Francisco Vidal se distancia de dichos de Jara sobre María Corina Machado: “Hubiera preferido no pronunciarme sobre eso”

Francisco Vidal (PPD), exministro y uno de los voceros de Jeannette Jara (PC), se distanció de la postura que expresó ayer en el debate Anatel la abanderada del oficialismo sobre la Premio Nobel de la Paz 2025 y líder de la oposición venezolana, María Corina Machado.

Durante el espacio televisivo, tanto Jara como su contendor José Antonio Kast (Republicanos) fueron consultados por la situación política en Venezuela. Al respecto, la abanderada de Unidad por Chile acotó que apoyaría, desde el sistema internacional, medidas que promuevan una transición democrática, debido a que las elecciones en las que Nicolás Maduro fueron, en sus palabras, un fraude.

Luego, al ser consultada por si estaba de acuerdo con que a Machado se le haya entregado este reconocimiento. “Yo no me creo el arbitro o el jurado. Ya se lo entregaron y yo como lo dije en su momento, valoro el liderazgo de mujeres en política (...) Es evidente que hay opiniones distintas respecto a la señora Machado. Yo no la conozco, solo sé lo que llega por TV y sé que ha tenido intentonas golpistas, así como también ha tratado de promover elecciones libres", dijo Jara.

Fueron estos últimos dichos los que generaron distancia en Vidal. Esta mañana, en una entrevista concedida a ADN Radio, Vidal en primer lugar reconoció inconsistencias en la líder opositora: “Vamos a la evidencia. María Corina Machado, en mi opinión, es una legítima opositora a la dictadura de Maduro. Bien ganado el premio Nobel de la paz, pero ella de repente ha oscilado”.

Pero luego reconoció que aunque “hubo un intento de golpe” en Venezuela, no es claro su Machado “estuvo participando”. "Yo hubiera preferido no pronunciarme sobre eso", zanjó.

Luego, reconoció las declaraciones de Jara en las que se distanció del mandatario Venezolano: “Ahora, ojo, las palabras de Jeannette Jara sobre Maduro, eso sí que es coraje. Es una desvinculación política con el Partido Comunista”.