Sube la presión sobre Oliva: jefe de bancada DC pide al Servel revisión de “legalidad de rendición de cuentas” y que apliquen “las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público”

A solo tres días de los comicios presidenciales, parlamentarios y consejeros regionales, los ojos están puestos en la carrera senatorial por la RM, específicamente en la candidatura de Karina Oliva (Comunes) a gobernadora regional por la RM, cuyo equipo de campaña -según reveló una investigación de Ciper- presentó al Servicio Electoral (Servel) boletas por sus labores por un total de $ 137 millones.

Anteriormente, Oliva fue candidata a la alcaldía de Melipilla en 2012, posteriormente a diputada por el distrito 12 en 2017, gobernadora regional por la RM en junio de este año, y actualmente a senadora.

Información que en cuestión de horas fue abordada por la bancada Frente Amplio, encabezados por el abanderado presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric; y compañeras de militancia en Comunes, las diputadas Claudia Mix y Camila Rojas, quienes condenaron los antecedentes y demandaron aclaraciones pertinentes.

A ellos se suma que esta mañana, el jefe de bancada DC en la Cámara, Gabriel Ascencio, ingresó ante el Servel una solicitud para “realizar un nuevo examen de la legalidad de la rendición de cuentas de la candidata Karina Oliva para la Gobernación Regional de Santiago a la luz de los nuevos antecedentes conocidos” y añadió que, “de encontrarse faltas, solicito que el SERVEL, en uso de sus facultades, concurra con las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, para continuar con la investigación y determinación de responsabilidades penales por posibles infracciones a la ley electoral y de financiamiento de campañas”.

En horas de esta jornada los reclamos por aclaraciones y explicaciones correspondientes han continuando, incluso con la exigencia de renuncia por parte del hermano del candidato presidencial del pacto. “Oliva es una vergüenza para la política. No debería estar en el proyecto de nadie. Impresentable. Debe renunciar”, escribió a través de Twitter Simón Boric.

La senadora UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, en tanto, dijo en conversación con Radio Duna que “cuesta entender, después de todo lo que ha pasado, después que se hizo una ley especial para eso, después que se entregó financiamiento público a las campañas justamente para que no pasara este tipo de situación, que se den situaciones sospechosas como esta, yo creo que esto amerita una explicación creíble y de lo contrario yo esperaría que la fiscalía actúe de oficio como lo hizo en todos los otros casos”.

Ayer miércoles, las parlamentarias de Comunes, además de ingresar la causa ante el Tribunal Supremo de la tienda, enfatizaron que estos hechos son intolerables y los calificaron de “antiéticos”.

“No podemos tolerar este tipo de situaciones que, más allá de lo legal, son antiéticas. Es conocida desde hace meses mi postura crítica hacia el Presidente de Comunes. Este hecho viene a reafirmar las aprehensiones que he explicitado en las instancias internas del partido. Esperamos que el Tribunal Supremo dicte sanciones acorde a la gravedad de los hechos conocidos. De no hacerlo, evaluaré mi continuidad dentro de Comunes”, dijo la diputada Mix.

Por su parte, el candidato presidencial del conglomerado, Gabriel Boric, dijo: “Denuncia de Ciper sobre campaña de Karina Oliva es grave y debe ser aclarada en todas las instancias que corresponda. Nuestro proyecto de cambios se funda precisa% en no repetir las prácticas que desprestigiaron y vaciaron de sentido la política y jamás en defensas corporativas”, en el mismo tono de las declaraciones emitidas por los diputados del FA Giorgio Jackson, Diego Ibáñez y Gonzalo Winter.

Un efecto dominó

Si bien Oliva salió al paso con una declaración ante la investigación que, a su juicio, “ha generado confusión y molestia”. Afirmó que están “siempre disponibles para aclarar lo que sea necesario” y Lamentó “la utilización política sin antecedentes y habiendo cumplido con todos los requerimientos que nos solicitó el Servel”.

De todas formas, la interna tuvo como primera consecuencia la renuncia de su presidente, Jorge Ramírez, quien declaró: “Lamento profundamente el aprovechamiento que se ha hecho de una nota y un titular que no se corresponde con la realidad. La rendición a la que se alude cumplió con todo lo legal y fue aprobada por el Servel”.

Esto, luego que miembros de la directiva de Comunes -Carolina García, Doris González, Camila Rojas, Emilia Schneider- emitieran una declaración en la que se desmarcan de la rendición de gastos en cuestión y exigieron la dimisión de Ramírez y Camila Ríos.

“Ninguna de las firmantes de estas líneas, todas integrantes de la actual dirección del partido Comunes, visó la rendición ni los montos asociados a honorarios militantes. Consideramos importante que esto se investigue a nivel interno y se conozca el detalle de las razones de esta rendición por la militancia”, comienza el escrito.

“Mientras los hechos se investigan por los canales internos, creemos que corresponde que Jorge Ramírez y Camila Ríos, integrantes de la dirección, renuncien a sus cargos. Los hechos descritos en la nota de Ciper constituyen un grave error y a pesar de estar dentro de la legalidad, se alejan del proyecto transformador que estamos levantando para Chile”, concluye el texto.

Esta mañana, en conversación con T13 Radio, la aspirante a senadora afirmó que “aquí no hay sueldos abultados” y sobre las críticas desde su mismo sector manifestó que “Me duele harto cuando viene del fuego amigo”.

“Creo que hay una mirada muy ansiosa de lo que va a pasar el domingo, entonces aparece algo y quieren dar respuesta de manera ansiosa y creo que en estos procesos, incluso para cuidar lo que uno ha construido en el Frente Amplio en general, en Apruebo en general, uno tiene que mantener la calma. ¿Te imaginas yo creyera en todas las acusaciones que hay detrás de los candidatos de Apruebo Dignidad?”, dijo Oliva.

Expresidente de Comunes: “nadie ganó más de 2.5 millones”

El expresidente de Comunes, Jorge Ramírez, quien ayer renunció a su cargo luego que se destapara la investigación de Ciper, entregó hoy su versión de los hechos.

Sobre su determinación de dar un paso al costado de la conducción de la tienda, Ramírez indicó que “yo no quiero que Comunes se vea salpicado por este tipo de situaciones, a pesar de que, insisto y lo he aclarado en reiteradas ocasiones Karina, aquí no hubo sueldos millonarios. Podríamos decir sueldos altos, pero nadie ganó más de 2.5 millones”.

Dice que dicha determinación la habló con los cercanos al candidato presidencial del Frente Amplio, Gabriel Boric, específicamente con Giorgio Jackson. “Él (Giorgio) me llamó a penas salió la nota, me manifestó la molestia que existía por esta situación. Y que era importante aclararlo. Yo le manifesté que efectivamente no solo bastaba con aclararlo si no que también había que dar señales políticas”, dijo.

En tanto, también abordó la denuncia al Tribunal Supremo (TS) de su partido que hicieron las diputadas del partido, Claudia Mix y Camila Rojas. “Me parece bien que las diputadas de mi partido hayan solicitado que esto lo vea el TS. Me puse a disposición inmediatamente del TS”, sostuvo.

Mientras que sobre el tweet de Boric, donde calificó de “grave” la situación, indicó que “me parece que Gabriel haya planteado una cosa que me parece. Si efectivamente se pagaban sueldos de efectivamente 8 millones como plantea el reportaje, eso a mí me parece igual de grave que Gabriel”, cerró.