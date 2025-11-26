BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Tohá reconoce que foto de Kast y Frei es un “golpe” que causa “dolor”, pero asegura que en el electorado “no va a pesar demasiado”

    "Yo puedo entender y conozco también las opiniones y los juicios que tiene Eduardo Frei respecto al Partido Comunista y las distancias que lo han caracterizado, pero jamás me imaginaría que esas distancias son mayores que las que puede tener de José Antonio Kast y del Partido Republicano", planteó la exministra.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Carolina Tohá en Desde la Redacción de La Tercera. 19 de noviembre, 2025.

    Como un “golpe”. Así calificó la exministra del Interior y exabanderada presidencial, Carolina Tohá (PPD), la foto del expresidente Eduardo Frei (DC) con el candidato José Antonio Kast (republicano).

    La fotografía -que se tomó el martes, a 20 días del balotaje entre el republicano y la comunista Jeannette Jara- causó revuelo en el mundo político.

    Y es que pese a que el expresidente ya había dejado en claro que no le gustó la decisión adoptada por la junta nacional de la DC de respaldar a Jara, este gesto a la derecha desató la furia de la falange.

    Es por eso que comenzaron a pedir la expulsión de Frei del partido.

    Es en ese cuadro que, la historia militante del PPD -que apoyó a Frei en su segunda campaña presidencial- aseguró que se trata de “un acto político”.

    “Verlo hoy día instalado ahí, nada más ni nada menos, la verdad es que me causa dolor, me causa inquietud, me causa preocupación, porque veo detrás de eso la pulverización de una identidad política y yo creo que esas cosas en la historia pesan”, lamentó Tohá en diálogo con radio Pauta.

    “Hubo muchos rumores y especulaciones sobre una posible apoyo de Eduardo Frei a Evelyn Matthei (...) y bueno, se despejó y finalmente no fue, pero no fue para terminar apoyando a Kast. Yo lo encuentro muy impresionante”, agregó la exministra.

    “Yo puedo entender y conozco también las opiniones y los juicios que tiene Eduardo Frei respecto al Partido Comunista y las distancias que lo han caracterizado, pero jamás me imaginaría que esas distancias son mayores que las que puede tener de José Antonio Kast y del Partido Republicano. O sea, realmente lo encuentro muy sorprendente”, aseveró.

    En esa línea, al ser consultada sobre cuánto daña la fotografía de Frei con Kast a la candidatura de Jara, respondió: “Yo creo que en el electorado estas cosas no van a pesar demasiado. Yo creo que el impacto que tiene más bien anímico, genera como una sensación, es un golpe”.

    Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

    “Jeannette ha contado varias veces que ella hizo campaña por Eduardo Frei activamente cuando él fue candidato presidencial, a pesar de que estaba totalmente fuera de ese proyecto. Ella ya era comunista, a mí me pasa lo mismo, yo me salí del gobierno para apoyar una segunda vuelta de Eduardo Frei, muy cuesta arriba y nos inmolamos en ese proceso contraviento y marea”, continuó.

    “Entonces claro que tiene un impacto anímico, pero yo creo que la gente que le está yendo mejor hoy día en la política chilena, es la que no se guía por el mapa del poder de los dirigentes políticos, sino que por el mapa de las actitudes, preocupaciones de las personas”, agregó.

    En esa tecla, aseguró que “tampoco tiene mucho sentido para una campaña estar muy dedicada a analizar este tema”.

    Más sobre:Carolina ToháEduardo FreiJosé Antonio KastJeannette Jara

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    HP anuncia despidos masivos en todo el mundo por foco en la inteligencia artificial

    Este problema para dormir podría estar vinculado con la enfermedad de Parkinson, según un reciente estudio

    CNTV define orden de aparición en la franja electoral: Kast en primer lugar y a Jara en segundo

    A tres años del plan Calles Protegidas: cerca de 27 mil vehículos han sido retirados de circulación

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida

    Pardow y rol del Frente Amplio como oposición: “Algunas actitudes que se tomaron en acusaciones hay que revisarlas”

    Lo más leído

    1.
    Pacientes en pasillos, riesgo de desplomes y pabellones como bodegas: las irregularidades detectadas por Contraloría en hospitales Carlos van Buren y Gustavo Fricke

    Pacientes en pasillos, riesgo de desplomes y pabellones como bodegas: las irregularidades detectadas por Contraloría en hospitales Carlos van Buren y Gustavo Fricke

    2.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    3.
    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    4.
    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    5.
    Senado rechaza acusación constitucional a Pardow gracias a votos de RN, Evópoli, PSC y Demócratas

    Senado rechaza acusación constitucional a Pardow gracias a votos de RN, Evópoli, PSC y Demócratas

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Anuncian frío y precipitaciones para Santiago: en qué comunas habrá lluvia

    Anuncian frío y precipitaciones para Santiago: en qué comunas habrá lluvia

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Olympiacos vs. Real Madrid por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Olympiacos vs. Real Madrid por la Champions League en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Eintracht Frankfurt vs. Atalanta por la Champions League en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Eintracht Frankfurt vs. Atalanta por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. PSV por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. PSV por la Champions League en TV y streaming

    CNTV define orden de aparición en la franja electoral: Kast en primer lugar y a Jara en segundo
    Chile

    CNTV define orden de aparición en la franja electoral: Kast en primer lugar y a Jara en segundo

    A qué hora y dónde ver a Olympiacos vs. Real Madrid por la Champions League en TV y streaming

    A tres años del plan Calles Protegidas: cerca de 27 mil vehículos han sido retirados de circulación

    HP anuncia despidos masivos en todo el mundo por foco en la inteligencia artificial
    Negocios

    HP anuncia despidos masivos en todo el mundo por foco en la inteligencia artificial

    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    Latam y el resto de las aerolíneas ignoran amenazas de Venezuela y mantienen suspensión de vuelos

    Este problema para dormir podría estar vinculado con la enfermedad de Parkinson, según un reciente estudio
    Tendencias

    Este problema para dormir podría estar vinculado con la enfermedad de Parkinson, según un reciente estudio

    Guía de compras Black Friday 2025: celulares, tablets y laptops con descuentos

    Elon Musk se asocia con Entel Chile: cómo cambiarán los planes móviles con Starlink (y cuáles serán sus precios)

    “Su físico ha dicho basta”: el Sevilla sufre la baja de Gabriel Suazo para el derbi contra el Betis de Manuel Pellegrini
    El Deportivo

    “Su físico ha dicho basta”: el Sevilla sufre la baja de Gabriel Suazo para el derbi contra el Betis de Manuel Pellegrini

    Mellizos, un fanático del FBI y tres top 120: la otra cara de la Serbia de Novak Djokovic que amenaza a Chile en la Copa Davis

    El momento más tenso de Chiqui Tapia: el listado de polémicas de la AFA que lo tienen en entredicho en Argentina

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano
    Finde

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    El combate de Papudo, un joven Arturo Prat y cuando la Covadonga se unió a Chile
    Cultura y entretención

    El combate de Papudo, un joven Arturo Prat y cuando la Covadonga se unió a Chile

    Los secretos de Secret LiveSet, la fiesta que recupera lugares impensados y cuyo recinto sólo se sabe 48 horas antes

    Chumbekes disimula en su nueva etapa

    Arabia Saudita se alista a abrir más tiendas de alcohol a medida que príncipe heredero relaja las restricciones
    Mundo

    Arabia Saudita se alista a abrir más tiendas de alcohol a medida que príncipe heredero relaja las restricciones

    Incendio afecta varios edificios en Hong Kong: reportan al menos cuatro fallecidos

    La OTAN valora los avances para la paz en Ucrania y respalda los esfuerzos de Estados Unidos para el fin de la guerra

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida
    Paula

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile