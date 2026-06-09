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    Subsecretaria Estévez encabeza gira por Marruecos para potenciar relaciones comerciales: “Es una puerta de entrada al resto de África”

    “Este es un primer paso muy relevante para iniciar un camino que nos lleve a alcanzar un acuerdo comercial con Marruecos", destacó la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, comenzó una gira por Marruecos con el fin de profundizar las relaciones comerciales con ese país, a través de reuniones con autoridades locales y también con una Rueda de Negocios organizada por ProChile, que reunirá a empresas exportadoras chilenas con actores del sector privado de África, Europa y Medio Oriente.

    Bajo ese marco, Estévez se reunió este martes con el secretario de Estado marroquí encargado de Comercio Exterior, Omar Hejira, para avanzar en negociaciones con el objetivo de lograr un acuerdo comercial entre ambos países.

    Tras el encuentro se suscribió una declaración conjunta entre las dos naciones, la cual refuerza la intención de abrir diálogos y potenciar el comercio.

    “Este es un primer paso muy relevante para iniciar un camino que nos lleve a alcanzar un acuerdo comercial con Marruecos. Este país tiene una economía emergente, complementaria a la de Chile, abierta a la inversión extranjera y con una población de cerca de 40 millones de personas, lo que demuestra dinamismo y gran potencial de crecimiento”, destacó la subsecretaria.

    En esa línea, agregó: “Además de ser una economía atractiva, también es una puerta de entrada al resto de África, continente donde hoy no tenemos tratados comerciales”.

    Según explicó la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, este eventual acuerdo comercial –que para Marruecos también se transformaría en el primero con un país de Latinoamérica- “se daría en un contexto donde la relación comercial bilateral registra una trayectoria de expansión considerable. El intercambio comercial entre ambos países pasó de US$ 10,4 millones en 2003 a US$ 80,3 millones en 2025, con una tasa promedio anual de crecimiento de 31,5% en los últimos cinco años”.

    “Los avances en estas conversaciones responden a una estrategia de diversificación de mercados que estamos impulsando con fuerza en esta administración, con el objetivo de buscar nuevos espacios para nuestro sector exportador tanto en bienes como servicios. Por eso, hemos puesto foco en reimpulsar las relaciones con economías emergentes como Marruecos, India y Filipinas, entre otros países”, añadió la subsecretaria.

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