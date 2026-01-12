SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Tomás Hirsch (AH) y reforma política del gobierno: “Negar el financiamiento a un partido porque no tiene parlamentarios raya en lo antidemocrático”

    El diputado de Acción Humanista cuestiona duramente la iniciativa del Ejecutivo, pero también la que empujan los senadores. Además, se desmarca de apoyar a Pamela Jiles para la presidencia de la Cámara. "Me parecería absolutamente incomprensible que los partidos del oficialismo terminen votando por ella", dice.

    Nicolás Quiñones 
    Nicolás Quiñones
    Diputado Tomás Hirsch (AH).

    El presidente y diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, es crítico de las reformas políticas que se están tramitando en la Cámara de Diputados, tanto la presentada por un grupo transversal de senadores, como la “complementaria” del Ejecutivo.

    La iniciativa de los senadores -encabezados por Alfonso De Urresti (PS)-, si bien avanzó rápidamente en la Cámara Alta, está paralizada desde octubre del año pasado en la otra rama del Congreso.

    Respecto de la iniciativa de palacio, lo que más causa malestar en la tienda de Hirsch es la eliminación de los partidos que podían constituirse con solo tres regiones contiguas. El mínimo -con la reforma- para conformar una nueva colectividad será de ocho regiones.

    “No se puede cerrar la puerta con un candado hacia el futuro”, afirma, respecto de la norma que eleva las firmas para la constitución de partidos.

    Sobre la negociación por la próxima presidencia de la Cámara, donde el oficialismo ha barajado la opción de ungir a Pamela Jiles (PDG), es tajante: “No cumple con esos requisitos”.

    En la reforma política, ¿está abierto a conversar con el gobierno o cierra de plano esa opción?

    Yo siempre he estado abierto a conversar con el gobierno. Sin embargo, lamentablemente, hemos visto que ha habido oídos sordos por parte del gobierno para escuchar los argumentos que hemos dado en reiteradas ocasiones, tanto en los comités políticos ampliados como en conversaciones con el ministro del Interior y otras autoridades.

    ¿El ministro Elizalde ya activó conversaciones de manera formal con usted?

    No, él no se ha acercado de manera formal al partido. Lo que hemos tenido ha sido en las reuniones de comités políticos ampliados desde hacía muchos meses.

    ¿Podría abrirse a negociar mediante indicaciones que se puedan ingresar al proyecto? Ya se habla de que pueda haber una para salvar a Evópoli y al FREVS…

    Lo que pasa es que nosotros no estamos de acuerdo con indicaciones que salven a uno u otro partido. Creemos que no se puede impedir que las nuevas generaciones tengan también la posibilidad de formar partidos políticos. No se puede cerrar la puerta con un candado hacia el futuro. Esto es lo más parecido que hay al binominal.

    No se cierra la puerta a que se conformen nuevos partidos, sino que los requisitos se elevan...

    Cuando tú multiplicas por cuatro el número de firmas necesarias, por subirlo del 0.25 al 0.5, y además por utilizar el padrón electoral y no los votantes que habían antes, estás multiplicándolo por cuatro.

    ¿Qué le parece que la diputada del FA Javiera Morales, que preside Constitución, priorice la iniciativa del gobierno?

    Dentro del proyecto del gobierno creo que sí hay algunos elementos que van al punto y que tienen que ver con el funcionamiento de los partidos dentro del Congreso y la vía interna. Pero negar el financiamiento a un partido porque no tiene parlamentarios o exigirle que se cree en ocho regiones raya en lo profundamente antidemocrático.

    ¿Pero no cree que un partido pueda ser más sólido en la medida que esté constituido en la mitad del país que en tres regiones?

    Correcto, pero también es un proceso. Acción Humanista, por ejemplo, se legalizó primero en tres regiones, después en cuatro, cinco, seis y hoy día está legalizado en ocho o nueve regiones.

    ¿Usted estaría más abierto a aprobar el proyecto del gobierno que el de los senadores?

    Si tengo que comparar los dos, digo que sí, evidentemente. Pero cerrar la democracia no es gobernabilidad, y gobernabilidad sin democracia es un autoritarismo disfrazado y es reflotar uno de los nefastos legados, lamentablemente, de la época de la dictadura

    Pero la cantidad de partidos efectivamente ha sido un problema para las últimas dos o tres administraciones...

    El problema no está en la cantidad de partidos. El problema está en que partidos que tienen un número importante de parlamentarios tienen a su interior votaciones dispersas, con diputados y diputadas que votan en forma desalineada.

    ¿Le llama la atención que Pamela Jiles, quien ha sido crítica con el gobierno, sea una opción para el oficialismo para presidir la Cámara?

    Me parecería absolutamente incomprensible que los partidos del oficialismo, el Frente Amplio y otros, que han sido permanentemente atacados, denostados, descalificados, degradados, insultados por parte de Pamela Jiles, terminen votando por ella para presidir la Cámara de Diputados.

    Si no es ella, ¿por quién debería apostar el oficialismo?

    Dentro de los partidos del oficialismo hay hombres y mujeres que cumplen a cabalidad y que han mostrado tener una línea coherente de apoyo, respaldo y trabajo colectivo con el actual oficialismo que es la futura oposición.

    ¿Es de la idea de hacer un pacto amplio con todas las fuerzas políticas o apostar a negociar con el Partido de la Gente para dejar fuera a la derecha?

    Es importante buscar la mayoría, pero yo creo que no es correcto traicionar los propios principios y la coherencia de un proyecto político y social para desesperadamente tener la mayoría en la Cámara.

    ¿Si el oficialismo pacta con el PDG estaría traicionando sus convicciones políticas?

    No. El PDG me parece que aún no ha tomado una definición al respecto y es un espacio que todavía está abierto. Por lo demás, es muy bueno que sea alguien que ojalá tenga la experiencia de haber estado trabajando y participando en el Congreso al menos durante un periodo.

    Es cierto que el PDG no se ha definido de manera formal, pero lo que sí ha estado ocurriendo es que el oficialismo ya está conversando con ese partido.

    Está bien. Nosotros, por lo menos desde Acción Humanista, vamos a tomar nuestra definición en función también de cuáles son los nombres que se levantan, pero el nombre de la diputada que tú me has mencionado evidentemente no cumple con esos requisitos.

