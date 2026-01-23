Tricel rechaza reclamo UDI y tras reconteo de votos confirma escaño para el PDG en la Cámara de Diputados

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) rechazó finalmente la reclamación interpuesta por la UDI y tras un reconteo de los votos en distintas mesas, ratificó a Guillermo Valdés del Partido de la Gente (PDG) como diputado electo por el distrito 17.

De esta manera, el PDG mantiene sus 14 diputados electos para el próximo periodo legislativo y la UDI se queda con 18 escaños, sin que el actual parlamentario Felipe Donoso haya logrado su reelección.

Esta semana desde la propia UDI habían asegurado que con sus cálculos el cupo lo lograba Donoso, ya que la lista de Chile Vamos, doblaba a la del PDG. De hecho, sus propios dirigentes y redes sociales confirmaron un triunfo gremialista, cuestión que terminó este viernes por desmentirse.

Esta situación desató un cruce entre los representantes del PDG y la UDI. “Es una vergüenza que desde la UDI, de manera matonesca, intenten revertir ‘por secretaría’ la voluntad soberana de los habitantes de la Región del Maule”, señaló el timonel del PDG, Rodrigo Vattuones.

En tanto, el mismo Vattuone, acompañado de representantes del partido, concurrieron al Tribunal Calificador de Elecciones para conocer el fallo y celebraron efusivamente la decisión.

“Quiero agradecer a los ministros de este honorable tribunal que, como ustedes escucharon, en un fallo contundente, con muchas mesas escudadas, no solo las 16 que se abrieron el día miércoles, en un proceso, como lo hemos dicho siempre, claro, directo, en presencia nuestra, transparente, emitió un fallo contundente que da por ganador a nuestro candidato electo Guillermo Valdés”, señaló Vattuone tras conocerse la decisión.

“Estamos felices, con mucha fuerza, una bancada parlamentaria de 14 diputados, siete mujeres, siete hombres, que defenderán los intereses de todos los chilenos este 2026″, añadió.

A través de la resolución, el Tricel confirmó que los diputados electos por el distrito 17 son Roberto Celedón (FA) con 44.677 votos, Priscila Castillo (DC) con 47.964 sufragios, Javier Muñoz (DC) con 39.935 votos, Jorge Guzmán (Evópoli) con 37.180 votos; Benjamín Moreno (Partido Republicano) con 34.451 votos, Germán Verdugo (PNL) con 21.484 y Guillermo Valdés con 12.500 votos.