“Tenía un modus operandi” y “hay una responsabilidad política”: las reacciones de la oposición por incautación de teléfono a Orrego

Las reacciones desde la oposición no se hicieron esperar luego que la mañana de este lunes personal del OS7 de Carabineros llegó a la casa del gobernador de la Región Metropolitana de Santiago, Claudio Orrego.

Esto, luego que el Ministerio Público solicitó al tribunal la orden respectiva para realizar una diligencia de entrada y registro. Eso sí, no fue necesario aplicarla porque la autoridad decidió entregar de manera voluntaria su celular y computador.

La Fiscalía Oriente lleva adelante una investigación luego de los antecedentes entregados por la Contraloría General de la República sobre un aparente uso irregular de dineros del GORE en la campaña por la reelección de Orrego el año pasado.

El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, dijo sobre la diligencia: “Con el descubrimiento de estos nuevos antecedentes, creo que los cores de la UDI hicieron lo correcto al ir al Tribunal Electoral Regional. Vamos a trabajar con los mismos abogados y con la misma diligencia que lo hicimos para destituir a la senadora Isabel Allende y para avanzar como se ha avanzado en el caso ProCultura y Democracia Viva”.

Desde la misma tienda, el diputado Gustavo Benavente, quien fuera parte de la comisión investigadora de Procultura, remarcó: “Esto revela que el gobernador Orrego, al parecer, tenía un modus operandi para utilizar recursos públicos de manera indebida. Porque ya las irregularidades, por parte de dicho gobernador, ya no solo involucran recursos con Procultura, sino que aquí también parece que hubo recursos según el informe de Contraloría y diligencias judiciales decretadas, que fueron utilizados en la propia campaña del señor Orrego”.

El parlamentario RN, Eduardo Durán, en tanto, planteó: “Valoramos la disposición del gobernador Orrego a colaborar con la justicia, pero sería un error pensar que eso basta. Cuando se investiga la eventual asignación de contratos directos a personas con vínculos de confianza política o personal, lo que corresponde no es solo entregar dispositivos o declarar voluntariamente: se requiere transparencia activa, rendición de cuentas y asumir que hay una responsabilidad política que va más allá de lo penal. El estándar hoy no es solo cumplir la ley, sino demostrar que no hay redes paralelas de contratación ni privilegios indebidos. Y si las hubo, que se corrijan con el máximo de celeridad y consecuencias”.

También desde Renovación Nacional, el legislador Miguel Mellado apuntó que el gobernador Orrego “se está transformando en el niño símbolo de la corrupción en los gobiernos regionales. Hoy allanaron su casa, allanaron donde trabaja, porque 10 personas más están también declarando en este caso. Es impresentable porque la Contralora ahora removió el piso del gobierno regional diciendo que también habían algunas personas que habían optado a recursos del gobierno regional sin licitación, contrato directo y sin tener la expertise que corresponde”.

“Yo lo llamaría a dar un paso al costado porque de esa forma incluso podría tener de nuevo una aventura política. Porque si el Tricel lo saca de la gobernación, por cinco años no va a poder postular a ningún cargo público ni estar en ningún cargo público. Yo espero por transparencia que él dé un paso al costado”, dijo.

Desde el Partido Republicano valoraron ampliamente el procedimiento. Así lo transmitieron el presidente de la colectividad, Arturo Squella, y uno de sus consejeros regionales, Ignacio Dulger.

“Nosotros creemos que eso tiene que seguir avanzando en la línea como lo está conduciendo la Fiscalía”, señaló Squella.

Por su parte, Dulger sostuvo: “Para nosotros que la Fiscalía que haya decidido por orden judicial proceder con este allanamiento a su casa y a la gobernación es una buena señal tanto para la bancada republicana como para todos los chilenos que están deseosos de que exista justicia con respecto al uso de sus recursos públicos”.