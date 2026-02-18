SUSCRÍBETE
    Política

    Squella afirma que renuncia de Kast al Partido Republicano debe concretarse antes del 11 de marzo: “Es un hito de responsabilidad”

    "Quedan dos o tres semanas para que (la renuncia de Kast a republicanos) se materialice", dijo el timonel de esa tienda, Arturo Squella.

    Por 
    Helen Mora
     
    Franco Cicchetti
    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Ya estamos en la recta final para que el futuro gobierno de José Antonio Kast asuma en La Moneda. En específico, quedan tres semanas para que se concrete el cambio de mando.

    Con ello, el plazo para que Kast abandone su militancia en el Partido Republicano -una de sus promesas de campaña- es inminente.

    Bajo ese marco, el timonel de la tienda que Kast fundó, Arturo Squella, aseguró esta jornada que el futuro mandatario renunciará al partido antes de instalarse en Palacio.

    Foto: Andrés Pérez Andres Perez

    “Se van cumpliendo todos los hitos que en algún momento desde el 14 de diciembre en adelante habíamos supuesto para estos días de instalación. Uno de ellos, simbólico para nosotros en el Partido Republicano, es precisamente que el presidente electo, antes de asumir el cargo de Presidente de la República, deje la militancia del partido que fundó y que con un gran trabajo miles de personas hemos logrado construir en estos años”, dijo.

    “Estos son hitos que están llenos de responsabilidad, están llenos de simbolismo”, destacó el senador electo.

    “Cuando estábamos en plena campaña, nosotros decíamos que efectivamente lo que corresponde es que un Presidente de la República no tenga militancia política (...) hoy quedan dos o tres semanas para que eso se materialice”, afirmó.

    Aunque no hay una fecha exacta para que aquello se concrete, Squella recalcó: “Sabemos que esto tiene que ser antes del 11 de marzo”.

