SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “Terraplanista” y “charlatán”: las duras críticas de la presidenta del FA a Kaiser en medio de su posible llegada al gobierno de Kast

    La líder del Frente Amplio aseguró sentirse muy preocupada por la posible llegada de Johannes Kaiser al futuro gobierno de José Antonio Kast.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    En una nuevo edición de Desde la Redacción de La Tercera, la timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, lanzó duras críticas al diputado y líder de los libertarios, Johannes Kaiser.

    Esto, en medio de las tratativas que el otrora abanderado presidencial está sosteniendo con el equipo del presidente electo, José Antonio Kast, para un eventual ingreso del Partido Nacional Libertario al futuro gobierno, además de su caso particular para sumarse al gabinete.

    Bajo ese marco, Martínez planteó: “Al frente tenemos un gobierno que todavía no tiene claro quiénes van a ser parte de ese gobierno en términos de los partidos políticos, el Partido Nacional Libertario ayer estaba poniendo unas exigencias bastante terraplanistas para ese gobierno".

    Para profundizar su postura, la exdelegada presidencial de la RM lanzó: "Me sorprende que eso se pueda traducir en un ministerio, en una política pública, en un proyecto de ley, o sea, si dejamos que Kaiser sea el ministro de Salud, no hay vacuna; si es ministro de Medio Ambiente, no hay crisis climáticas y ahora mismo se está quemando Santiago; si lo dejamos de ministro de Educación quiere eliminar la educación sexual integral, cuando la verdad es que la gran mayoría de los abusos sexuales y por lo tanto una política de seguridad en serio requiere que los niños y niñas y adolescentes tengan conocimiento de educación sexual porque si no pueden ser víctimas de su propio entorno".

    “Él plantea el acuerdo de la ONU como si fuera una vinculación de extraterrestres y no un avance de derechos y también de comunidad internacional que tanto tiempo costó lograr y que se dio después de uno de los genocidios más grandes en nuestro mundo”, continuó.

    “Entonces yo creo que sí es preocupante y no podemos naturalizar que hoy día estamos discutiendo con gente que no se basa en la ciencia y a ratos tenemos que tener una discusión en la que hay un científico y por otro lado un charlatán y esas personas están tomando decisiones respecto a nuestros derechos sexuales reproductivos, respecto a como planteamos políticas públicas sobre la salud, sobre la educación entonces si me preocupa y si tenemos que decirles como son: terraplanistas”.

    “Boric es un Presidente que va a envejecer bien”

    La líder frenteamplista también abordó el rol que tendrá el Presidente Gabriel Boric una vez deje La Moneda en marzo del próximo año.

    “Yo creo que el Presidente Boric ha crecido mucho en su liderazgo. Además de ser el presidente más joven electo, logró transformarse en un liderazgo importante en la región”, destacó Martínez.

    “Tuvo un rol internacional muy importante. Yo creo que también la dureza con que plantea el genocidio en Gaza y al mismo tiempo promueve la paz y los derechos humanos, cómo piensa también el multilateralismo en un momento donde hay ciertos liderazgos como el de Trump que han retrocedido en ciertos principios del Estado moderno, lo hace yo creo un Presidente que va a envejecer bien, que va a ir mostrando los frutos también de este gobierno con el tiempo”, aseguró.

    Revisa la entrevista completa:

    Más sobre:Constanza MartínezJosé Antonio KastJohannes Kaiser

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tras ásperos cruces: Boric recibe este martes al embajador de Estados Unidos para entrega de cartas credenciales

    Nuevo error en Gendarmería: Liberan a sujeto que debía cumplir prisión preventiva

    “Me parece profundamente llamativo tanto escándalo”: Figueroa niega que el PC pretenda desestabilizar al futuro gobierno

    Además del guarismo y la “ley de amarre”: las otras normas que incluye el polémico proyecto de reajuste del sector público

    Cinco obras y una exposición trae enero teatral a La Memoria

    El músico chileno Angelo Pierattini sufre accidente automovilístico y se encuentra en estado de gravedad

    Lo más leído

    1.
    “Me parece profundamente llamativo tanto escándalo”: Figueroa niega que el PC pretenda desestabilizar al futuro gobierno

    “Me parece profundamente llamativo tanto escándalo”: Figueroa niega que el PC pretenda desestabilizar al futuro gobierno

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Servicios

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Confirman peaje a luca para viajes de Año Nuevo: estas son las rutas y horarios

    Confirman peaje a luca para viajes de Año Nuevo: estas son las rutas y horarios

    Rating del lunes 29 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 29 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar
    Chile

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Tras ásperos cruces: Boric recibe este martes al embajador de Estados Unidos para entrega de cartas credenciales

    Nuevo error en Gendarmería: Liberan a sujeto que debía cumplir prisión preventiva

    Además del guarismo y la “ley de amarre”: las otras normas que incluye el polémico proyecto de reajuste del sector público
    Negocios

    Además del guarismo y la “ley de amarre”: las otras normas que incluye el polémico proyecto de reajuste del sector público

    Impulso país desde el sur

    Telefónica anuncia aumento de capital de más de $300 mil millones

    La intensa búsqueda para arrestar a Jamil Hassan, el brutal ejecutor de la dictadura de Assad en Siria
    Tendencias

    La intensa búsqueda para arrestar a Jamil Hassan, el brutal ejecutor de la dictadura de Assad en Siria

    “Lo dejaron salir sin contactarnos”: Tylor Chase habría vuelto a las calles tras el plan para rehabilitarlo

    Cómo dormir con calor y aún así tener una buena noche de sueño, según un especialista

    El desconocido ofrecimiento de José Antonio Kast a Francisca Crovetto para asumir el Ministerio del Deporte
    El Deportivo

    El desconocido ofrecimiento de José Antonio Kast a Francisca Crovetto para asumir el Ministerio del Deporte

    La UC sigue estructurando su plantel: alcanza acuerdo para la renovación de Clemente Montes

    El nuevo lío del fútbol chileno: los 12 clubes de la Segunda División amenazan con no iniciar la temporada 2026

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas
    Finde

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Cinco obras y una exposición trae enero teatral a La Memoria
    Cultura y entretención

    Cinco obras y una exposición trae enero teatral a La Memoria

    El músico chileno Angelo Pierattini sufre accidente automovilístico y se encuentra en estado de gravedad

    Quilicura Teatro Juan Radrigán regresa en enero con 32 obras y una cartelera que reúne lo mejor del teatro nacional

    Presentador de televisión y alcalde rapero: la alianza que busca el poder tras protestas de la Generación Z en Nepal
    Mundo

    Presentador de televisión y alcalde rapero: la alianza que busca el poder tras protestas de la Generación Z en Nepal

    Detienen en Bolivia al exministro de Gobierno y candidato presidencial Eduardo del Castillo

    Arabia Saudita reclama a EAU que acepte la exigencia de Yemen y “retire sus fuerzas” del país en 24 horas

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana