De “sobran los frescos” a “desorden”: parlamentarios reaccionan a informe de Contraloría sobre estados financieros

“Contraloría advierte falta de evidencia para validar estados financieros de 73 entidades públicas”, indicaron desde el organismo fiscalizador, esto porque en su segundo Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA) se detectó que el 100% de los casos revisados se emitió “abstención de opinión” , lo que significa que no fue posible confirmar la razonabilidad de las cifras presentadas por las instituciones fiscalizadas.

Desde la CGR, indicaron que en total, son $15,9 billones de recursos involucrados : un 91% corresponde al gobierno central y el 9% restante al sector municipal.

Ante ello, el subjefe de la Bancada Partido por la Democracia (PPD)-Independientes, Héctor Ulloa, expresó que “ confiamos en el trabajo que está realizando la Contralora Dorothy Pérez, por lo que respaldamos su decisión de abstenerse de visar los estados financieros de más de 70 organismos públicos”.

“ Aquí se deben encender todas las alarmas , ya que se está hablando de un desorden financiero por más de 17 mil millones de dólares. Son muchos recursos que los municipios y ministerios fiscalizados deben aclarar y transparentar. Además, preocupa si esta desprolijidad en las cifras, impactó en las decisiones estratégicas que ahí se tomaron”, añadió el parlamentario.

Por su parte, el excandidato presidencial y diputado del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, compartió un breve mensaje a través de su cuenta en X: “ No falta plata. Sobran los frescos... ”, indicó compartiendo la publicación de Contraloría sobre el informe.

Desde Renovación Nacional, el diputado Frank Sauerbaum aseveró que “ es grave que la contralora estime que hay una falta de confiabilidad en la administración financiera entregada por las diversas organizaciones del Estado, lo que hace imposible una fiscalización adecuada y transparente del uso de los recursos”.

“Esto sin duda va a ser un desafío para el próximo gobierno del presidente Kast. Hay que darle certeza a los chilenos de que no solo se evitará la corrupción, sino que también los recursos van a llegar realmente a los más necesitados”, agregó el parlamentario.