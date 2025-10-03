Tras apoyo de gobernador de Arica: Arturo Squella afirma que hay otros candidatos de Chile Vamos que hacen “guiño” a Kast

Tras el apoyo del gobernador de Arica, Diego Paco (RN) a la candidatura de José Antonio Kast, el tema de los desmarques volvió a incomodar la campaña de Evelyn Matthei, que ya contaba con un historial de descuelgues en Renovación Nacional.

El respaldo al republicano le costó la suspensión de la militancia a Paco, quien está bajo el escrutrinio del Tribunal Supremo de la colectividad.

En republicanos desdramatizan el cambio de bando y argumentan que se debe a que las autoridades priorizan las demandas de sus territorios.

En conversación con radio Agricultura, este viernes, el timonel del Partido Republicano señaló que en el caso del gobernador "más allá de las cercanías políticas que evidentemente tiene con su partido de origen, hay también algún grado de sensatez en el sentido de reconocer que nos jugamos el pellejo como país durante los próximos cuatro años para poder enfrentar los problemas".

En esa línea, manifestó: “Yo creo que es importante que los actores políticos en general se vayan dando cuenta que al final, más allá de lealtades o deslealtades que se puedan tener con sus cercanos políticos, lo que está haciendo él es pensar en sus vecinos, en las personas que juró defender con todo lo que esté a su alcance”.

Squella también indicó que entre los candidatos de Chile Vamos al Congreso también hay “guiños” en favor a Kast.

“A mí me toca verlo en la práctica, porque estoy de candidato recorriendo las calles de Valparaíso, pero tú mismo ahí en la oficina puedes ver después en las redes sociales cómo se ha inclinado la balanza o simplemente, por parte de ellos, hacer propaganda de sus propias candidaturas parlamentarias, no haciendo alusión al candidato presidencial que está bajo el alero de ellos”, precisó.