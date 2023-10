“No da garantías de buen vivir” y “todos van a tener que ceder”: las reacciones tras la cita entre el oficialismo y la DC para analizar el texto entregado por el Consejo

Los presidentes de los partidos oficialistas analizaron este miércoles, junto a representantes de la DC, la propuesta de texto entregada por el Consejo Constitucional, donde varios timoneles oficialistas coincidieron en que lo entregado no resuelve las necesidades de la ciudadanía y llamaron al Partido Republicano a “ceder” para mejorar la propuesta.

El texto entregado esta jornada pasará ahora a una nueva revisión por parte del Comité de Expertos, que iniciará su análisis este sábado.

Así las cosas, desde las 19 horas se congregaron en la sede del ex Congreso, en Santiago, los presidentes de los partidos oficialistas. Entre los presentes estuvieron Diego Ibáñez (CS), Jaime Quintana (PPD), Paulina Vodanovic (PS), Diego Vela (RD) y Lautaro Carmona (PC), así como representantes de la Democracia Cristiana, junto a sus respectivos consejeros dentro del proceso constitucional.

En ese sentido, tras el encuentro que se extendió por más de dos horas, los líderes de los partidos oficialistas entregaron sus impresiones por el texto del Consejo Constitucional. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, valoró el encuentro que incluyó 11 partidos, los que, aseguró, comparten la visión por mejorar el texto entregado.

“Hemos recibido una información muy minuciosa, muy responsable de parte de quienes les ha tocado la gran misión de representarnos en este debate del Consejo Constitucional. Ellos han trabajado en una sinergia muy potente con quienes están como expertos y expertas. Les hemos manifestado, los partidos, nuestra valoración y respaldo absoluto a las misiones que cumplieron”, aseguró Carmona.

En ese sentido, sostuvo que se llegó a “un texto que merece muchos reparos, que no se equiparan ni hace complementación con la esencia de lo que estuvo detrás de la propuesta que hicimos partidos, representados luego en expertos, para proponer un texto de inicio, de inauguración de este debate, que incluía los 12 bordes que acordamos los partidos”.

“Imaginábamos que, más allá de cuáles serían las mayorías transitorias que hubiera, jamás desconociendo esas mayorías, pero tomando en cuenta que el gran debate era tener una Constitución para todo el país, para toda la sociedad y no para un sector, alguien acuñó bien esto de ‘una que nos una’, pero también uno dice ‘una que nos una y no una que nos hunda’ porque de lo contrario podemos estar construyendo un texto, que le dé un fair play, que le dé una articulación a la convivencia en la sociedad chilena que no integre a todas las comunidades de nuestra sociedad”, indicó.

“Abrimos las expectativas de que el debate que harán las y los expertos a propósito del texto que se va a entregar, tendrá la argumentación y esperamos que haya la disposición a recepcionar a aquellas cuestiones que hagan posible presentarle con seriedad un texto al país que pueda concluir este ciclo constitucional”, añadió Carmona.

El líder del PC por último, añadió que “no vamos a tomar posiciones y así lo reiteramos, en términos individuales por legítima que sea la posición de un partido y vamos a buscar que esa posición sea con mucho conocimiento de causa en mérito del texto que finalmente se vaya a proponer plebiscitar con argumentos, demostrar que efectivamente en estos pocos días que hay, es un espacio que si hay voluntad política se pueden hacer correcciones de fondo que lleven a inaugurar al cierre de este proceso una mirada distinta a lo que ha sido hasta ahora”.

Se realiza la sesión plenaria número 16 del Consejo Constitucional en el hemiciclo de la Cámara de Diputados del ex Congreso Nacional. Foto: Jesús Martínez, Agencia Uno.

La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, destacó el trabajo de los consejeros de Unidad para Chile, “mostrando que su trabajo pese al esfuerzo que hicieron no fue posible tener una mayor injerencia en el texto que finalmente se entregará”.

“Lamentamos que la derecha no haya tenido la posibilidad o no haya dado la posibilidad de escuchar a esta otra parte del Consejo Constitucional. Valoramos a los expertos y expertas que también colaboraron en este trabajo estos meses, la verdad es que se abre una nueva etapa, que entendemos es difícil, pero donde tenemos esperanza en que la derecha entienda en que esta Constitución debe ser escrita para todo Chile y no solo para una parte de ella, o una parte de la derecha, que finalmente se ha mostrado egoísta y poco receptiva, de lo que han sido estos meses de trabajo”, añadió la senadora socialista.

En tanto, el diputado Diego Ibáñez también agradeció el trabajo de los consejeros de Convergencia Social (CS), partido que preside. Sin embargo, fue crítico del texto emanado del Consejo Constitucional, que afirmó ”hoy esta constitución está siendo un problema más para las familias chilenas (...) hoy el corazón del Estado social y democrático de derecho, así como quedó en el trabajo del Consejo, no da garantías de un buen vivir para el pueblo chileno y creo que eso es lo central”.

En ese sentido Ibáñez adelantó que CS y los partidos del progresismo, van a asistir a distintos lugares donde puedan socializar el texto y las correcciones que se requieren para dar solución de las demandas de la ciudadanía.

“Le hacemos un llamado a quienes hoy pueden hacer y deshacer, a poner por delante los intereses de todos los chilenos y no los intereses ideológicos de sus propios militantes, porque esta es una Constitución que nos tiene que pertenecer a todos para que cuando se llegue a fin de mes se esté tranquilo y no se esté con más problemas como lo están proponiendo hoy las mayorías de la derecha, a quienes le hacemos el llamado a dialogar y llegar a un acuerdo y no cualquier acuerdo, sino uno que preserve el Estado social y democrático de derecho”, solicitó el presidente de CS.

En la misma línea, el presidente electo de Revolución Democrática (RD), Diego Vela, valoró el encuentro del progresismo y aseguró que esto es fruto del trabajo que desarrollaron dentro del Consejo Constitucional, “que ha sido un trabajo enfocado en las personas, en las preocupaciones que viven justamente los chilenos y ese es el desafío por el cual estamos convocados hoy”.

“Chile durante su historia ha mostrado como se puede canalizar a través de la institucionalidad los problemas y las diferencias que tenemos y ese es el llamado a no desaprovechar esa oportunidad que tenemos como país, tenemos la oportunidad de darle respuestas a los problemas de los chilenos, pero eso no se hace retrocediendo en los derechos de las mujeres, no considerando a las personas con discapacidad, eso no se hace fragmentando a la sociedad que hoy buscamos unir”, planteó Vela por RD.

“Esperamos que la derecha esté a la altura justamente de no pensar en el cálculo pequeño, sino que pensar en Chile y que esta Constitución no sea un programa de gobierno sino realmente una Constitución que responda a los problemas de los chilenos”, solicitó Vela a quienes tienen la mayoría dentro del Consejo.

Desde el Partido por la Democracia (PPD), su presidente el senador Jaime Quintana, agradeció la exposición realizada por Aldo Valle y María Pardo y aseguró que “no tenemos más que palabras de gratitud, de valoración, para este grupo de hombres y mujeres valientes que han defendido ideas y al mismo tiempo han manifestado apertura y flexibilidad a mejorar este texto, sin embargo, lo que ha ocurrido en el consejo el día de hoy y el texto que se va a presentar al país, al menos a nosotros como partido (PPD), nos deja en las antípodas de aquello y por lo tanto, sabiendo que esto es cuesta arriba, tenemos esperanza porque en el mismo esfuerzo con el país que pusieron los consejeros y consejeras, estamos seguros que también lo pondrán los expertos y expertas”.

“Esperamos que en los próximos días, en unas semanas más conozcamos el trabajo de los expertos y expertas, donde ya hay en un anteproyecto, se plasmaron miradas unitarias de todo el espectro político, por lo tanto, si uno tuviera que establecer una línea geométrica, sin duda todos van a tener que ceder, pero algunos van a tener que ceder más. Todos podemos ser responsables, pero algunos van a tener que ser más responsables que otros”, señaló el senador Quintana.

En ese sentido, el diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch lamentó que el texto entregado no responda a las demandas de los chilenos.

“Somos miles o millones los que por mucho tiempo nos hemos movilizado por tener una Constitución democrática y dejar atrás la de la dictadura. Por tener una Constitución que garantice derechos, no cualquier Constitución, el texto que se ha entregado acá, no es un texto que responda a las demandas, a las necesidades, a las aspiraciones de los chilenos. No es un texto que permita avanzar, sino que significa un retroceso, no es lo que necesitan las familias chilenas”, dijo el diputado Hirsch.

En esa línea, también lamentó que el Partido Republicano no haya acogido las propuestas de los consejeros oficialistas.

A su vez, la secretaria general de la Democracia Cristiana (DC), Cecilia Valdés, aseguró que “nosotros estamos muy contentos por el trabajo que han hecho los consejeros y consejeras del progresismo, creo que han sido fieles representantes de la mayoría del pueblo de Chile y creemos que la responsabilidad la tiene un sector político”.

Valdés dijo que “hacemos un llamado a Republicanos y Chile Vamos también a pensar en la mayoría de los chilenos, no solo de un sector. Que recuerden que este marco constitucional tiene que representar a Chile en su conjunto, tiene que representar las necesidades que requiere el pueblo de Chile y hacemos el llamado a que piensen en la responsabilidad política que tienen y que se abran a esta posibilidad de conversar. Ellos son mayoría, dependemos de ellos y es importante la voluntad que ellos manifiesten. Nosotros siempre disponibles, pero necesitamos que esa mayoría del Consejo también muestre voluntad a abrirse a que este texto constitucional represente no solo a su sector, sino que a todos los chilenos y chilenas”, cerró.