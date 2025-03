Tras serie de polémicas y presiones, gobierno remueve a Miguel Crispi como jefe de asesores de Boric

La estancia de Miguel Crispi como jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda llegó a su fin este lunes.

La decisión del gobierno de remover al sociólogo frenteamplista se produce luego de una serie de polémicas y presiones en torno a su figura.

El Jefe de Estado nombró en el cargo a Felipe Melo Rivara, ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y MSc in Public Management and Governance de The London School of Economics and Political Science. Ocupó el cargo de director del Servicio Civil hasta marzo de 2025.

De esta manera, Crispi deja el puesto de confianza del Presidente Gabriel Boric al que aterrizó en septiembre de 2022, tras la salida de Lucía Dammert. Se le encomendó prevenir y controlar las posibles crisis que pudieran afectar al Mandatario. No obstante, el propio sociólogo ha sido protagonista de más de alguna de estas situaciones.

La remoción del jefe de asesores del Segundo Piso de Palacio, de hecho, se produce a solo horas de su más reciente polémica. Es que esta mañana Crispi asistió, nuevamente en compañía del jefe de gabinete del Presidente, Carlos Durán, a una nueva sesión de la comisión especial investigadora del caso del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, la que terminó de manera abrupta ante su negativa a responder las preguntas de los parlamentarios de la instancia de la Cámara de Diputados.

Solo 15 días antes, el exdiputado se había visto envuelto en otra controversia, luego que se reveló que su esposa, Olivia Contreras, fue contratada como productora del Museo Interactivo Mirador (MIM), con un sueldo bruto de $1.581.336.

Estos últimos episodios se suman a una serie de otros que han hecho que desde diversos sectores cuestionaran su permanencia en La Moneda.

En julio de 2023, el exdiputado fue vinculado con el escándalo de lío de platas entre el Minvu y la fundación Democracia Viva. Fue su compañero de partido, el senador Juan Ignacio Latorre, quien abrió las dudas sobre su participación, tras ser consultado sobre si informó a Miguel Crispi, antes de que estallara el escándalo, el legislador se limitó a sostener que: “No voy a responder eso”.

Además, el sociólogo tiene otro flanco abierto, ya que él era el encargado de nombrar a los seremis y fue el responsable de asignar recursos a las regiones mientras se desempeñó como subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere).

Uno de esos casos es el convenio por más de $629 millones entre el gobierno regional de Antofagasta y la Fundación Procultura, dirigida por Alberto Larraín, cercano al Presidente Gabriel Boric.