Tras muerte de dos hinchas de Colo Colo: alcalde Sichel plantea cancelar el superclásico en el Estadio Nacional

Una noche oscura vivió el fútbol chileno en el partido de Colo Colo contra Fortaleza por la Copa Libertadores. Lo que debía ser un encuentro deportivo con cánticos y celebraciones, terminó con la suspensión de la cita luego de que una decena de sujetos de la hinchada del Caquice irrumpieran en la cancha. Sin embargo, lo más grave había ocurrido minutos antes en las afueras del Estadio Monumental: dos hinchas menores de edad murieron al ser atropellados por un vehículo policial.

La muerte de los fanáticos de Colo Colo no alteró el evento que se realizó de todas formas mientras la Fiscalía Oriente se apostaba alrededor del recinto para iniciar las pericias.

Además del fallecimiento de los adolescentes, se registraron incidentes en el ingreso y enfrentamientos con Carabineros.

En este contexto, de cara al superclásico de este domingo que enfrenta a Universidad de Chile con Colo Colo en el Estadio Nacional, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel afirmó que considerando lo que ocurrió este jueves, lo mejor sería suspender el partido.

“Tengo una posición firme en esto, no se debería realizar el superclásico, por dos cosas prácticas; no hay sanción y no hay una medida especial de seguridad”, afirmó este viernes en conversación con 24 Horas.

“Yo estaba llamando al delegado presidencial que me respondió que me iba a volver el llamado, porque con las medidas que tenemos es pasarnos de lesos, porque tenemos amenazas en redes sociales de una de las barras contra Carabineros, tenemos un llamado a una manifestación en Plaza Italia, tenemos turbazos en varios lados. Por lo tanto, en este clima convocar a un partido así, sin tener medidas de seguridad extraordinarias, se transforma en un riesgo para la población de Ñuñoa“, recalcó.

Y añadió: “Acá en Chile llevamos años viendo esta tragedia y no hemos tomado una decisión de cómo enfrentar el fenómeno. Tanto así que ayer echaron a la responsable de Estadio Seguro. Es como una caricatura que vamos a hacer el superclásico, el partido más riesgoso del año, y no tenemos ni siquiera encargada de Estadio Seguro, no sé a quién llamar para coordinar alguna actividad".

Pese a que el evento deportivo se jugará sin la hinchada de Colo Colo, el alcalde de todas formas sostuvo que era un peligro realizar el partido por los eventuales delitos que podrían ocurrir en los sectores aledaños al estadio.

Por lo mismo, propuso que en los encuentros deportivos sean considerados los municipios en la planificación de seguridad y ampliar el perímetro de vigilancia.