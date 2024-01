Tras pugna con Ossandón, Codina afirma que a Rubilar “la gente en la calle” le pide que sea candidata a alcaldesa

Este viernes, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, insistió en su defensa a la ex ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, tras las duras declaraciones que el domingo emitió en su contra el senador Manuel José Ossandón, y que ha tensionado las relaciones al interior de Renovación Nacional.

De hecho, el Tribunal Supremo de la colectividad, por unanimidad, decidió abrir una causa de oficio en contra del congresista y del jefe comunal, por “infracción al deber de lealtad” en medio de la pugna que mantienen ambos personeros por quién debería ser el candidato del partido para la alcaldía de Puente Alto, con miras a las elecciones municipales de octubre.

“O aquí tenemos reglas claras y transparentes o no me pidan a mí que cumpla con la institucionalidad porque la candidata (Karla Rubilar) fue contratada, es candidata pagada por el municipio y que llegó con cinco personas que además trabajan y una de esas personas fue nombrada jefe del departamento comunitario con un tremendo sueldo para dirigir la campaña, ¿cómo es eso? no hay fair play ahí”, se quejó el exalcalde de Puente Alto, en entrevista con Tolerancia Cero.

Y agregó: “Yo supongo que la contrataron para trabajar en el municipio, pero en el minuto que él decidió que era su candidata, tiene que irse”. Posterior a esto, Rubilar dejó de trabajar en el municipio.

El jefe comunal, en respuesta, manifestó su descontento con el senador y expresó que al candidato que el parlamentario respalda -su sobrino, el concejal Felipe Ossandón- los números no lo acompañan para ser la carta del partido por Puente Alto.

En diálogo con Radio Universo, esta mañana Codina apuntó sobre Rubilar que “no es una parecida, es una mujer que de verdad está muy comprometida con el territorio” y afirmó que “la gente la quiere mucho, es la misma gente en la calle la que le ha ido pidiendo que sea candidata”.

Como ya había planteado a inicios de semana en respuesta a Ossandón, el alcalde recalcó que la exintendenta “sería una tremenda alcaldesa”. “Ella es una persona conocida de mucho antes, ejerció cargos sumamente importantes, fue ministra de Desarrollo Social, fue intendenta, fue parlamentaria, ella tiene una trayectoria que nadie puede decir que se vino a hacer conocida aquí. Eso es totalmente falso”, dijo el alcalde, quien -por ley- no puede ir a la reelección.

Asimismo, sostuvo que la exparlamentaria -médica cirujana de profesión- llegó a Puente Alto a trabajar en el área de Salud, para “sacar el mamógrafo móvil adelante, para que seamos la primera comuna sin listas de espera”, pero que “en el trayecto, la gente que la ha ido conociendo de manera espontánea y con mucho cariño se han dado cuenta que es una mujer tremendamente capacitada” para sucederlo en el sillón municipal.

Por otra parte, dijo que le parece “muy injusto” que a Rubilar “se le exija un estándar superior al resto”: “Creo que las autoridades debieran entender que no hay que exigirle a las mujeres cumplir normas superiores a las que están establecidas y que, por ejemplo, los hombres no son forzados a cumplir”.

En cuanto a la causa de oficio que abrió RN, el alcalde aseguró respeta “las instancias partidarias, de hecho creo que son valiosas, porque de alguna manera también logran darle cohesión al partido”.