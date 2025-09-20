SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Socialismo Democrático toma palco ante deuda de Tohá

El presidente del PPD, Jaime Quintana, marcó la línea: aseguró que un aporte monetario de parte de la tienda "no está considerado de momento".

Nicolás QuiñonesPor 
Nicolás Quiñones

Este miércoles, Carolina Tohá reapareció sorpresivamente en el lanzamiento oficial de la campaña de Jeannette Jara (PC), frente a quien perdió en las elecciones primarias del oficialismo el pasado 29 de junio.

Fue la primera actividad pública de campaña a la que se sumó la exministra del Interior, y en la oportunidad desmintió las versiones que aseguraban que asumiría un rol visible en la cruzada electoral de Jara. "No voy a tomar roles formales en la campaña”, reafirmó.

Exintegrantes del comando de Tohá reconocen que por estos días una de las mayores preocupaciones de la exministra de Interior es resolver cómo enfrentará la deuda de $ 177 millones que le quedó por los gastos incurridos en su campaña. Un problema del cual hoy se desentienden los partidos que la respaldaron: PPD, PS, Radical y Liberal.

Carolina Tohá tomó decisión sobre su futuro político de cara a las elecciones de noviembre.

Consultados los timoneles de las citadas colectividades, hacen ver que el pago de la deuda no es algo que esté dentro de sus planes.

El presidente del PPD, senador Jaime Quintana, aseguró que un aporte monetario de parte de la tienda que dirige “no está considerado de momento, pero es un tema que le corresponde ver al secretario general”, haciendo referencia a quien fue su administrador electoral, José Toro.

El presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, sostuvo que “hay un periodo para realizar aportes con fines electorales. Cualquier aporte que tenga por objeto cubrir ese tipo de gastos es afectar no solo la rendición del partido presentado al Servel, sino que también el de la candidata”.

Junto con ello, aseguró que “tenemos la mejor voluntad de colaborar a la situación de Carolina Tohá una vez que podamos resolver la catastrófica situación financiera en la que nos dejó Carlos Maldonado cuando fue presidente nacional”.

Los timoneles del Partido Socialista -la senadora Paulina Vodanovic- y del Liberal, Juan Carlos Urzúa, no respondieron a los requerimientos de este medio.

Los desembolsos en la primaria

Según la información preliminar, que ya fue publicada por el organismo electoral, los ingresos de la campaña de Tohá ascendieron a $ 260.003.141, cifra menor a la recaudación de Gonzalo Winter (Frente Amplio).

Sin embargo, sus gastos -los más altos de los cuatro candidatos que compitieron en esas primarias- llegaron a $ 437.603.990.

Esto arroja un pasivo exacto de $ 177.600.332 con distintos proveedores y colaboradores, monto del que el Servel solo deja constancia.

En vista de que esas elecciones no contaban con financiamiento fiscal, la deuda con terceros tendría que ser asumida por la misma exprecandidata y solidariamente por su colectividad, el PPD. En casos anteriores, la alternativa ha sido vender propiedades o contraer créditos bancarios para asumir el pasivo.

De hecho, en esa campaña solo el PPD y el PS hicieron donaciones importantes (entre $ 80 millones y $ 88 millones), además de una modesta colaboración del Partido Radical del orden de los $ 2 millones.

A diferencia de Tohá, sus otros contendores no terminaron con saldo negativo. De hecho, la ganadora de esa primaria, Jeannette Jara (PC), terminó con un saldo a favor de $ 286.817, deducidos de la diferencia de $ 206.361.164 (ingresos) menos los $ 206.094.347 que tuvo de gastos.

Gonzalo Winter (FA) y Jaime Mulet (FREVS), en tanto, terminaron con saldo cero. El frenteamplista tuvo ingresos y gastos por cerca de $ 365 millones, mientras que el líder del FREVS reportó un financiamiento del orden los $ 100 millones.

Más sobre:PolíticaEleccionesCarolina ToháSocialismo DemocráticoPPDPartido SocialistaPartido LiberalPartido Radical

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Por demoras para renovar licencias de conducir: diputados RN presentan proyecto de ley que amplía vigencia

Reseña de libros: de Manuel Rojas a Julieta Correa

Desbaratan banda internacional por robos de celulares en La Pampilla de Coquimbo: se recuperaron 85 teléfonos

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint

“La red asistencial está funcionando al 100%”: Subsecretario Martorell resalta capacidad hospitalaria durante Fiestas Patrias

Alcaldesa de Las Condes condena agresión que dejó a carabinero en estado de gravedad

Lo más leído

1.
La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”

La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”

2.
El salto a la elipse del sargento Campos

El salto a la elipse del sargento Campos

3.
Mayor Camila Orellana, la primera mujer en participar de acto de paracaidismo durante la Parada Militar

Mayor Camila Orellana, la primera mujer en participar de acto de paracaidismo durante la Parada Militar

4.
Thiago Dias, country manager de Mastercard en Chile: “Un 94% de las transacciones en el país son sin contacto”

Thiago Dias, country manager de Mastercard en Chile: “Un 94% de las transacciones en el país son sin contacto”

5.
Anuncian probables tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro del país

Anuncian probables tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro del país

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Lluvias se dejarán sentir este sábado en la Región Metropolitana: se extenderán hasta la madrugada del domingo

Lluvias se dejarán sentir este sábado en la Región Metropolitana: se extenderán hasta la madrugada del domingo

Temblor hoy, sábado 20 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 20 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Espanyol por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Espanyol por LaLiga en TV y streaming

Por demoras para renovar licencias de conducir: diputados RN presentan proyecto de ley que amplía vigencia
Chile

Por demoras para renovar licencias de conducir: diputados RN presentan proyecto de ley que amplía vigencia

Desbaratan banda internacional por robos de celulares en La Pampilla de Coquimbo: se recuperaron 85 teléfonos

Lluvias se dejarán sentir este sábado en la Región Metropolitana: se extenderán hasta la madrugada del domingo

China dice que respeta la voluntad corporativa de TikTok y pide a EE.UU. un entorno empresarial justo
Negocios

China dice que respeta la voluntad corporativa de TikTok y pide a EE.UU. un entorno empresarial justo

El alto vuelo de los drones en Chile: una empresa china pide licencia para probar un aerotaxi autónomo

El comercio bilateral entre Chile y Argentina se duplicó en los últimos cinco años

5 consejos para recibir mejores respuestas de un chatbot de Inteligencia Artificial
Tendencias

5 consejos para recibir mejores respuestas de un chatbot de Inteligencia Artificial

Las lecciones que aprendieron los ganadores de la lotería (y qué arrepentimientos tuvieron)

Carlo Rovelli, físico italiano: “Lo que necesitamos es inteligencia natural, no inteligencia artificial”

Alexis Sánchez se aferra a la Roja: “Me gustaría ir a otro Mundial con Chile; sería ya en 2030, con 42 años”
El Deportivo

Alexis Sánchez se aferra a la Roja: “Me gustaría ir a otro Mundial con Chile; sería ya en 2030, con 42 años”

Entre las mejores del planeta: las Pumas obtienen el undécimo lugar en el Mundial de Atletismo

El complicado momento de Vinícius Júnior en el Real Madrid que el jugador plasmó con un duro mensaje en sus redes sociales

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Reseña de libros: de Manuel Rojas a Julieta Correa
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Manuel Rojas a Julieta Correa

La huella de Robert Redford: cómo los cineastas chilenos encontraron una segunda casa en Sundance

Alma Delia Murillo, escritora mexicana: “Creo que la literatura sí tiene la posibilidad de convocar emociones”

Zelenski confirma que se reunirá la próxima semana con Trump en Nueva York
Mundo

Zelenski confirma que se reunirá la próxima semana con Trump en Nueva York

Estados Unidos planea venta de equipo militar a Israel de 6.000 millones de dólares

Ciberataque afecta a varios aeropuertos en Bélgica, Alemania y Reino Unido

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint
Paula

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención