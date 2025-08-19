Tía Pikachu quiere volver a la política: es candidata a diputada en la lista de FRVS y AH

Giovanna Grandón, más conocida como ‘Tía Pikachu’, quiere volver a la política y llegar a la Cámara de Diputados para representar al distrito 12 de la Región Metropolitana.

La exconvencional constitucional independiente, que representó al distrito 12 de la Región Metropolitana en 2021 y 2022, hoy es una de las 122 integrantes de la nómina de candidatos a la Cámara Baja encabezada por la Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista.

tía-pikachu

Grandón participó activamente de las movilizaciones desarrolladas durante el estallido social portando un traje del reconocido personaje de Pokémon. De ahí que fue bautizada como ‘Tía Pikachu’.

En las elecciones para la Convención Constituyente compitió por la Lista del Pueblo y obtuvo 20.990 votos correspondientes a un 5,64 % del total de sufragios válidamente emitidos.