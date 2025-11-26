Tohá reconoce que foto de Kast y Frei es un “golpe” que causa “dolor”, pero asegura que en el electorado “no va a pesar demasiado”

Como un “golpe”. Así calificó la exministra del Interior y exabanderada presidencial, Carolina Tohá (PPD), la foto del expresidente Eduardo Frei (DC) con el candidato José Antonio Kast (republicano).

La fotografía -que se tomó el martes, a 20 días del balotaje entre el republicano y la comunista Jeannette Jara- causó revuelo en el mundo político.

Y es que pese a que el expresidente ya había dejado en claro que no le gustó la decisión adoptada por la junta nacional de la DC de respaldar a Jara, este gesto a la derecha desató la furia de la falange.

Es por eso que comenzaron a pedir la expulsión de Frei del partido.

Es en ese cuadro que, la historia militante del PPD -que apoyó a Frei en su segunda campaña presidencial- aseguró que se trata de “un acto político”.

“Verlo hoy día instalado ahí, nada más ni nada menos, la verdad es que me causa dolor, me causa inquietud, me causa preocupación, porque veo detrás de eso la pulverización de una identidad política y yo creo que esas cosas en la historia pesan”, lamentó Tohá en diálogo con radio Pauta.

“Hubo muchos rumores y especulaciones sobre una posible apoyo de Eduardo Frei a Evelyn Matthei (...) y bueno, se despejó y finalmente no fue, pero no fue para terminar apoyando a Kast. Yo lo encuentro muy impresionante”, agregó la exministra.

“Yo puedo entender y conozco también las opiniones y los juicios que tiene Eduardo Frei respecto al Partido Comunista y las distancias que lo han caracterizado, pero jamás me imaginaría que esas distancias son mayores que las que puede tener de José Antonio Kast y del Partido Republicano. O sea, realmente lo encuentro muy sorprendente”, aseveró.

En esa línea, al ser consultada sobre cuánto daña la fotografía de Frei con Kast a la candidatura de Jara, respondió: “ Yo creo que en el electorado estas cosas no van a pesar demasiado . Yo creo que el impacto que tiene más bien anímico, genera como una sensación, es un golpe ”.

Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

“Jeannette ha contado varias veces que ella hizo campaña por Eduardo Frei activamente cuando él fue candidato presidencial, a pesar de que estaba totalmente fuera de ese proyecto. Ella ya era comunista, a mí me pasa lo mismo, yo me salí del gobierno para apoyar una segunda vuelta de Eduardo Frei, muy cuesta arriba y nos inmolamos en ese proceso contraviento y marea”, continuó.

“Entonces claro que tiene un impacto anímico, pero yo creo que la gente que le está yendo mejor hoy día en la política chilena, es la que no se guía por el mapa del poder de los dirigentes políticos, sino que por el mapa de las actitudes, preocupaciones de las personas”, agregó.

En esa tecla, aseguró que “tampoco tiene mucho sentido para una campaña estar muy dedicada a analizar este tema”.