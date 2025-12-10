Timoneles oficialistas evitan ahondar en declaraciones de Jara sobre Machado y distanciamiento de voceros sobre el tema

Los timoneles de los partidos del oficialismo optaron por no profundizar en la controversia que generaron los dichos de la candidata Jeannette Jara en el debate Anatel, respecto de que la Premio Nobel de la Paz 2025 y líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habría encabezado “intentonas golpistas”. Tampoco en el distanciamiento de parte de los voceros de Jara Francisco Vidal (PPD) y Alejandra Krauss (DC) ante estas declaraciones.

Durante el espacio televisivo, tanto Jara como su contendor José Antonio Kast (Republicanos) fueron consultados por la situación política en Venezuela. Al respecto, la abanderada de Unidad por Chile acotó que apoyaría, desde el sistema internacional, medidas que promuevan una transición democrática, debido a que las elecciones en las que se proclamó Nicolás Maduro fueron, en sus palabras, un fraude.

Luego, al ser consultada por si estaba de acuerdo con que a Machado se le haya entregado este reconocimiento. “Yo no me creo el árbitro o el jurado. Ya se lo entregaron y yo, como lo dije en su momento, valoro el liderazgo de mujeres en política (...) Es evidente que hay opiniones distintas respecto a la señora Machado. Yo no la conozco, solo sé lo que llega por TV y sé que ha tenido intentonas golpistas, así como también ha tratado de promover elecciones libres", dijo Jara.

En una entrevista concedida a ADN Radio, si bien Vidal advirtió inconsistencias en Machado, reconoció que el Premio Nobel lo tiene “bien ganado” y que no está claro que ella haya participado en intentos de golpes de Estado. "Yo hubiera preferido no pronunciarme sobre eso", sinceró. Krauss, en tanto, dijo a Radio Agricultura que "Corina Machado es un liderazgo que ha buscado permanentemente la libertad para su pueblo y, en consecuencia, merece todo el respeto de la Democracia Cristiana chilena".

Tras una reunión entre presidentes de partido en la sede del Partido Socialista, el secretario general del PPD, José Toro, desdramatizó este asunto. “Es legítimo que haya diferentes visiones sobre María Corina Machado. Pero hay que señalar, y la candidata es muy clara en eso también, Venezuela es una dictadura y ese es el gran problema de fondo", dijo. Respecto de Vidal, acotó que “está cumpliendo muy bien su rol independientemente de las diferentes posiciones que ha tomado. Eso es parte de lo que ocurre en la campaña. El rol de los voceros tienen que ver con plantear las diferentes situaciones y visiones que se expresan en una coalición tan amplia como la nuestra y por lo tanto desde ahí creo que la diversidad de opiniones es un valor a agregar y no una negativa”.

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, optó por realzar las definiciones de Jara ante la situación en Caracas: “Ella ha sido muy clara en su postura respecto a Venezuela, ha dicho en todos los tonos que cree que el régimen de Maduro es una dictadura, y en eso uno puede hacer ciertos análisis políticos sobre todo un Nobel como ese, pero lo importante es que el premio lo otorga una academia y es totalmente legítimo". Al ser requerida sobre la evaluación que tiene de Vidal como vocero de la candidata, mencionó: “Lo he dicho en otras ocasiones, creo que hay que escuchar más a la candidata”.

La presidenta del Partido Socialista y jefa de campaña de Jara, Paulina Vodanovic, reconoció que “no analizamos en profundidad el debate (...) Ella fue bastante clara. Ella ya señaló que había distintas versiones acerca de María Corina Machado y que Maduro es un dictador”.

El timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, también se negó a ahondar en el punto: “Yo no me voy a pronunciar en una formulación que quieren hacer un punto que marque una diferencia respecto a lo que formuló la candidata. Yo respeto mucho a los voceros (...) Que yo me meta en un debate que tiene todas las posibilidades de ser esclarecido, sin ninguna duda, por la propia candidata, es un error político, sería abrir una dispersión especulativa sobre cuestiones que tienen tanta facilidad de despejarse en la medida en que uno vaya a la fuente directa. Los invito a que hagan esas precisiones en la medida en que tengan la posibilidad de entrevistar a la candidata”.