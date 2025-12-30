“Terraplanista” y “charlatán”: las duras críticas de la presidenta del FA a Kaiser en medio de su posible llegada al gobierno de Kast

En una nuevo edición de Desde la Redacción de La Tercera, la timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, lanzó duras críticas al diputado y líder de los libertarios, Johannes Kaiser.

Esto, en medio de las tratativas que el otrora abanderado presidencial está sosteniendo con el equipo del presidente electo, José Antonio Kast, para un eventual ingreso del Partido Nacional Libertario al futuro gobierno, además de su caso particular para sumarse al gabinete.

Bajo ese marco, Martínez planteó: “Al frente tenemos un gobierno que todavía no tiene claro quiénes van a ser parte de ese gobierno en términos de los partidos políticos, el Partido Nacional Libertario ayer estaba poniendo unas exigencias bastante terraplanistas para ese gobierno".

Para profundizar su postura, la exdelegada presidencial de la RM lanzó: "Me sorprende que eso se pueda traducir en un ministerio, en una política pública, en un proyecto de ley, o sea, si dejamos que Kaiser sea el ministro de Salud, no hay vacuna; si es ministro de Medio Ambiente, no hay crisis climáticas y ahora mismo se está quemando Santiago; si lo dejamos de ministro de Educación quiere eliminar la educación sexual integral, cuando la verdad es que la gran mayoría de los abusos sexuales y por lo tanto una política de seguridad en serio requiere que los niños y niñas y adolescentes tengan conocimiento de educación sexual porque si no pueden ser víctimas de su propio entorno".

“Él plantea el acuerdo de la ONU como si fuera una vinculación de extraterrestres y no un avance de derechos y también de comunidad internacional que tanto tiempo costó lograr y que se dio después de uno de los genocidios más grandes en nuestro mundo”, continuó.

“Entonces yo creo que sí es preocupante y no podemos naturalizar que hoy día estamos discutiendo con gente que no se basa en la ciencia y a ratos tenemos que tener una discusión en la que hay un científico y por otro lado un charlatán y esas personas están tomando decisiones respecto a nuestros derechos sexuales reproductivos, respecto a como planteamos políticas públicas sobre la salud, sobre la educación entonces si me preocupa y si tenemos que decirles como son: terraplanistas”.

“Boric es un Presidente que va a envejecer bien”

La líder frenteamplista también abordó el rol que tendrá el Presidente Gabriel Boric una vez deje La Moneda en marzo del próximo año.

“Yo creo que el Presidente Boric ha crecido mucho en su liderazgo. Además de ser el presidente más joven electo, logró transformarse en un liderazgo importante en la región”, destacó Martínez.

“Tuvo un rol internacional muy importante. Yo creo que también la dureza con que plantea el genocidio en Gaza y al mismo tiempo promueve la paz y los derechos humanos, cómo piensa también el multilateralismo en un momento donde hay ciertos liderazgos como el de Trump que han retrocedido en ciertos principios del Estado moderno, lo hace yo creo un Presidente que va a envejecer bien, que va a ir mostrando los frutos también de este gobierno con el tiempo”, aseguró.

