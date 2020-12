Socialistas sondean a Paula Narváez como carta presidencial

“Nunca más sin nosotras” se titula la carta con la que un grupo de mujeres del Partido Socialista -lideradas por Lya González, militante de base- busca concitar apoyos en torno a l nombre de la exministra vocera de gobierno, Paula Narváez. “Vemos en ella el legado transformador de Michelle Bachelet con una fuerte perspectiva de futuro. Un liderazgo claro, marcadamente transversal, preparado, con perspectiva internacional, raigambre regional y firmes convicciones”, dice la misiva que comenzó a circular ayer al interior del PS.

A falta de mujeres

Según sus adherentes, la figura de Narváez tendría el peso suficiente para convocar tanto a la mesa directiva como a la disidencia del partido, por varias cosas: es una figura femenina, sus 23 años de militancia, su legado como vocera de gobierno en el segundo mandato de Bachelet y su cercanía a la expresidenta. Pero además, su compromiso con el partido, y la unidad que ha concitado su nombre en todas las facciones internas son factores importantes. “Esto es bastante transversal. Aquí estamos hombres y mujeres que ven en Paula Narváez un liderazgo que el PS no puede obviar”, aseguró Lya González, militante de base de la tienda.

La iniciativa surge en medio de un complejo escenario para el partido, debido a la falta de un elenco competitivo y dispuesto a enfrentar el desafío. Además, los nombres que han aparecido hasta ahora son solo hombres. En ese sentido, es que las socialistas reclamaron la necesidad de una candidata mujer. Sobre todo porque la última opción que apareció el lunes pasado -luego de consultar otras figuras masculinas- fue el presidente del partido Álvaro Elizalde.

“Como mujeres socialistas, nos parece inaceptable que de toda la gama de candidatos de Unidad Constituyente no haya ninguna mujer. Por eso surge esta necesidad de que una figura como esta encabece el proyecto transformador que requiere el momento”, señaló Carola Garrido, militante socialista y coordinadora en el diseño de la paridad para la convención constituyente.

Esa fue una de las razones por las que, apenas resonó su nombre, algunos parlamentarios anunciaron su apoyo: “Nadie lo podría poner en cuestión, es candidata mujer, militante histórica del PS de gran trayectoria. Me gusta que haya mujeres y claro que la voy a apoyar”, aseguró la diputada Maya Fernández. En tanto, el senador Carlos Montes también tuvo una reacción positiva. “Siempre he pensado que Paula Narváez es una gran candidata. Me parece una opción muy válida para primarias internas”.

Sin embargo, lo cierto es que -según señalan en el partido- la exvocera de gobierno todavía no estaría al tanto de esta idea. Evaluar esta decisión no será fácil, pues tendría que renunciar a su trabajo como asesora regional en Gobernanza y Participación Política de ONU Mujeres Latinoamérica, cargo que ejerce desde el 2018. Lo anterior, señalan en el PS, no sería un obstáculo. Narváez estaría interesada en retomar un rol activo en política y dispuesta a competir por cargos de primera línea.