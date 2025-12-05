Tras nuevo cruce entre Kast y Boric: Jara reitera que “el gobierno se tiene que dedicar a gobernar”

En medio de su despliegue en la Región del Biobío, la candidata presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC), Jeannette Jara, abordó brevemente el último cruce de opinión entre su contendor, José Antonio Kast, y el Presidente Gabriel Boric.

El miércoles durante el Encuentro Anual de la Industria, el Mandatario recalcó que “Chile no se cae a pedazos” y además recalcó que “este gobierno ha sentado las bases para que de aquí en adelante se pueda crecer más.

Estas declaraciones del jefe de Estado en el encuentro anual de la Sofofa no encontraron eco en Kast. “El Presidente, lamentablemente, está desconectado de la realidad del país. Dice ‘Chile no se cae a pedazos’. Bueno, que le pregunte a los familiares de las 40 mil personas que mueren todos los años por no tener una atención de salud, que le pregunte a las familias que hoy están pensando en dónde van a ir a estudiar sus hijos el próximo año y están sometidos al drama de la tómbola (...) Chile, lamentablemente, no es el Chile que él ve”.

Hoy, durante una actividad con trabajadores pesqueros en dependencias de Pacific Blu, la candidata fue consultada por este último cruce entre ambos y por su opinión sobre el protagonismo que ha tenido el gobierno en este periodo electoral. “Yo creo que el gobierno se tiene que dedicar a gobernar”, dijo en línea con declaraciones anteriores.

Respecto de si estas intervenciones del Presidente en el debate podrían afectar su candidatura, sostuvo: “No, mire, cualquier cosa que beneficie o perjudique a la candidatura es responsabilidad mía. Yo jamás le voy a echar la responsabilidad a alguien más”.