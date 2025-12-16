Tras triunfo de Kast: fundación del PPD propone consolidar un polo de centroizquierda, sin el FA ni el PC

Son 22 las páginas del documento emitido por la Fundación Por la Democracia, ligada al Partido Por la Democracia (PPD), en que se propone un camino a seguir para el sector tras el triunfo de José Antonio Kast en la elección presidencial del domingo.

El insumo es el resultado de un proceso de reflexión desarrollado durante más de tres meses y será publicado próximamente. En él se plantea que “el triunfo de Kast marca un punto de inflexión” y que hoy, con resultados en mano, la “centroizquierda progresista” tiene la obligación de “revisar con honestidad su propio rol en este desenlace”.

En la fundación hacen un mea culpa: sugieren que el sector “fue incapaz de leer a tiempo los cambios profundos de la sociedad chilena”, como la relación con el Estado o la percepción de inseguridad. Pero, además, reconocieron que “muchas de nuestras respuestas siguieron ancladas en marcos antiguos, más preocupadas de administrar equilibrios internos que de reconstruir un vínculo real con la ciudadanía”.

En esos déficit, postulan, “la extrema derecha logró instalar un relato de control, orden y autoridad, ofreciendo respuestas simples a problemas complejos”.

José Antonio ]Kast Tendencias / La Tercera

Los autores del documento concluyen que la centroizquierda llega a este momento crítico “con debilidades estructurales evidentes”. Entre ellas, “la fragmentación entre partidos” y la “pérdida de identidad producto de años de subordinación estratégica”.

Para hacer frente a esas debilidades, plantean como un desafío la reconstrucción de “la casa común de la centroizquierda”, que podría ser un partido, una federación u otra forma organizativa. Lo importante, enfatizan, es que sea un “espacio capaz de convocar desde el mundo socialista hasta el democratacristiano”.

La propuesta concreta de los autores es que el PPD colabore a generar la “casa grande” de la centroizquierda.

“Si algunos sectores no están disponibles para una opción transformadora, el camino debe continuar con quienes sí lo están”, advierten. En ese sentido, sinceran que “los actores más afines y disponibles para esta construcción son evidentes: el Partido Radical y el Partido Liberal”.

Eso sí, adelantan que las puertas de esta iniciativa deben “permanecer abiertas para fuerzas que hoy parecen menos disponibles, pero que comparten raíces democráticas fundamentales”. Entre esas fuerzas, mencionan a la Democracia Cristiana y la Federación Regionalista Verde Social. Esta última colectividad, así como también los radicales, están próximos a la disolución por no alcanzar el umbral mínimo en la última elección parlamentaria.

“Esperamos que también con el Partido Socialista, con los cuales existe una larga trayectoria democrática y política en común”, agregan. Al interior de esta última colectividad, sin embargo, se ha comentado la idea de robustecer una alianza con los comunistas, con el PPD y el Frente Amplio (FA) al margen.

Todo este esfuerzo, puntualizan en el documento, bajo una premisa explícita: “No volver a una dependencia estructural de una sola fuerza. La articulación no puede seguir condicionada por vetos cruzados, inmovilismos ajenos ni cálculos de corto plazo”. Aunque no lo mencionan, se trata de una referencia al FA, colectividad con la que han gobernado desde 2022.

Además, en la reciente elección presidencial este mundo tuvo que aceptar ponerse detrás de la candidatura de la militante comunista Jeannette Jara, quien ganó la primaria oficialista del 29 de junio.

Entre quienes trabajaron en el documento están el exsubsecretario Víctor Barrueto (quien es el director ejecutivo de la fundación), Ernesto Fernández y la exsubsecretaria Yolanda Pizarro, entre otros colaboradores.

La mañana del martes, en entrevista con Desde la redacción, de La Tercera, el secretario general del PPD, José Toro, instó a crear una alianza amplia de la centroizquierda para ser oposición al gobierno de Kast. Lo planteó, eso sí, como un anhelo personal.