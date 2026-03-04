SUSCRÍBETE
    Política

    Subsecretario del Interior: “Es muy sorpresivo que después de 140 reuniones, ahora te vengan a decir que falta información”

    En el programa Desde La Redacción de La Tercera, Víctor Ramos, agregó que "yo me entero ayer, por la alocución del presidente electo de que había un malestar con el traspaso”. Asimismo, sostuvo que: "La verdadera emergencia para el pueblo de Chile es que no exista diálogo".

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    Las esquirlas del quiebre entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast se siguen observando. Y es que el término abrupto de la reunión en La Moneda entre ambos, como consecuencia del polémico cable subamarino Chile-China, tensionó el cambio de mando, a siete días de que ocurra, y los cuestionamientos cruzados siguen apareciendo.

    El tema que remece el escenario político fue abordado por el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, en una entrevista en Desde La Redacción, el programa de streaming de La Tercera, donde cuestionó entre otras situaciones que Kast acuse una supuesta falta de información de parte del gobierno en el marco de las reuniones por el traspaso de mando.

    Así consultado sobre si es la primera vez que a los miembros del equipo del gobierno entrante les manifiesta públicamente este halo de desconfianza sobre la información que se ha entregado, el subsecretario Ramos sostuvo que “por lo menos, yo me entero ayer, por la alocución del presidente electo de que había un malestar con el traspaso”.

    En esa línea insistió que: “En mis traspasos y en mi trabajo que habíamos desarrollado con el ministro (Álvaro) Elizalde, junto con (Claudio) Alvarado y (Máximo) Pavéz, no habíamos tenido una reclamación sobre el proceso de traspaso, que veníamos preparando hace mucho tiempo”.

    Asimismo, la autoridad aseguró que “hemos entregado carpetas mucho mejores que las que recibimos nosotros en el 2022, hemos entregado más información de las que nosotros recibimos en el 2022 y hemos estado disponibles a diferentes y sucesivas reuniones bilaterales. Tanto las autoridades como nuestros equipos, los jefes de división, los jefes de área, se han reunido sucesivamente, 140 reuniones”.

    Añadiendo que: “Es muy sorpresivo que después de 140 reuniones bilaterales de todo el aparato estatal, ahora te vengan a decir que falta información”.

    Y si bien Ramos no quiso responder directamente sobre si estos reclamos eran parte de una estrategia por parte de Kast y su equipo, sí señaló que: “Un gobierno entrante que crea altas expectativas en la ciudadanía tiene que cumplirle a la ciudadanía, pero eso no puede ser a costa de deslegitimar el trabajo que nosotros hemos hecho”.

    Asimismo, al igual que el Presidente Boric hizo un llamado a retomar las conversaciones de cara al traspaso de mando, apuntando a que: “La verdadera emergencia para el pueblo de Chile es que no exista diálogo”.

    Los esfuerzos por contactarse con Kast

    Ramos quien será la primera autoridad en renunciar - el 9 de marzo- para dejar en manos de sucesor Máximo Pavez, todo el proceso burocrático de instalación del nuevo gobierno, fue testigo privilegiado de, según el gobierno, los esfuerzos que se hicieron desde Isla de Pascua para comunicarse con Kast para abordar el tema del cable submarino.

    “Me consta todos los esfuerzos que se hicieron de llamar desde Rapa Nui, porque yo estaba ahí, también junto al Presidente”, sostuvo Ramos añadiendo que trataron de comunicarse con todo el entorno de Kast y que “no quisieron contestar, es evidente”.

    Asimismo, sostuvo que tanto en la entrega de información como en los esfuerzos por comunicarse con Kast. “En los hechos es que quedó claro que el Presidente Gabriel Boric estaba diciendo la verdad”, recalcó.

    Revisa la entrevista completa acá:

