Tohá cierra la puerta a reducir tasa de impuestos a empresas: “Chile no tiene espacio para bajar la recaudación fiscal”

La precandidata presidencial Carolina Tohá (PPD) descartó este sábado que rebajar la tasa de impuestos a las empresas sea parte de su propuesta programática.

“Nadie de nuestro equipo ha propuesto eso. Nuestra propuesta, categóricamente, (es que) Chile no tiene ningún espacio para bajar la recaudación fiscal. Chile tiene hace muchos años exigencias sobre el gasto público que no logra financiar, en gobiernos de izquierda y en gobiernos de derecha. No se han logrado financiar los compromisos que hoy el Estado tiene”, dijo la exministra al término de un “puerta a puerta” en Quinta Normal.

Las declaraciones de la candidata son en respuesta a un artículo del diario La Segunda, que da cuenta de un informe emanado desde el PPD, en el que uno de los colaboradores de Tohá, Álvaro García, propuso reducir la tasa de impuesto a las empresas. En conversación con el citado medio, el propio García aclaró que el tema no ha sido zanjado al interior del equipo de Tohá. “No hay una opinión de candidatura, es una opinión del PPD, que yo comparto”, aseveró el economista y exministro.

La carta presidencial del PPD, además de negar que la propuesta haya surgido desde su equipo, cuestionó la viabilidad de ésta: “Tuvimos los resultados del censo hace dos días. Esos resultados muestran que Chile está en una pendiente de envejecimiento superior a la que habíamos calculado. Y eso significa que las exigencias sobre la salud y sobre las pensiones van a ser cada vez mayores. Entonces el Estado, para ser serios, no va a reducir su necesidad de recursos”.

“Si queremos pensar en el futuro de Chile vamos a tener que ser más eficientes, más productivos. Pero reducir el gasto no es una realidad. Y la idea, por lo tanto, hacer descansar esta gran expectativa de los chilenos de hacer crecer con la fuerza de la economía, en que vamos a bajar los impuestos, es darles una frustración a las chilenas y chilenos, porque eso no va a suceder”, sostuvo.

En ese sentido, argumentó que para que la economía crezca “tenemos que buscar fórmulas más innovadoras, tenemos que salir de las trincheras ideológicas tradicionales. Disminuir el Estado o per sé pensar que el mercado es malo, ninguna de esas cosas nos ha aportado ni ha funcionado, ni aquí ni en ninguna parte”.

Al ser consultada sobre si implementaría esa medida en caso de que la ciudadanía la respalde, la exministra del Interior contestó: “Es que no sería serio, no sería serio, porque no tenemos cómo, no hay ninguna manera que Chile esté a las alturas de las exigencias ciudadanas de bienes públicos, de los recursos que se requieren para la seguridad, de los recursos que se requieren para la salud”.

“Uno puede hacer modificaciones tributarias, compensando rebajas con alzas, pero bajar la carga fiscal como conjunto no es posible. Es más, ayer hicimos una propuesta, y queremos insistir en ella, que es invitar a todas las candidaturas presidenciales a que nuestros programas sean auditados por un panel con los mejores especialistas que entre todos establezcamos que nos dan confianza, para que tengamos certeza de que los programas son sostenibles económicamente y fiscalmente”, concluyó.