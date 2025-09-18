SUSCRÍBETE
Política

Castro y Ossandón destacan dichos de Chomali por eutanasia y aborto en Te Deum

Los presidentes de ambas cámaras del Congreso se refirieron a lo señalado por el arzobispo de Santiago en la homilía, donde marcó su diferencia con los proyectos legislativos.

María José Halabi 
María José Halabi
Presidente de la Republica asiste al Te Deum Ecumenico 2025 JAVIER TORRES/ATON CHILE

Tras el Te Deum Ecuménico, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, José Miguel Castro, se refirió a los dichos del arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, quien reiteró la oposición de la Iglesia al aborto y la eutanasia -ambos proyectos de ley impulsados por el Ejecutivo-.

Castro comentó que “la importancia de la vida es algo que sabíamos que se iba a proponer en este Te Deum. Y él no solamente habla sobre eso, habla sobre la importancia de la familia, habla sobre la importancia de la vida y de esa forma darle paso al trabajo que tanto necesitan todos los chilenos".

“Es una discusión que se va a dar ahora muy próxima y ojalá que todos tengamos conciencia de que estas palabras son importantes”, detalló.

Agregó que “espero yo que la importancia de la familia y la importancia del trabajo no le entre por un oído y le salga por el otro a todos los mandatarios, en especial al Presidente de la República que estaba presente”.

Consultado sobre si había urgencia con los proyectos de ley en el Congreso, Castro explicó que “ojalá se vean de acuerdo al trámite que fueron ingresados porque al parecer se le están dando urgencias justo antes de los períodos de campaña”.

“Esto para poder potenciar a tal candidatura, en este caso a la candidata del oficialismo que es Jeannette Jara. Me gustaría que los dejaran transitar de la forma que ha estado hasta ahora, sin urgencias”, subrayó.

Ossandón: “Es un tremendo error político meter estos temas ahora que causan división”

Por su lado, el Presidente de la Cámara del Senado, Manuel José Ossandón, subrayó que “para Chomali y para todos nosotros el aborto libre es violar los derechos humanos. Él tiene toda la moral para poder decir ‘oye nosotros antes defendimos los derechos humanos. Ahora yo quiero pedir que se defiendan los derechos humanos de los niños que no han nacido’“.

Sobre el proyecto de eutanasia, Ossandón comentó que “para los católicos nosotros creemos que la vida la da Dios y se la lleva Dios. Es un tremendo error político meter estos temas ahora que causan división y para mí, atentan contra los derechos humanos”.

“Yo diría que es la primera vez que un arzobispo dice una cosa tan clara, porque pasó la cuenta. Dijo ‘nosotros defendimos los derechos humanos en tiempos difíciles. Ahora queremos defender los derechos humanos de los niños que no han nacido’”, comentó.

“Yo creo que están equivocados porque en el fondo, cuando uno ve a un niño. Pensar que en este país se puede eliminar libremente a un niño me parece muy triste”, terminó.

