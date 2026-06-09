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    CFA advierte que proyecto de mayor endeudamiento acercaría su nivel al 44% del PIB y pide avanzar en medidas de financiamiento permanente

    El Consejo explicó a los parlamentarios que una mayor autorización de endeudamiento puede tener efectos sobre la trayectoria de la deuda pública y la sostenibilidad fiscal.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Consejo Fiscal Autónomo expone en Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados su visión del proyecto de mayor endeudamiento.

    El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) presentó su análisis sobre el proyecto de ley del gobierno que solicita la autorización al Congreso para elevar el endeudamiento público en US$6.200 millones. Ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la presidenta del CFA, Paula Benavides, junto al vicepresidente, Sebastián Izquierdo, y el gerente de Estudios, Mario Arend, entregó la visión del organismo técnico sobre la materia.

    El Consejo explicó a los parlamentarios los alcances y foco del trabajo realizado, detallando que, dado que una mayor autorización de endeudamiento puede tener efectos sobre la trayectoria de la deuda pública y la sostenibilidad fiscal, el CFA analizó los fundamentos del proyecto, las presiones de financiamiento que lo originan y sus implicancias en el nivel de deuda bruta para 2026.

    Entre los mensajes principales Benavides afirmó que el CFA señaló que, entre el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del tercer trimestre de 2025 y el IFP de primer trimestre de 2026, se generaron mayores presiones de financiamiento debido a: mayor déficit efectivo; mayor uso de activos del Tesoro Público; mayores otorgamientos de préstamos netos, y a la diferencia por tipo de cambio nominal de emisiones.

    Asimismo, el Consejo identificó presiones de financiamientos adicionales anunciadas en el proyecto, relacionadas con el aumento del nivel de caja requerido y con avanzar en la reducción del stock de deuda flotante.

    Con la mayor autorización de endeudamiento en 2026, se emitiría US$1.500 millones adicionales a los que se estimaron el en IFP del primer trimestre del 2026. En este caso, “la deuda bruta de 2026 alcanzaría en torno a 43,4% del PIB. Si se considera un menor crecimiento del PIB en 2026 (1,7% según OCDE, junio de 2026) la deuda bruta alcanzaría 43,6% del PIB”, señaló Benavides.

    En ese sentido, advirtieron que “operar cerca de ese umbral o sobrepasarlo no es inocuo: una deuda más elevada incrementa de manera permanente el gasto por intereses, componente que ya registra presiones crecientes, y puede presionar al alza las tasas de interés, encareciendo el crédito para hogares y empresas”.

    Asimismo, en su exposición menciona que el mayor endeudamiento solicitado responde principalmente al deterioro del déficit fiscal respecto al proyectado en la Ley de Presupuestos de 2026, asociado, por una parte, a una corrección en la proyección de recaudación -producto de una menor recaudación efectiva en 2025 y un recorte prudencial del rendimiento esperado de la LCT-, y, por otra, a una corrección al alza en las proyecciones de gasto.

    El Consejo observa que, para cumplir con sus obligaciones (incluyendo las amortizaciones), el Gobierno Central deberá cubrir las nuevas necesidades de financiamiento mediante mayores niveles de endeudamiento o la profundización del uso de los activos del Tesoro Público -que ya se encuentran en mínimos históricos-, o bien, a través de la implementación de un ajuste fiscal mayor.

    Por otro lado, la solicitud de mayor endeudamiento del proyecto refleja que aún está pendiente la generación de suficientes fuentes de financiamientos permanentes referidas a un mayor crecimiento económico, eficiencia y/o ajuste del gasto público, menor evasión y elusión tributaria, y mayores ingresos fiscales, para solventar los gastos comprometidos.

    Más sobre:Finanzas PúblicasCFAConsejo Fiscal Autónomo

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