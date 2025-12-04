VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Encuentro anual de la Sofofa: Boric afirma que “este gobierno ha sentado las bases para que de aquí en adelante se pueda crecer más”

    "Déjenme decirles desde este espacio o desde cualquiera que Chile no se cae a pedazos. Chile es un país del cual tenemos que estar profundamente orgullosos”, enfatizó el Presidente Gabriel Boric en el encuentro anual de la industria.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Santiago, 3 de diciembre 2025. El Presidente Gabriel Boric participa del Encuentro Anual de la Industria 2025. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Es quizás la última vez en que el Presidente Gabriel Boric estará al frente del empresariado. Se trata del Encuentro Anual de la Industria 2025 que se realizó este miércoles por la noche en el campus Beauchef de la Universidad de Chile. Y si se analiza el tono que ocupó el mandatario fue de despedida ante el gran empresariado.

    Fue más breve que años anteriores y se centró el valorar el diálogo para alcanzar acuerdos. Agradeció especialmente el rol que tuvo la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, en su acercamiento con el empresariado, ya que reconoció que antes de asumir el cargo tenía una desconfianza hacia ellos.

    “Antes de ser Presidente dije que en los empresarios no confió, luego en el ejercicio del cargo hemos tenido un diálogo frecuente y franco, con nuestras diferencias, pero pensando en Chile”, expresó el Presidente.

    En esa misma línea, añadió que “con la Sofofa hemos tenido un diálogo permanente sin renunciar a diferencias legítimas que tenemos en el marco del diálogo democrático y sin renunciar al rol distinto que se tiene desde el gobierno y de la empresa, pero con una visión común puesta en Chile, siempre con ánimo colaborativo”.

    Santiago, 3 de diciembre 2025. El Presidente Gabriel Boric participa del Encuentro Anual de la Industria 2025. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Resaltó que “la imagen de Chile en el exterior es mucho mejor que la que a veces pareciera tener la élite respecto de nuestro propio país. Chile es un país serio, es un país confiable, es un país que no solamente es un buen socio comercial, sino que es un referente en materia cultural”.

    En cuanto al crecimiento económico recordó que “el año pasado se decía hasta el cansancio que el crecimiento en Chile iba a ser del 1,5% y fue de 2,6%. ¿Es suficiente? No, pero fue mucho más de lo que se esperaba y pareciera que no nos alegramos por eso. Es una buena noticia, pero tenemos que ir más allá”.

    Esto, porque para Boric el crecimiento “es fundamental para el desarrollo del país. No estamos conformes con el potencial que tiene Chile hoy día, podemos crecer más y tengo la convicción que nuestro gobierno ha sentado las bases para que de aquí en adelante se pueda crecer más. Y no sólo eso, sino que durante nuestro periodo hemos crecido más de lo que estaba pronosticado. Yo sé que a veces puede parecer reiterativo o que a algunos no les gusta escucharlo, pero debemos recordar dónde estamos”.

    Siguiendo con su análisis enfatizó que “las exportaciones nacionales siguen batiendo récords y son índices de los cuales tenemos que estar contentos, ponernos objetivos más ambiciosos sin lugar a dudas, no dormirnos en la complacencia por ningún motivo, pero no caer en el catastrofismo ni en profecías autocumplidas: déjenme decirles desde este espacio o desde cualquiera que Chile no se cae a pedazos. Chile es un país del cual tenemos que estar profundamente orgullosos”.

    Santiago, 3 de diciembre 2025. El Presidente Gabriel Boric participa del Encuentro Anual de la Industria 2025. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Ya hacia el final de su presentación el mandatario resaltó la necesidad de que se avance con diálogo, buscando los espacios de acuerdo y que “el desarrollo no se hace en oposición al medioambiente y el cuidado al medioambiente no se hace en oposición al desarrollo”.

    A ello añadió que “espero que al final del día, cuando ya calmadas las pasiones, se pueda hacer una evaluación de lo que han sido estos últimos años, poder haber contribuido con un granito de arena aquello, a encontrar esos espacios de confluencia entre chilenos y chilenas que nos hacen no sólo pensar, sino creer y hacer un Chile mejor”.

    Más sobre:SofofaBoricNavarro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Nicolás Maduro confirma que conversó por teléfono de manera “cordial” con Donald Trump

    Squella sobre desempeño de Jara en debate con Kast: “Era un festival de la calumnia y la injuria respecto de otras personas”

    Senado aprueba ley Jacinta y proyecto vuelve a la Cámara para tercer trámite antes de convertirse en ley

    Mineduc alerta inconsistencias en sistema de admisión de estudiantes

    La nueva exigencia a los directores de AFP que propone la Superintendencia de Pensiones y que genera ruido en la industria

    Encuentro anual: presidenta de Sofofa pide que “este nuevo ciclo político sea un punto de inflexión” y llama al “optimismo”

    Lo más leído

    1.
    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    2.
    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    3.
    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    4.
    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    5.
    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Quién era el joven que entró a la jaula de una leona en Brasil y falleció tras ser atacado por el animal

    Quién era el joven que entró a la jaula de una leona en Brasil y falleció tras ser atacado por el animal

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    “Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    “Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Cuándo se publican los resultados de la PAES? Las fechas clave de la Admisión 2026

    ¿Cuándo se publican los resultados de la PAES? Las fechas clave de la Admisión 2026

    Caravana Navideña Coca Cola en Concepción: revisa el recorrido actualizado

    Caravana Navideña Coca Cola en Concepción: revisa el recorrido actualizado

    Squella sobre desempeño de Jara en debate con Kast: “Era un festival de la calumnia y la injuria respecto de otras personas”
    Chile

    Squella sobre desempeño de Jara en debate con Kast: “Era un festival de la calumnia y la injuria respecto de otras personas”

    Senado aprueba ley Jacinta y proyecto vuelve a la Cámara para tercer trámite antes de convertirse en ley

    Mineduc alerta inconsistencias en sistema de admisión de estudiantes

    Encuentro anual de la Sofofa: Boric afirma que “este gobierno ha sentado las bases para que de aquí en adelante se pueda crecer más”
    Negocios

    Encuentro anual de la Sofofa: Boric afirma que “este gobierno ha sentado las bases para que de aquí en adelante se pueda crecer más”

    La nueva exigencia a los directores de AFP que propone la Superintendencia de Pensiones y que genera ruido en la industria

    Encuentro anual: presidenta de Sofofa pide que “este nuevo ciclo político sea un punto de inflexión” y llama al “optimismo”

    Alerta epidemiológica en Chile: qué es el sarampión y cuáles son sus síntomas
    Tendencias

    Alerta epidemiológica en Chile: qué es el sarampión y cuáles son sus síntomas

    Cómo ver tu Spotify Wrapped 2025: lo que debes saber del resumen musical más esperado del año

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Podrá jugar la última fecha: el Tribunal de Disciplina le borra la amarilla a Fernando Zampedri en la UC
    El Deportivo

    Podrá jugar la última fecha: el Tribunal de Disciplina le borra la amarilla a Fernando Zampedri en la UC

    Todo se definirá en Calama: Cobreloa se lleva un punto de Concepción en la primera final de la liguilla del Ascenso

    “No podemos instalar en Chile el Chiquitapismo”: la dura crítica del Sifup a las programaciones de la ANFP

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif
    Finde

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop

    Cuerpos Vol.1: escucha el nuevo disco de Babasónicos
    Cultura y entretención

    Cuerpos Vol.1: escucha el nuevo disco de Babasónicos

    Estudiantes del SLEP Maule Costa mostrarán su talento en el encuentro de bandas escolares “Música es Compartir”

    Con Sharon Stone y Rosalía: la tercera temporada de Euphoria adelanta su estreno

    Nicolás Maduro confirma que conversó por teléfono de manera “cordial” con Donald Trump
    Mundo

    Nicolás Maduro confirma que conversó por teléfono de manera “cordial” con Donald Trump

    Ataques contra candidatos empañan inicio de campaña electoral y reavivan los temores sobre la violencia política en Perú

    Familia colombiana presenta primera denuncia ante la CIDH por ataques de EE.UU. en el Caribe

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia
    Paula

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia

    Hablemos de amor: mi decisión de ser madre sola

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”