

    Casi US$ 50 millones, 38 mil hinchas y un mall: la desconocida negociación entre la U y Unión Española por Santa Laura
    El Deportivo

    Casi US$ 50 millones, 38 mil hinchas y un mall: la desconocida negociación entre la U y Unión Española por Santa Laura

    La temporada de fichajes da frutos en San Carlos: la UC de Daniel Garnero suma su primer refuerzo para la Libertadores

    Sebastián Rozental recuerda la competencia con Marcelo Salas a finales de los 90: “Yo era un poquito más talentoso”

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Arranca venta de entradas para Iron Maiden en Chile en el Estadio Nacional: mira los precios
    Cultura y entretención

    Arranca venta de entradas para Iron Maiden en Chile en el Estadio Nacional: mira los precios

    Hijo de Rob Reiner es arrestado por el asesinato del director y su esposa: sangre en una habitación sería pista clave

    “No somos Boom”: el debate sobre las narradoras latinoamericanas, entre el éxito y la misoginia

    Inseguridad, recesión y derechas en ascenso: El nuevo vecindario de América Latina que recibirá a Kast
    Mundo

    Inseguridad, recesión y derechas en ascenso: El nuevo vecindario de América Latina que recibirá a Kast

    Del juego de té de Orbán a la estatuilla de Milei con motosierra: Meloni subastará los regalos de líderes mundiales

    “Un héroe australiano”: primer ministro felicita al residente de Sidney que redujo a uno de los atacantes en Bondi Beach

    Suplementos: encapsular el bienestar
    Paula

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni