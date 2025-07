Diputados RN solicitan comisión investigadora por muerte de gasfíter ocurrida en La Moneda y apuntan a Jeannette Jara

“Durante meses, la entonces ministra del Trabajo y hoy candidata presidencial, Jeannette Jara del Partido Comunista, aseguró a los familiares del Sr. Hugo Morales ‘una investigación objetiva y rápida’ , sin embargo, el proceso investigativo a cargo de las autoridades no consideró aspectos esenciales como el hecho de que la ambulancia no pudiera entrar al subterráneo de La Moneda, que no se investigara a las jefaturas o el hecho tan importante de que el aviso oficial del accidente se diera con dos días de retraso”.

El párrafo es parte de los argumentos que un grupo de diputados de Renovación Nacional esgrime para solicitar una comisión especial investigadora (CEI) por la muerte del gasfíter Hugo Morales (63), quien el pasado 28 de septiembre, falleció de un infarto mientras trabajaba en La Moneda, tras haber cumplido una jornada de más de 18 horas seguidas.

Asimismo, el texto que justifica la solicitud de la instancia legislativa recuerda que la entonces ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), anunció el 3 de octubre que se realizaría una investigación interna para el esclarecimiento de los hechos y de las responsabilidades.

Añadiendo que “al respecto, en el oficio N.° E61224, con fecha 11 de abril de 2025, el ente fiscalizador rechazó la resolución con la que la Dirección Administrativa de la Presidencia buscaba cerrar el sumario por el accidente fatal, señalando que la investigación fue “incompleta” y que se omitieron diligencias claves. Sostuvo la Contraloría que el sumario avanzó sin ajustarse a derecho y desatendió posibles responsabilidades de jefaturas, señalando observaciones directas a la Dirección Administrativa, hoy encabezada por Antonia Illanes“.

El texto también agrega que la Dirección del Trabajo cuestionó las condiciones laborales bajo las cuales se desempeñaba Morales al interior del palacio de Gobierno” y para los diputados RN “no existen condiciones para hacer efectivas las responsabilidades en un espacio tan relevante para nuestra historia republicana como el Palacio de La Moneda”.

Así, el objetivo de la comisión solicitada sería “reunir antecedentes relativos a determinados actos de gobierno, en especial, de la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República y del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, vinculados a las condiciones que derivaron en el fallecimiento, ocurrido el 28 de septiembre de 2024, de don Hugo Morales, al interior del Palacio de La Moneda y de la forma como se abordó este caso por las autoridades”. Añadiendo que esperan que esta rinda su informe en 60 días.

Al respecto el diputado Diego Schalper (RN) sostuvo que “nos parece gravísimo que la contralora les haya devuelto el sumario y eso habla de que el gobierno no está teniendo toda la dedicación que merece este sumario ”.

“Vamos a investigar los hechos hasta las últimas consecuencias porque creemos que la familia de don Hugo Morales merece justicia, merece transparencia y que se hagan valer las responsabilidades que corresponden”, añadió el parlamentario.

El diputado Diego Schalper. Dedvi Missene

A su vez, el diputado Miguel Mellado (RN) señaló que “estamos frente a un posible caso de explotación laboral en el corazón del poder político, y lo mínimo que corresponde es buscar las responsabilidades políticas y administrativas. Como bancada de oposición no vamos a permitir que este caso quede en la impunidad, ni que se relativice la muerte de un trabajador por razones políticas o electorales ”.