“Tiene que estar en la cárcel”: Bellolio, vocero de Matthei, le da un portazo a la idea de indultar a Krassnoff

La mañana de este domingo, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), criticó y condenó las tentativas de indulto a los presos de Punta Peuco, entre ellos, Miguel Krassnoff.

Las declaraciones del también vocero del comando de la candidata presidencial, Evelyn Matthei, se dieron en el contexto de una entrevista realizada en el programa Estado Nacional, de 24 Horas, en donde fue consultado por su posición frente al debate generado en los últimos días sobre indultar o no a reos la actual cárcel de Til Til.

En ese sentido, fue enfático en señalar: “ Yo estoy en contra de todas las dictaduras , las de izquierda, que hoy están presentes, y las de derecha, entre comillas, del pasado, la forma de resolver nuestros problemas es a través de la razón y no de la violencia”.

Evelyn Matthei y Jaime Bellolio

Al ser abordado sobre que en un mandato de Matthei exista la posibilidad de indultar a Krassnoff, Bellolio sostuvo enfático: “Yo creo que es completamente inaceptable, una persona que cometió gravísimas violaciones a a los Derechos Humanos, tiene más de 700 años de cárcel y, por tanto, no hay ningún espacio para hacer algo como eso. Nosotros tenemos un compromiso completo y absoluto sobre el respeto de los Derechos Humanos y la democracia como forma de gobierno “.

“Una persona que cometió esos vejámenes en nuestro país, que tiene más de 700 años acumulados, es un criminal y, por tanto, tiene que estar en la cárcel”, sumó.

Así, el jefe comunal concluyó que “distintas son las cosas que se derivan de ahí. (...) Pero en cualquier caso aquí tiene que haber un respeto irrestricto a los derechos de las personas, siempre”.

Las declaraciones de Bellolio hacen eco de los dichos del candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien en el contexto del debate radial organizado esta semana por la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), se refirió al reciente anuncio del cierre de Punta Peuco realizado por el Presidente Gabriel Boric.

Al ser consultado específicamente sobre un posible indulto a Miguel Krassnoff, exintegrante de la DINA condenado a más de mil años de prisión por delitos contra los derechos humanos, Kaiser manifestó que “voy a cerrar el capítulo 73, 90 definitivamente. También el que se siga pagando a exonerados y falsos exonerados políticos por generaciones. Ya basta del abuso que ha sido toda esta política, supuestamente de reparación, que ha sido pura venganza“.