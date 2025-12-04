VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    Kast se defiende de las críticas a su participación en debate y lanza dardo a Boric por su gestión en seguridad

    Las críticas contra el republicano apuntan a que no entregó respuestas tan “concretas” durante el penúltimo debate de cara a la segunda vuelta. Kast se defendió argumentando que no todo puede ser "blanco o negro".

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La jornada de este jueves el candidato presidencial José Antonio Kast (republicano) visitó la Corporación de Ayuda al Niño Limitado (COANIL), en donde recibió propuestas sobre discapacidad intelectual e inclusión.

    Tras su paso por la fundación, brindó un punto de prensa. Allí defendió su participación en el debate de ARCHI ante los cuestionamientos del mundo político, y reafirmó que nuestro país sí se “cae a pedazos”.

    En concreto, las críticas contra el republicano apuntan a que no entregó respuestas tan “concretas” durante el penúltimo debate de cara a la segunda vuelta.

    Sobre el tema, Kast dijo: “Yo considero que fue un muy buen debate, que hubo tiempo para hacer distintas consultas. Faltó a mi juicio, sí, el punto más importante que es la seguridad. La mayor crisis que tiene Chile hoy día es precisamente en el ámbito de la seguridad en todo su contexto, sea fronterizo, carcelario, sicariato, asesinatos, etc.“.

    “Y respecto de cada manera de presentar las posiciones, yo elegí una respuesta clara, directa, en torno a ideas. La otra candidatura eligió un estilo confrontacional, que es legítimo, un estilo de plantear solo unas líneas de acción que hacen una diferenciación política, pero que no le van a cambiar la vida a las personas”, sostuvo aludiendo a su contendora Jeannette Jara (PC).

    Santiago, 03 de Diciembre de 2025. La Candidata Presidencial Jeannette Jara entrega punto de prensa luego del Debate Archi 2025 por segunda Vuelta en el Campus Oriente UC Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

    “Nosotros estamos actuando respecto de políticas públicas que van a lo profundo de los distintos problemas, en cualquiera de las áreas. Y en esto, a diferencia de la otra candidatura, nosotros hemos tenido una sola posición. Y cuando uno quiere responder claramente, no todo lo responde en blanco o negro”, defendió.

    “Hay ciertos temas que se discuten en la campaña electoral que tienen un fin del resultado para la elección, no el fin para el respeto de la persona. Por lo tanto, si alguien espera en un debate como ese, que yo tome la actitud que ha tomado la candidata Jeannette Jara, no la va a encontrar en mí”, aseguró.

    Luego reforzó que “lo serio, lo responsable, es hacerse cargo del debate que se está dando ahí”.

    “Y lo mismo respecto de la actitud de la candidata Jara de cuestionar permanentemente a alguien que ha demostrado en los hechos que el gobierno lo ha hecho mal, porque ella usa conceptos que yo no uso para referirse a una persona. Una persona que ha hecho aportes fundamentales, como por ejemplo, develar el mal uso de cifras entregadas históricamente en Chile, como es la Casen”, dijo respecto a los dardos de Jara contra el principal asesor económico del republicano, Jorge Quiroz.

    “El Presidente está desconectado de la realidad”

    Ayer el Presidente Gabriel Boric, en su último encuentro anual con la Sofofa, aseguró que Chile “no se cae a pedazos”.

    Al ser consultado por esa afirmación, Kast señaló: “Yo creo que el Presidente, lamentablemente, está desconectado de la realidad del país”.

    “El Presidente dice ‘Chile no se cae a pedazos’, bueno que le pregunte a los familiares de las 40 mil personas que mueren todos los años por no tener una atención de salud, que le pregunte a las familias que hoy día están pensando en dónde van a ir a estudiar sus hijos el próximo año y están sometidos al drama de la tómbola, que le pregunte a todas las familias que hoy día están esperando un resultado porque han esperado 10 años en algún comité de allegados y ellos están privilegiando la expropiación de un terreno que fue usurpado”, lanzó.

    Santiago, 3 de diciembre 2025. El Presidente Gabriel Boric participa del Encuentro Anual de la Industria 2025. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    “Chile lamentablemente no es el Chile que él ve, esas mismas personas con las cuales él estuvo ayer saben que hay un millón de desempleados, saben que hay más de 2 millones de personasen la informalidad, y eso es lo que se vio reflejado en la última elección, mayoritariamente la ciudadanía le dijo basta y queremos un cambio real”, culminó el republicano.

    Kast se defiende de las críticas a su participación en debate y lanza dardo a Boric por su gestión en seguridad
    Kast se defiende de las críticas a su participación en debate y lanza dardo a Boric por su gestión en seguridad

    Tienda de productos gourmet del sector gastronómico Coquinaria abre nuevamente tras cerrar sus puertas en 2023
    Tienda de productos gourmet del sector gastronómico Coquinaria abre nuevamente tras cerrar sus puertas en 2023

    Estos son los memes de 2025, según Google
    Estos son los memes de 2025, según Google

    Deportes Concepción bate su propia marca: la millonaria recaudación que obtuvieron los lilas en el duelo ante Cobreloa
    Deportes Concepción bate su propia marca: la millonaria recaudación que obtuvieron los lilas en el duelo ante Cobreloa

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif
    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    ¿Cuáles fueron los libros más buscados en Chile durante 2025?
    ¿Cuáles fueron los libros más buscados en Chile durante 2025?

    España, Países Bajos, Eslovenia e Irlanda abandonan Eurovisión tras la decisión de mantener a Israel en el concurso
    España, Países Bajos, Eslovenia e Irlanda abandonan Eurovisión tras la decisión de mantener a Israel en el concurso

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago
    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago

