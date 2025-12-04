Encuentro anual de la Sofofa: Boric afirma que “este gobierno ha sentado las bases para que de aquí en adelante se pueda crecer más”

Es quizás la última vez en que el Presidente Gabriel Boric estará al frente del empresariado. Se trata del Encuentro Anual de la Industria 2025 que se realizó este miércoles por la noche en el campus Beauchef de la Universidad de Chile. Y si se analiza el tono que ocupó el mandatario fue de despedida ante el gran empresariado.

Fue más breve que años anteriores y se centró el valorar el diálogo para alcanzar acuerdos. Agradeció especialmente el rol que tuvo la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, en su acercamiento con el empresariado, ya que reconoció que antes de asumir el cargo tenía una desconfianza hacia ellos.

“Antes de ser Presidente dije que en los empresarios no confió, luego en el ejercicio del cargo hemos tenido un diálogo frecuente y franco, con nuestras diferencias, pero pensando en Chile”, expresó el Presidente.

En esa misma línea, añadió que “con la Sofofa hemos tenido un diálogo permanente sin renunciar a diferencias legítimas que tenemos en el marco del diálogo democrático y sin renunciar al rol distinto que se tiene desde el gobierno y de la empresa, pero con una visión común puesta en Chile, siempre con ánimo colaborativo”.

Santiago, 3 de diciembre 2025. El Presidente Gabriel Boric participa del Encuentro Anual de la Industria 2025. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Resaltó que “la imagen de Chile en el exterior es mucho mejor que la que a veces pareciera tener la élite respecto de nuestro propio país. Chile es un país serio, es un país confiable, es un país que no solamente es un buen socio comercial, sino que es un referente en materia cultural”.

En cuanto al crecimiento económico recordó que “el año pasado se decía hasta el cansancio que el crecimiento en Chile iba a ser del 1,5% y fue de 2,6%. ¿Es suficiente? No, pero fue mucho más de lo que se esperaba y pareciera que no nos alegramos por eso. Es una buena noticia, pero tenemos que ir más allá”.

Esto, porque para Boric el crecimiento “es fundamental para el desarrollo del país. No estamos conformes con el potencial que tiene Chile hoy día, podemos crecer más y tengo la convicción que nuestro gobierno ha sentado las bases para que de aquí en adelante se pueda crecer más. Y no sólo eso, sino que durante nuestro periodo hemos crecido más de lo que estaba pronosticado. Yo sé que a veces puede parecer reiterativo o que a algunos no les gusta escucharlo, pero debemos recordar dónde estamos”.

Siguiendo con su análisis enfatizó que “las exportaciones nacionales siguen batiendo récords y son índices de los cuales tenemos que estar contentos, ponernos objetivos más ambiciosos sin lugar a dudas, no dormirnos en la complacencia por ningún motivo, pero no caer en el catastrofismo ni en profecías autocumplidas: déjenme decirles desde este espacio o desde cualquiera que Chile no se cae a pedazos. Chile es un país del cual tenemos que estar profundamente orgullosos”.

Santiago, 3 de diciembre 2025. El Presidente Gabriel Boric participa del Encuentro Anual de la Industria 2025. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Ya hacia el final de su presentación el mandatario resaltó la necesidad de que se avance con diálogo, buscando los espacios de acuerdo y que “el desarrollo no se hace en oposición al medioambiente y el cuidado al medioambiente no se hace en oposición al desarrollo”.

A ello añadió que “espero que al final del día, cuando ya calmadas las pasiones, se pueda hacer una evaluación de lo que han sido estos últimos años, poder haber contribuido con un granito de arena aquello, a encontrar esos espacios de confluencia entre chilenos y chilenas que nos hacen no sólo pensar, sino creer y hacer un Chile mejor”.