Sondeo Descifra: 53% cree que la candidatura de Bachelet como secretaria general de la ONU es algo positivo para el país

Fue en su último discurso ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) que, el martes pasado, el Presidente de la República, Gabriel Boric, anunció que Chile nominará a la exmandataria Michelle Bachelet a la Secretaría General del organismo. La decisión generó reacciones enfrentadas en el mundo político nacional.

El tema, que incluso impactó en la carrera a La Moneda, donde los candidatos manifestaron su posición, fue abordado por el último “Termómetro político”, sondeo realizado por Descifra -una alianza estratégica entre Copesa y Artool- donde se indagó en qué piensan los chilenos sobre la determinación.

Así, lo primero que se abordó es la opinión que se tiene en el país respecto de la propia ONU. En su mayoría los chilenos tienen una opinión desfavorable del organismo (48%).

Por otra parte, un 42% tiene una opinión favorable de la ONU. Mientras un 10% no sabe o no responde.

También se preguntó: “Independiente de su posición política ¿Cree que la candidatura de Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU es…?”.

Ahí, la mayoría sostuvo que es “algo positivo para el país” (53%).

En tanto, un 31% sostuvo que es “algo negativo para el país”. A su vez, un 16% no sabe o no responde.

Finalmente, se consultó: “Independiente de su posición política: ¿Usted apoya o rechaza la candidatura de Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU?”.

Acá un 48% dice apoyar la candidatura ; mientras, un 43% dice rechazarla. En tanto, un 9% no sabe o no responde.

Base de datos

Grupo objetivo: Hombres y mujeres mayores de 18 años, de los niveles socioeconómicos ABCD, residentes de todo el país y que cuentan con acceso a internet.

Instrumento: 5 preguntas cerradas.

Técnica de recolección de datos: Encuestas online autoaplicadas.

Tiempo de aplicación: 2 minutos promedio.

Fecha de ejecución: 23 al 24 de septiembre.

Diseño muestral: Muestreo aleatorio y estratificado por cuotas. Datos ponderados por zona, género, edad y GSE.

Muestra total: 888 casos. En un ejercicio de simulación estadística, el margen de error a nivel total es de + / - 3,3% considerando varianza máxima y un 95% de nivel de confianza.