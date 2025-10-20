Tras críticas por financiamiento: gobierno acusa a la oposición de “afán de mellar” la candidatura de Bachelet a la ONU

En el gobierno no han sido bien recibidos los cuestionamientos, especialmente desde la oposición, sobre el financiamiento de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU).

En general, las críticas apuntan a la negativa de la administración del Presidente Gabriel Boric de transparentar el monto estimado que se destinará para impulsar la nueva cruzada de la exmandataria para quedarse con el más alto cargo del organismo multilateral.

Hasta ahora, lo que han transmitido desde el Ejecutivo es que será una campaña austera y que los recursos provienen de una glosa fija existente en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que ronda los US$3.300.000.

“Nosotros vamos a financiar los viajes que requiera la candidatura de la presidenta Bachelet con cargo a esos fondos ordinarios. Y las cifras están a disposición de todo el mundo. Son cifras de carácter general, que se aplican a todos los viajes que se realizan por parte de funcionarios y funcionarias del ministerio, incluyendo autoridades, y por cierto, también el caso que corresponda a la propia presidenta Bachelet. No es un presupuesto especial, y en consecuencia es además muy difícil hacer una estimación de gasto”, sostuvo hace dos semanas el canciller Alberto van Klaveren.

En ese contexto, el diputado e integrante de la comisión de Relaciones Exteriores, Diego Schalper (RN), por ejemplo, la mañana de este lunes, en diálogo con radio Agricultura, reclamó que “esto lo impusieron a matacaballo y lo último que faltaba es que nos dijeran que era de interés nacional el monto de los gastos asociados a la candidatura de la expresidenta Bachelet, y que por lo tanto no los iban a revelar".

En respuesta, en la habitual vocería de inicio de semana, la ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, dijo: “Yo veo un afán de mellar la candidatura de Michelle Bachelet cuando debería llenarnos de orgullo”.

“Esto ya lo señalamos, que es importante que se desarrolle esta candidatura para que ojalá pueda ser aprobada a final del proceso en torno a tener no solamente una chilena, sino que una mujer con alta trayectoria y experiencia internacional en línea con el respeto y promoción del derecho internacional, el combate a las desigualdades en el mundo y el trabajo por la paz. Y esperamos que ese proceso concluya de buena manera en el marco, además, de lo que la Cancillería ya tiene estipulado por Ley de Presupuesto aprobada para efectos de estas tareas”, enfatizó.

En ese sentido, apuntó que “el resto creo que es poner un manto de duda para mellar la carrera en vez de comprometerse de manera patriota con un liderazgo que tiene altas posibilidades, además, de liderar las Naciones Unidas”.