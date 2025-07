“Tratemos de concentrar las horas de trabajo en legislar”: Jeannette Jara ante críticas en su contra por muerte de gásfiter

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, fue consultada este jueves por la ofensiva que está realizando la oposición en torno a la muerte del gásfiter, Hugo Morales, quien prestaba servicios en el Palacio de La Moneda en una jornada de más de 18 horas y donde se han manifestado críticas en su contra por su rol como ministra de Trabajo.

Hace unos días La Tercera dio a conocer los argumentos de un grupo de parlamentarios de la oposición para justificar la solicitud de una comisión investigadora del caso y donde apuntaban a la abanderada oficialista.

Ahí los diputados sostuvieron que “durante meses, la entonces ministra del Trabajo y hoy candidata presidencial, Jeannette Jara, del Partido Comunista, aseguró a los familiares del Sr. Hugo Morales ‘una investigación objetiva y rápida’ , sin embargo, el proceso investigativo a cargo de las autoridades no consideró aspectos esenciales como el hecho de que la ambulancia no pudiera entrar al subterráneo de La Moneda, que no se investigara a las jefaturas o el hecho tan importante de que el aviso oficial del accidente se diera con dos días de retraso”.

Al respecto la candidata señaló que “la oposición siempre busca cuestionarme por algo. Yo, como he señalado y como se lo dije a la misma familia del gasfíter fallecido, lamento mucho la situación que ocurrió”.

Añadió que “las gestiones que se realizaron en el Ministerio del Trabajo siguieron su curso en torno a un segundo informe que habrían solicitado a la Superintendencia de Seguridad Social, pero este caso se encuentra radicado en la División Administrativa de la Moneda. Él era trabajador de allá, el sumario se lleva allá”.

Además sostuvo que “lo que la derecha trata de hacer es siempre buscar un tema por razones electorales por el cual tratar de sacarme al ruedo, pero así como no le funcionó cuando era ministra, la verdad no le veo ninguna viabilidad hoy día”.