Test de pelo y detector de mentiras: las propuestas de Matthei para frenar la corrupción y el narcotráfico en el Estado

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, presentó una serie de propuestas contra la corrupción y el narcotráfico en el aparato público, luego de la reciente detención de militares presuntamente vinculados al traslado de drogas desde el norte del país hasta Santiago.

En el marco de una actividad realizada esta jornada, Matthei indicó que “la situación es grave. Lo he dicho muchas veces: estamos cerca de un punto de no retorno. En las últimas semanas, se dieron a conocer dos casos muy preocupantes donde el narcotráfico se metió dentro de nuestras Fuerzas Armadas. Esto demuestra el avance del crimen organizado en nuestras instituciones, algo que no podemos permitir”, relevó.

En este sentido, manifestó que “los servidores públicos, sobre todo los uniformados, que colaboran con el narcotráfico, son traidores a la patria y deben ser sancionados como tales. Es inaceptable que las personas honestas, que son la inmensa mayoría, tengan que sufrir este tipo de ofensa”, agregó.

Así, instó al gobierno del Presidente Boric a aplicar, de forma urgente, tres medidas a todas las autoridades.

1. Test de drogas

Matthei propone aplicar el test de pelo de forma obligatoria a todos los funcionarios públicos -civiles y uniformados- que estén relacionados con la seguridad nacional, para detectar si tienen vínculos con el consumo o tráfico de drogas.

La medida aplicaría “no solamente a las policías, Gendarmería y las Fuerzas Armadas, sino que también a personal de Aduanas, jueces -de garantía, sobre todo- y fiscales” , indicó la exalcaldesa de Providencia. “Una persona que consume droga es presa fácil de los narcotraficantes”, aseguró.

El objetivo -indicó- es asegurar que quienes combaten al narcotráfico no estén involucrados con él.

2. Detector de mentiras

La propuesta de la abanderada de Chile Vamos incluye implementar el uso obligatorio del polígrafo (detector de mentiras) para funcionarios de las Fuerzas Armadas, policías y otros servicios públicos ligados a la seguridad, especialmente en cargos de alto riesgo o con acceso a información sensible.

“Esto es usado en Colombia, muy fuertemente, también en Estados Unidos, en Canadá, en Japón, en Israel, en el Reino Unido, en Holanda, en Béliga, en muchos países, básicamente para poder detectar si las personas que tienen acceso a información sensible están de alguna manera coludidos con el narcotráfico , así como también aquellos que están a cargo de investigaciones o de operaciones estratégicas”, indicó Matthei.

Al respecto, destacó que esta herramienta permitirá detectar posibles vínculos con redes delictuales, prevenir filtraciones de información y reforzar la confianza interna.

Aunque indicó que, generalmente, el polígrafo no se utiliza como prueba judicial, “si permite alertar a las personas que nombran a los encargados en cargos importantes, ver si efectivamente pueden confiar en esa persona o no”.

3. Reforzar el control de funcionarios

Finalmente, la abanderada opositora destacó la necesidad de ordenar a los mandos y jefes de servicio que refuercen el control sobre sus funcionarios, investigando si el nivel de vida que llevan corresponde a sus ingresos.

En este sentido, solicitó que los encargados “estén efectivamente alertas ante cualquier cambio en la vida de algún funcionario: si empieza a viajar o cambia de auto, efectivamente, cuando empiezan a tener un estilo de vida que no se condice con el sueldo que ganan”.

Finalizó señalando que, en este punto, “se podría agregar la delación compensada”.